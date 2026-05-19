Bitcoin kritik 80 bin dolar direncine yaklaşırken tekrar baskı altında

Bitcoin, son günlerde 76.900 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederken, fiyat hareketinin kritik bir eşiğe yaklaştığı dikkati çekiyor. Analistler, günlük grafikte yeni bir düşük zirve oluşabileceğine işaret ederken, piyasadaki baskının sürdüğünü belirtiyor. Son sert düşüşten sonra toparlanma çabaları devam etse de, Bitcoin’in 80.000 ila 82.000 dolar aralığındaki önemli direnci aşması gerekiyor.

Direnç Testi ve Riskler

Bitcoin, 65.000–70.000 dolar bandından başlayan yükselişle yeniden güç kazanmıştı. Ancak piyasadaki tepki artık 80.000–82.000 dolar seviyelerinde odaklanmış durumda. Fiyat bu bölgeyi yukarı yönlü kırmadan önce yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor. Eğer günlük kapanış bu direncin üzerinde gerçekleşirse, fiyatın 88.000–92.000 dolar aralığına taşınabileceği öngörülüyor. Bu aralık, daha önce de işlemlerin yoğunlaştığı bir alan olarak biliniyor ve yeniden satış baskısıyla karşılaşabilir.

Bir piyasa analisti, Bitcoin’in özellikle bu direnç bölgesine yaklaşırken tehlikeli bir sürece girdiğini ve fiyatın yeni bir düşük tepe oluşturabileceğini aktardı. Eğer bu senaryo yaşanırsa, Bitcoin’de daha büyük çaplı bir düzeltme hareketinin başlangıcı olabileceği yorumu yapıldı.

Yükselişin zayıf kalması, alıcıların kontrolü henüz tam olarak ele alamadığını gösteriyor ve bu durum kısa vadeli baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Bitcoin’de Kritik Destek Seviyeleri

Öngörülen ilk destek noktası 73.000–75.000 dolar aralığında yer alıyor. Bu bölge, mevcut toparlanmanın devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olabilir. Fiyat bu seviyenin altına sarkarsa, yatırımcılar 68.000–70.000 dolar bölgesine odaklanacak. 68.000 doların altında ise daha derin bir geri çekilme riski ön plana çıkıyor.

Günlük grafikte yer alan Fibonacci fan analizine göre, Bitcoin şu an için daha alt bölgelerdeki düzeltme alanlarında işlem görüyor. Özellikle 0.75 fan seviyesinin korunması, toparlanma ihtimalini canlı tutuyor. Eğer bu bölgede tutunamazsa, daha aşağıdaki destek noktaları üzerinde ekstra baskı oluşabilir ve analistlerin dikkat çektiği düşük zirve ihtimali kuvvetlenecektir.

Gösterge Analizleri: MACD ve RSI Ne Söylüyor?

Teknik analizde, Bitcoin’in ivmesinin zayıf seyrettiği belirtiliyor. MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) göstergesi halen sıfır çizgisinin altında ve yükseliş tarafında güçlü bir sinyal alınamıyor. MACD histogramı eksi 698 değerindeyken, ana çizgi 418 ve sinyal çizgisi 1.116 seviyesinde. Eğer MACD çizgisi sinyal çizgisi üzerine çıkarsa ve histogram sıfırın üstüne geçerse, daha güçlü bir toparlanma teyit edilecek.

Diğer yandan RSI (Göreceli Güç Endeksi) 44,86’da seyrederken, ortalama değeri yaklaşık 57,28 seviyesinde. Bu, Bitcoin’in son dönemdeki gücünün azaldığını ve henüz 50 seviyesinin altında olduğunu gösteriyor. RSI 50’nin üzerine çıktığında momentumda iyileşme görülebilir, 60’ın üstüne hareket ise alıcılara destek sağlayacaktır. Fakat 35 seviyesine gerileme yaşanırsa satış baskısı artabilir.

Bitcoin, şu anda hem üstteki direnç hem de alttaki destek seviyeleri arasında kritik bir bölgede bulunuyor. 82.000 dolar üzerindeki bir hareket iyimserliği artırırken, 73.000 doların altı ise kısa vadede daha fazla geri çekilme getirebilir. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, Bitcoin’in 76.900 dolar seviyesindeki fiyatı, yatırımcıların temkinli kalmasına yol açıyor.