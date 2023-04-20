Bitcoin zorlu bir mücadele veriyor ancak popüler analist 2 altcoin için fırsat kolluyor. Peki aradığı fırsat ne?

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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada zorlu bir savaş veriyor ancak popüler analist geleceğe dair son derece umutlu. Peki onu heyecanlandıran şey ne? Özellikle bir altcoin için bu yıl devasa bir ralli bekliyor. Peki 2023 Bitcoin hedefi kaç dolar? Son piyasa değerlendirmesini paylaştı ve bu durum yatırımcıları fazlasıyla heyecanlandırdı.

Dogecoin (DOGE) 2023 Tahmini

Credible Crypto olarak bilinen popüler kripto trader Bitcoin (BTC)’in, altcoinler kendi coşkulu evrelerine girmeden önce, 2023’te devasa kazançlar elde edeceğini söylüyor. Credible, DOGE’yi 0,05 seviyesinde yakalamanın 20 kata kadar kazanç getireceğinden de bahsetti.

“Daha önce hiç DOGE satın almadım. Ancak tezim gerçekleşir ve BTC bu yıl yeni bir ATH yaparsa, tüm altcoin boğalarının anasını takip edeceğini ve DOGE’nin devasa kazanç getireceğini düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse şimdilik sadece 0,050 dolar ve altından alım yapmak için bekleyeceğim ve 20 kat kazanç hedefliyorum.”

DOGE yazı hazırlandığı sırada 0,087 dolardan alıcı buluyor. 20 Nisan onun günü ve ilerleyen saatlerde Musk’ın DOGE ordusuna bir ödül vermesi umuluyor. Shiba Inu cinsi köpeğiyle atacağı bir resim ve DOGE hakkında yapacağı bir paylaşım fiyatın aniden yükselmesini sağlayabilir. Bu tarz yükselişler genelde direnç seviyelerine iğne şeklinde gerçekleşiyor. O halde fırsatı değerlendirme isteyen yatırımcılar 0,1 ve 0,13 dolar gibi seviyelere satış eminleri yerleştirecektir.

2023 Bitcoin Fiyat Tahmini

Birçok analist gerçek bir boğa koşusundan önce uzun bir konsolidasyon dönemi beklerken, Credible BTC’nin bu yılın sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru parabolik bir ralli yapmak üzere olduğu konusunda kararlı. Ralli sırasında sermayenin altcoinlerden çıkıp BTC’ye akmasını ve kral kripto yeni zirvesini kırdıktan sonra tekrar BTC’ye akmasını beklediğini söylüyor.

“BTC burada 40.000-50.000 dolara tırmanmaya devam ettikçe paranın altcoinlerden (DOGE gibi) BTC’ye akmasını bekliyorum. Bu, BTC önceki ATH’yi kırana ve yeni para akana kadar birçok altcoinde erimeye neden olacaktır.”

Popüler kripto trader aynı zamanda Hedera (HBAR) için de özel bir başlık açtı.

“HBAR’ın da bu seviyeyi tutabilmesi için BTC’nin 28.000 doları tutması gerekir. Aksi takdirde, 0,0500 dolardan HBAR alım şansı yakalayabilirim. Asla gelmeyebilecek 0,05’lik bir şans için HBAR’ı bu seviyelerde satmazdım. Ancak, bu şansı elde etmemiz durumunda spot varlıklara eklemek için 0,0500-0,0600 dolar arasına emirler doldururdum. Daha yüksek zaman dilimleri hala istisnai olarak yükselişte.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.