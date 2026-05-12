XRP spot ETF’lerine son 5 günde 1,35 milyar dolar rekor giriş

XRP fiyatı son 24 saatte yüzde 3,2 düşerek 1,42 dolar seviyesine çekildi. Bu gerileme, fiyatı yakın dönemdeki 1,50 dolarlık tepe noktasının yüzde 6 altına getirdi. Yine de kripto para piyasası uzmanları, XRP için hem teknik hem de piyasadan gelen yeni desteklerle kısa vadede yeniden yükseliş olasılığının sürdüğünü belirtiyor.

Spot ETF’lerde rekor net giriş

Pazartesi günü spot XRP ETF’lerine yönelik girişler dikkat çekici biçimde artarak 25,8 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, ETF’lere yapılan toplam net girişleri tüm zamanların zirvesi olan 1,35 milyar dolara taşıdı. Son beş gün boyunca devam eden aralıksız girişler, yılbaşından bu yana en büyük günlük artışı temsil ediyor. Yönetilen toplam varlık miktarı ise 1,18 milyar dolara kadar yükseldi.

Kurumsal yatırımcıların XRP odaklı ürünlere ilgisi hız kesmeden büyüyor. CoinShares tarafından yayınlanan verilere göre, XRP’ye endeksli borsa yatırım ürünleri yalnızca son haftada toplamda 40 milyon dolarlık giriş gördü. Böylece 2026 yılı başından itibaren XRP ETP’lerine yönelen net girişlerin miktarı 191 milyon dolara çıkarken, bu ürünlerin yönettiği toplam varlık 2,5 milyar doları aştı.

Piyasa dinamiklerinde hareketlilik

Kripto piyasasında öne çıkan araştırmacılardan James Butterfill, ABD’de gündeme gelen CLARITY Act gelişmelerinin de XRP ürünlerine olan ilgiyi artırdığına dikkat çekti. Özellikle mayıs başında açıklanan stablecoin getiri teklifinin, yatırımcıların XRP’ye olan güvenini belirgin şekilde desteklediği aktarılıyor.

XRP ETF’lerine bugüne kadarki en yüksek günlük girişin 5 Ocak’tan bu yana ilk kez gerçekleştiği ve artan kurumsal ilgiyi yansıttığı belirtildi.

Teknik tarafta XRP fiyatında yukarı yönlü baskıların arttığı, önemli destek bölgelerinin aşılmasıyla birlikte birçok analistin “kalıcı bir yükseliş dalgası” beklediği görülüyor. Analist CW8900, 90 günlük spot hacim verilerinin de bu trendi gösterdiğine işaret etti.

Bir dönem kripto dünyasında durağan kalan XRP’ye yönelik sosyal medya ilgisinin de son iki yılın zirvesine çıktığı rapor edildi. Cointelegraph kaynaklı verilere göre, artan pozitif duyarlılık, XRP’deki toparlanma fırsatlarını güçlendiriyor.

Analistlerin beklentileri ve teknik göstergeler

TradingView verileri, XRP/USD paritesinin Mayıs ayı başından bu yana yüzde 5 değer kazanırken, türev piyasada açık pozisyonların yüzde 23 oranında artış gösterdiğini ortaya koydu.

Analist Bird, günlük grafikte çok aylık destek hattının kırılmasının ardından sıradaki yükselişin $XRP için olabileceğini söyledi.

Diğer yandan ChartNerd rumuzlu analist, XRP’nin çok aylık bir yükselen destekten sıçrayarak, haftalık grafikte “golden cross” (pozitif uyum) göstermesiyle fiyatın 1,80 dolara ulaşmasının önünün açıldığını savundu. CryptoPatel ise fiyatın 1 ila 1,30 dolar arasındaki birikim aralığını aşmasıyla birlikte yılın ilerleyen dönemlerinde 10 dolara kadar tırmanabilecek bir yükseliş dalgası yaşanabileceği görüşünde. Bazı teknik göstergeler, 12 dolara kadar uzanabilecek bir rallinin sinyalini veriyor.