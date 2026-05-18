BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de üç ayın en büyük tasfiyesinde fiyat sadece yüzde 2,2 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Bitcoin’de üç ayın en büyük tasfiyesinde fiyat yüzde 2,2 geriledi.
  • Gün içinde 600 milyon dolar pozisyon tasfiye oldu ve buna rağmen büyük bir panik yaşanmadı.
  • ⏳ Kısa vadede 77.000 dolar civarı ilk kritik seviye olarak öne çıkıyor.
  • 🚨 Ancak asıl dikkat edilmesi gereken nokta, ana destek kaybı yaşanırsa aşağı yön riskinin artabileceği.
Kripto para piyasasında uzun süredir görülmeyen boyutta bir Bitcoin tasfiye dalgası yaşanmasına rağmen fiyat üzerindeki baskı sınırlı kaldı. Son verilere göre, Bitcoin’de tek günde yaklaşık 600 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edilirken, bu yüksek miktardaki satışa karşın fiyat sadece yüzde 2,2 oranında düştü. Bu tablo, Şubat ayındaki sert fiyat kırılmasının aksine Bitcoin’in mevcut piyasa koşullarında daha dirençli olduğunu ortaya koydu.

İçindekiler
1 Bitcoin büyük satış baskısına rağmen dalgalanmayı sınırladı
2 Piyasa pozisyonları ve kritik seviyeler
3 Teknik göstergeler piyasada kararsızlık sinyali veriyor

Bitcoin büyük satış baskısına rağmen dalgalanmayı sınırladı

Günlük işlem grafiğine bakıldığında, Bitcoin fiyatı Bitstamp üzerinde 76.651 dolar civarında işlem gördü ve seansta yüzde 0,98’lik bir gerileme yaşandı. 2025 zirvesinden başlayan hızlı düşüşün ardından fiyat, toparlanma denemeleriyle dikkat çekti. Analizlerde, Şubat ayındaki sert satış ile kıyaslandığında, bu sefer tasfiye edilen pozisyonların daha büyük olmasına rağmen fiyat kaybı daha düşük seviyede gerçekleşti.

Son üç ayın en büyük tasfiye süreci gerçekleşti. Fiyat, şaşırtıcı biçimde sadece yüzde 2,2 geriledi. Bu durum, Şubat ayındaki büyük çöküşten çok farklı ve piyasada ciddi bir dayanıklılık işareti olarak öne çıkıyor.

Verilere göre Bitcoin’de 600 milyon doları aşan tasfiye gerçekleşti ve fiyatın bu süreçte küçük bir gerilemeyle karşılık vermesi, piyasanın sert satışları absorbe edebilme kapasitesini gösterdi. Bu gelişme, Bitcoin’in kısa vadede destek bulabildiğini ve volatilitenin özellikle önemli bölgelere yaklaşınca artış gösterebileceğini de ortaya koydu.

Piyasa pozisyonları ve kritik seviyeler

Piyasa takip şirketlerinden MNFund, geçtiğimiz hafta riskini azalttığını ve pozisyonların aşırıya kaçması nedeniyle daha temkinli davrandığını paylaştı. Son tasfiye hareketlerinin ardından yeniden yavaşça piyasaya giriş yapmayı planladıklarını aktardılar. Bu açıklama, traderların tasfiye baskısına rağmen fiyatın kritik destek bölgesini koruyup koruyamayacağını dikkatle izlediklerini gösterdi.

Güncel durumda Bitcoin fiyatı, 77.331 dolardaki 0,786 Fibonacci düzeltme seviyesine yakın hareket ediyor. Analistler, 77.000 ile 78.000 dolar aralığının kısa vadede oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kapanış yapması, 85.902 dolardaki 0,618 Fibonacci düzeltme alanına kadar yükselişin güçlenebileceğine işaret ediyor.

En yakın desteklerin, 70.000 ila 72.000 dolar aralığı ile, daha aşağıda 66.413 dolar seviyesinde önemli bir geri çekilme alanında olduğu belirtiliyor. Bu seviyelerin kaybedilmesi durumunda aşağı yönlü baskının artabileceği ifade ediliyor.

Teknik göstergeler piyasada kararsızlık sinyali veriyor

Günlük grafiklerde analize dahil edilen göstergeler, piyasada net bir yönelim oluşmadığını gösterdi. MACD göstergesinde değerler karışık sinyal üretirken, momentumun tam olarak pozitif tarafa geçmediği aktarıldı. Grafik üzerinde MACD hattı 606’da, sinyal hattı ise 1.286 seviyesinde durdu. Histogramın eksi 680 seviyesinde bulunması, alım baskısının yeterince güç kazanmadığına işaret etti.

RSI göstergesi de 44,06 ile nötr bölgenin hafif altında, hareketli ortalaması ise 58,85’te ölçüldü. RSI’ın orta çizginin altında kalması nedeniyle piyasada yukarı yönlü ivmenin zayıf olduğu yorumları yapıldı. Bitcoin aşırı satılmış durumda bulunmuyor; dolayısıyla ana destek bölgeleri kaybedilirse aşağı yönlü eğilimin devamı mümkün görünüyor.

Teknik tabloya bakıldığında, Bitcoin son geri çekilmenin ardından istikrarını test ediyor. 77.331 dolar seviyesinde tutunmak toparlanma çabalarının sürmesine yardımcı olabilir. Ancak bu desteğin kırılması halinde, 70.000 ve 66.413 dolar bölgelerinde yeni bir denge arayışı gündeme gelebilir. Kapanışların 85.902 ila 91.922 dolar aralığında olması ise piyasanın tekrar yükseliş momentumuna kavuşması için önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
