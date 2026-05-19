Bnb’de aylık grafik üçüncü birikim bölgesini işaret etti fiyat 649 dolar civarında seyrediyor

BNB, bugün 649 dolar civarında işlem görürken aylık grafiklerde üçüncü büyük bir birikim bölgesi oluştuğu yönündeki teknik değerlendirmeler kripto para gündeminde öne çıktı. Son günlerde 690 dolar seviyesinden gelen geri çekilme, fiyatı kısa vadeli düşüş yönlü baskıya soktu. Bununla birlikte, uzun vadeli teknik beklentilerde iyimser yorumlar yer almaya devam ediyor.

Aylık grafikte üçüncü birikim bölgesi

Piyasa analistlerinin değerlendirmelerine göre, BNB’nin aylık grafiğinde daha önceki benzer formasyonlardan sonra önemli fiyat sıçramaları görülmüştü. Uzman isimler, bundan önceki dönemlerde sırasıyla yüzde 665, yüzde 11.200 ve yüzde 565’lik yükselişlerin bu bölgelerden başladığını aktarıyor.

Bir piyasa analisti, “Bir gün 500–300 dolar arasından BNB almadığınıza pişman olabilirsiniz, üçüncü büyük birikim bölgesi oluşuyor” dedi ve uzun vadede 2.000, 5.000 ve 10.000 dolar seviyelerinin teknik hedefler arasında olduğunu belirtti.

Bu yorumlar “sadece teknik analizdir, yatırım tavsiyesi değildir” notuyla paylaşıldı. 500–300 dolar aralığının mevcut fiyatın oldukça altında kalması, bu seviyelere ulaşılabilmesi için derin bir düzeltme gerekeceği anlamına geliyor.

Kısa vadede direnç ve destek bölgeleri

Günlük Binance verilerine göre, BNB sabah saatlerinde 649,48 dolardan açıldı ve 645,38 dolara kadar geriledi. İşlem hacmindeki artış, mayıs ayı başındaki yükselişte fiyatı 690 dolara taşıdı; bu seviyede ise belirgin bir direnç oluştu. Gün içi en yüksek fiyat 649,70 dolarda kalırken, en düşük seviye 634,30 dolar olarak kaydedildi.

Fiyat, son yükselişin ardından 690 doların üzerinde kapanış gerçekleştiremedi ve teknik göstergeler kısa vadede satış baskısını ön plana çıkardı. Özellikle 7 günlük hareketli ortalama (MA(7)) olan 662,61 doların altında seyreden fiyat, yukarı yönde kalıcı bir ivmeden uzak görünüyor. Buna karşılık, ortalamaların geneli ise ana trend yapısına destek veriyor.

Hareketli ortalamalarda kritik seviyeler

Yakın vadede önemli destek noktaları ise 641–645 dolar bölgesinde yer alıyor. Burası aynı zamanda 25 günlük hareketli ortalama ile kesişiyor. Eğer BNB bu desteğin altına sarkarsa, 99 günlük hareketli ortalama olan 629 dolar civarı gündeme gelebilir. Orta vadede fiyatın bu seviyeden de aşağıya inmesi, 600–610 dolar bandının izlenmesine yol açabilir.

Geçtiğimiz ayın dip noktası olan 570 dolar seviyesinden bu yana, BNB daha yüksek dipler oluşturarak toparlanma sinyali verdi. Mayıs ayının başındaki rallide işlem hacimleri de artış gösterdi. Ancak son fiyat hareketleri, yatırımcıların kar realizasyonu yaptığını işaret ediyor.

Teknik görünümde, BNB şu anda kısa vadeli bir düzeltme sürecinde ilerliyor. 641 doların üzerinde tutundukça 662 ve 690 dolar test edilebilir. Ancak 629 dolar altında kapanışlarda zayıflama ve 600 dolar desteğinin gündeme gelmesi bekleniyor.