Bakkt hisselerinde %19’luk sert yükseliş, Alfred’in hisse alımıyla öne çıktı

Kripto para piyasasına bağlı hisselerin güne karışık bir seyirle başladığı dikkat çekti. Coinbase ve eToro hisseleri hafif yükselişler kaydederken, Robinhood ile Gemini tarafında satış ağırlıklı işlemler öne çıktı. Kripto para madenciliği şirketlerinin hisseleri de genel olarak gerilerken, Cleanspark yaklaşık yüzde 2 primle bu tabloya istisna oluşturdu.

Bakkt’ta hareketli gün

Sabah saatlerinde öne çıkan şirketlerden biri Bakkt oldu. Şirketin hisseleri, yönetim kurulu üyesi Michael Alfred’in yatırım şirketi üzerinden yaklaşık 4,85 milyon dolarlık Bakkt hissesi aldığına dair resmi belgelerin ortaya çıkmasının ardından yüzde 19 değer kazandı. Bu alımların, Bakkt’ın son dönemde stabilcoin ödemelerine ve dijital varlık altyapısına daha fazla ağırlık vermesiyle ilişkili olduğu değerlendiriliyor. Öne çıkan bu adımda, yakın zamanda Bakkt’ın, stabilcoin ve aracı ödeme sistemleri geliştiren Distributed Technologies Research şirketini satın almasının etkili olduğu belirtiliyor.

Bakkt hisseleri, haftanın ilk işlem gününü 8,72 dolardan kapatmasının ardından, piyasa açılışı öncesinde yaklaşık 10 dolar seviyesine yükseldi. Ancak hissede yıl içinde kayıtlara geçen en yüksek seviye olan 49,79 dolardan halen oldukça uzak bir görünüm sürüyor.

Şirketin finansal durumu ve yeni yol haritası

Michael Alfred’in hisse alımları, Bakkt’ın oldukça zorlu bir ilk çeyrek dönemi geride bırakmasının hemen ardından geldi. Şirket, yılın ilk üç ayında 243,6 milyon dolar gelir elde etti; bu rakam geçen yıl aynı dönemdeki 1,07 milyar dolara göre ciddi bir düşüşü işaret ediyor. Net zararın ise 11,7 milyon dolar olduğu şirket tarafından paylaşıldı.

Bakkt CEO’su Akshay Naheta, söz konusu dönemi “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak tanımlamıştı. Şirket, yeni stratejisiyle özellikle stabilcoin altyapısına odaklanan Bakkt Markets ve Bakkt Global gibi ürünlerle önümüzdeki süreçte büyüme hedefliyor.

Bakkt ve stabilcoin stratejisi

Bakkt’ın odaklandığı stabilcoin altyapısı, dijital ödemelerin ve varlık transferlerinin güvenliğini ve sürekliliğini artırmayı amaçlıyor. Şirketin satın aldığı Distributed Technologies Research ise, stabilcoin geliştirme ve ödeme sistemleri konularında uzmanlaşmış bir teknoloji firması olarak biliniyor. Bu hamlenin, Bakkt’ın dijital finansal altyapı alanındaki rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Michael Alfred’in yatırım aracının kısa süre içinde milyonlarca dolarlık hisse alımı yaptığı resmi kayıtlara yansırken, piyasalarda bu adımın şirketin uzun vadeli büyümesine olan güveni gösterdiği yorumu öne çıkıyor.