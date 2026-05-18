Soluna Holdings gelirini yüzde 58 artırdı, Bitcoin madenciliği gerilerken veri merkezi hizmetleri öne çıktı

Soluna Holdings, yılın ilk çeyreğinde gelirlerinde dikkat çekici bir artış kaydetti. Şirket, son dönemde veri merkezi operasyonlarını büyüterek kripto para madenciliğindeki düşüşleri telafi etti. Pazartesi günü açıklanan finansal rapora göre, Soluna’nın toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 9,4 milyon dolara yükseldi. Bu artış, şirketin arka arkaya dördüncü kez çeyreklik bazda gelirini artırdığını gösteriyor.

Veri merkezi gelirleri yükseldi, madencilik düştü

Şirketin gelirindeki yükselişe, Teksas’taki Dorothy ve Kati sahalarında devreye alınan ek kapasite katkı sağladı. Veri merkezi barındırma hizmetlerinden elde edilen gelir 6,7 milyon dolar olurken, kripto para madenciliğinden elde edilen kazanç geçen yıla kıyasla düşerek yaklaşık 2,2 milyon dolara geriledi. Bir yıl önce bu rakam neredeyse 3 milyon dolardı. Bu gerilemenin başlıca nedeni Bitcoin madenciliğindeki karlılığın azalması olarak öne çıkıyor.

Soluna’nın bilançosunda gelir artışı görülse de şirket ilk çeyrekte karlılığa ulaşamadı. Net zarar, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 10,5 milyon dolardan 17,9 milyon dolara yükseldi. Bu artışta, hisse bazlı ödemeler, faiz ve finansman maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğu belirtildi. Ayarlanmış EBITDA zararı ise 2,1 milyon dolara hafif bir gerileme gösterdi.

Yatırımlar ve yeni alanlar

Şirket dönem sonunda 68,6 milyon dolar nakitle çeyreği kapattı. Soluna, altyapı yatırımlarını artırmaya ve yapay zeka ile yüksek performanslı bilişim alanlarına yönelmeye devam ediyor. Şirket, kendi sektöründe dijital altyapı projeleriyle öne çıkıyor ve veri merkezi ekosisteminin gelişimine odaklanıyor.

Soluna Holdings, özellikle enerji yoğun veri merkezi çözümleri geliştirmesiyle biliniyor. Şirket, enerji şebekelerinin verimli kullanımına katkı sağlamak amacıyla yenilikçi işletim modelleri üzerinde çalışıyor.

Kripto madencilere darbe: Halving ve fiyat baskısı

Bitcoin madenciliğinde 2024 yılı halving (ödül yarılanması) sonrası gelirler düşüş trendine girdi. Son dönemde Bitcoin fiyatındaki gerileme de madenci gelirlerini olumsuz etkiledi. Kripto madenciliği alanındaki daralmanın bir sonucu olarak, sektörde yeni gelir kaynakları arayışı öne çıktı.

Mart ayında yayınlanan bir CoinShares raporunda, özellikle eski ve verimsiz makinelerle çalışan madencilerin yüzde 20’sinin zararına faaliyet gösterdiği açıklandı. Aynı raporda, madencilerin önemli gelir göstergesi olan hashprice değerinin de halving sonrasında şubat ayında en düşük seviyeye gerilediği vurgulandı.

Madenciler yön değiştiriyor

Bu koşullara yanıt olarak, halka açık bazı kripto madenciliği şirketleri yeni yatırımlarının odağını yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama hizmetlerine kaydırdı. HIVE Digital Technologies ve TeraWulf gibi şirketler, kripto dışı alanlara sermaye yönlendirerek yeni büyüme fırsatları arıyor.

Piyasa araştırma şirketi Bernstein’ın analizine göre, IREN adlı büyük ölçekli madencilik şirketinin yakın gelecekte gelirlerinin büyük bölümünü yapay zeka altyapısından sağlaması bekleniyor. Bernstein raporunda, IREN’in büyüyen yapay zeka bulut hizmetleri ve Microsoft’la yaptığı uzun vadeli anlaşmalar bu dönüşümün en önemli etkenleri arasında gösterildi. Bernstein, büyük çaplı maden işletmelerinde yapay zeka odaklı gelirlerin ağırlığının giderek artacağına dikkat çekiyor.

Soluna Holdings’in yayımladığı bilanço, “Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda büyüyen kapasitemiz ve yeni iş kollarımıza yaptığımız yatırımlar, kripto madenciliğindeki zayıflıkları kısmı olarak telafi etti” vurgusunu içeriyor.