BITCOIN (BTC)

Bitcoin 76.800 dolarda dengelendi Nvidia bilançosu ve petrol yükselişi piyasalarda baskı yarattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚩 Bitcoin dört günlük gerilemenin ardından 76.818 dolarda sabitlendi.
  • 💹 Petrolün yeniden 100 doları aşması enflasyon endişesi yarattı.
  • 🔔 Şimdi odak çarşamba açıklanacak Nvidia bilançosuna çevrildi.
  • 💡 Ama asıl kritik durumun merkezinde $BTC ile petrol piyasası arasındaki ilişkinin yeni dönemde nasıl şekilleneceği bulunuyor.
COINTURK

Küresel piyasalarda bu hafta artan belirsizlikler dikkat çekti. Özellikle ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve kripto para piyasalarında dalgalanmalar öne çıktı. Yatırımcılar, devam eden enflasyon endişeleriyle temkinli davranırken, petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar seviyesini aşması ve beklenen Nvidia bilançosu piyasaların seyrinde belirleyici oldu.

İçindekiler
1 ABD vadeli endekslerinde düşüş
2 Petrol fiyatı yeniden 100 dolar üstünde
3 Nvidia bilançosu kritik önemde
4 Bitcoin 76.818 dolarda dengede kaldı
5 Alternatif kripto paralarda yatay seyir

ABD vadeli endekslerinde düşüş

Salı günü Dow Jones vadeli kontratları %0,2, S&P 500 vadeli kontratları ise %0,3 oranında takip edildi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq’da ise düşüş %0,6’ya ulaştı. Önceki işlem gününde de karışık bir tablo görülmüştü; yükselen petrol fiyatları ve ABD tahvil faizlerindeki artış, enflasyonla ilgili endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

10 yıllık ABD Hazine tahvil faizi salı sabahı %4,44 seviyesine yakın seyretti. Bu oran, yatırımcıların enflasyon baskılarının beklenenden uzun sürebileceği yönünde beklentilere sahip olduğunu gösteriyor. Artan borçlanma maliyetleri de ekonominin geneline yansıdı.

Petrol fiyatı yeniden 100 dolar üstünde

Petrolün varil fiyatı tekrar 100 doları aştı. Orta Doğu’da tırmanan politik tansiyon, arz zincirinde aksamalar yaşanabileceğine dair endişelere yol açtı. Enerji fiyatlarındaki bu sıçrama, enflasyonun hızlı tırmanmasına neden olabilir ve merkez bankalarının faizleri yüksek tutmasına yol açabilir.

Nvidia bilançosu kritik önemde

Çarşamba günü açıklanacak Nvidia iştiraki, haftaya damgasını vuracak gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, özellikle yapay zeka alanında çip üreticisi olarak son dönemde hisse değerlerinde ivme sağladı. Nvidia’nın bilançosu, teknoloji hisseleri ve genel piyasa üzerindeki beklentileri şekillendirmede önemli rol üstlenecek.

Bitcoin 76.818 dolarda dengede kaldı

Lider kripto para birimi Bitcoin, dört gün üst üste yaşanan kayıpların ardından salı günü 76.818 dolar seviyesinde işlem gördü. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre bu, %0,1’lik görece hafif bir değer kaybı anlamına geliyor. Bitcoin geçen hafta kısa süreliğine 82.000 doları aşmış, ardından borsalarda yoğun ETF birikimi etkisiyle yeniden gerilemişti.

IG şirketinin stratejistleri, “Açık pozisyonların etkisiyle Bitcoin zorlu bir süreçten geçiyor. ETF’lere olan kurumsal ilgi fiyatı desteklerken, jeopolitik gerginlikler ve enflasyon endişeleri fiyat oynaklığını artırıyor” değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan ABD ile İran arasındaki diplomatik hareketlilik süreci belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İran’a karşı planlanan askeri hareketlerin, görüşmeler devam ettiği için şimdilik askıya alındığını duyurdu. Fakat Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riski ve küresel petrol arzında süreklilik endişesi yatırımcıları temkinli tutuyor.

Petrol fiyatları ile kripto para piyasaları arasındaki korelasyonun son dönemde güçlendiği görülüyor. Yükselen petrol, enflasyon beklentilerini artırarak merkez bankalarının faizleri sabit ya da yüksek tutmasına neden olabiliyor; bu da Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelik iştahı azaltıyor.

Alternatif kripto paralarda yatay seyir

Bitcoin dışındaki dijital varlıklarda ise salı günü dar bir bantta fiyat hareketleri izlendi. Ethereum %0,4 yükselerek 2.125 dolara çıkarken, XRP %0,7 düşüşle 1,38 dolara geriledi. Solana’da %0,4’lük bir azalış kaydedilirken, Cardano %0,3 değer kazanarak ayakta kaldı.

Piyasanın dikkat çeken diğer birimi Dogecoin oldu; %1,6’lık düşüşle öne çıktı ve günün en zayıf performansını sergiledi.

Asya borsalarında ise küresel tahvil piyasalarındaki defansif tutum etkili olurken, İran kaynaklı gelişmelerin uzun vadeli enflasyon yaratıp yaratmayacağı tartışılıyor.

Gözler şimdi Nvidia bilançosunda. Şirketin açıklayacağı finansal sonuçlar, piyasalardaki risk algısında önemli bir değişikliğe neden olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
