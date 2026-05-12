BNB 660 doları aştı psikolojik 700 dolarlık hedef gündemde

Kripto para piyasasında son dönemde dikkat çeken hareketlerden biri Binance Coin’de (BNB) yaşandı. Aylar süren yatay seyir ve 600-660 dolar bandında sıkışan fiyat sonrası, BNB cephesinde 660 dolar direncinin aşılması yeni bir yükseliş potansiyelinin önünü açtı. Şimdi ise yatırımcılar ve analistler, BNB’nin 700 dolarlık psikolojik seviyeye tırmanıp tırmanamayacağını yakından takip ediyor.

Kritik direncin aşılması sonrası tablo

Bu yükselişi ilk değerlendirenler arasında uzun süredir BNB’yi takip eden kripto analistlerinden @Umairorkz yer aldı. Analist, geçtiğimiz günlerde paylaştığı teknik analizde BNB’nin, daha önce direnç olarak çalışan 660 doların üzerinde kapanış gerçekleştirmesinin piyasa açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Özellikle işlem hacmindeki artış ve piyasadaki olumlu hava, kısa vadede yukarı yönlü ivmeyi destekleyen unsurlar arasında öne çıkıyor.

BNB’nin 660 dolar direncinin üzerinde tutunması, yükseliş trendinin devam etmesi için alıcıların piyasada güçlü kalmaya devam etmesini gerektiriyor. Analistler, özellikle işlem hacmindeki artışın ve piyasa hissiyatının bu süreçte belirleyici olacağını aktarıyor.

Her ne kadar kısa vadeli görünümde iyimserlik hakim olsa da, BNB’nin genel olarak 2026’nın başında 860 dolar seviyesinden bugüne inen daha büyük çaplı bir düşen trend çizgisinin altında hareket ettiği görülüyor. Uzmanlar, genel toparlanma sinyallerinin tam anlamıyla gelmesi için bu ana trendin yukarı kırılması gerektiğine işaret ediyor.

Teknik analiz ve destek bölgeleri

Analist @ChartTalkX’in son paylaşımlarına göre, BNB kısa vadede iki ana destek bölgesi etrafında izleniyor. Birincisi 626 dolar seviyesi olurken, daha güçlü bir düşüşte 610 dolar civarı ikinci bir destek olarak öne çıkıyor. Fibonacci geri çekilme analizleri de trade kararlarında önemli referans noktaları sağlamakta.

Analizde ayrıca Bitcoin’in fiyat hareketinin de BNB’de kritik önemde olduğu belirtiliyor, bu yüzden yeni pozisyon açmadan önce BTC’nin trendi de göz önünde bulundurulmalı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların büyük bölümü halen BNB’yi destekler konumda, ancak fiyat halen büyük bir düşen trend çizgisinin altında yer alıyor.

Göstergeler ve piyasa sinyalleri: Olası bir toparlanış mı?

TradingView teknik değerlendirme özetine göre, BNB/USD paritesi için kararsız bir görünüm oluşmuş durumda. Kısa vadeli hareketli ortalamalar alım tarafını desteklerken, bazı osilatörler dikkatli olunması gerektiği sinyalini veriyor.

Gösterge bakımından, RSI yaklaşık 61 seviyesinde bulunarak aşırı alım bölgesinin altında kalıyor. Buna karşılık stochastic göstergede aşırıya yakın seviyeler görülüyor; bu ise kısa vadede yükseliş ivmesinin yavaşlayabileceğine işaret ediyor. Diğer teknik göstergelerden CCI, Williams %R ve momentum ise satış sinyallerine doğru kaymaya başlamış durumda. Yine de MACD hâlâ zemin olarak yükseliş eğilimini destekliyor ve hareketli ortalamaların pek çoğu 630-645 dolar bandında güçlü destek sunuyor.

CryptoAppsy verilerine göre BNB, haber yazıldığı sırada yaklaşık 662,60 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte %1,56 artış kaydetti.

Öte yandan en yakın dirençler 660-666 dolar aralığında konumlanırken, analistler 697 dolara doğru yaşanabilecek yeni bir yükselişin bu seviye üzerinde kararlı bir kapanışla mümkün olabileceğini belirtiyor.

Kısa vadede riskler ve öne çıkan seviyeler

Son olarak, bazı uzmanlar yükselişin hemen devam edeceği beklentisinin temkinli şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Elliott Dalga analizine göre, geçtiğimiz ay içinde BNB özelinde tamamlanan bir yükselişin ardından, yeni bir yukarı harekete geçilebilmesi için fiyatın 652 dolar üzerindeki seviyelere tutunması gerekiyor. Bu bölgenin altına inilirse, kısa süreli düzeltme ya da yatay seyir ihtimali gündeme gelebilir.

Klasik pivot analizlerinde de, an itibariyle aşağı yönlü en yakın destek 620-630 dolar aralığında izleniyor. Daha derin bir düzeltmede 613 dolar seviyesi kritik olabilir. Özetle, kısa vadede BNB’nin seyri büyük ölçüde 660 dolar üzerindeki momentumunu koruyup koruyamayacağına ve Bitcoin’in genel piyasa duruşuna bağlı olacak.