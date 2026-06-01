XRP fiyatı kritik 1,35 dolar desteğinde sıkıştı

XRP, son dönemde kripto piyasasında dikkat çeken hareketleriyle gündeme gelirken, fiyatı 1,33 ile 1,34 dolar arasında dalgalanıyor. CoinGecko verilerine göre XRP’nin piyasa değeri 82,64 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve son 24 saatteki işlem hacmi ise 1,41 milyar dolara ulaştı. Tokenın günlük bazda yüzde 0,32’lik küçük bir kayıp yaşadığı görülüyor. Teknik göstergeler, aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Kritik destek ve teknik görünüm

Fiyatın 1,35 dolar seviyesinde tutunma çabası, birçok analist tarafından yakından izleniyor. Piyasa yorumcuları, bu rakamın XRP için belirleyici bir destek bölgesi olduğunu vurguluyor. Teknik uzman Ali Martinez, XRP’nin yükselen kanalın alt sınırını test ettiğini belirtti. Bu bölge genel olarak talebin ortaya çıktığı bir alan olarak tanımlanırken, net bir kırılma yaşanması durumunda fiyatın önce 1,33 dolara, ardından 1,31 dolara geri çekilebileceği ifade ediliyor.

XRP’nin yükselen kanalın alt bandını izlemenin kritik olduğunu düşünen Ali Martinez, kısa vadeli hedeflerin 1,37 ve 1,40 dolar olarak şekillendiğini aktarıyor.

Saatlik periyotta incelendiğinde, aşağı yönlü bir kanalın oluştuğu görülüyor ve üst direnç 1,3380 dolarda yer alıyor. XRP fiyatı, 1,2658 dolardan 1,3642 dolara uzanan hareketin yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesinin altına inmiş durumda. Bu teknik kırılım, zayıflığın sürebileceğine dair uyarı niteliğinde.

Buna rağmen, fiyat 1,3150 dolar ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde duruyor. Eğer 1,35 dolar seviyesi aşağıya yönlü kırılırsa, bu alan yeni destek noktası olacak.

Mini sözlük: Fibonacci düzeltmesi, teknik analizde fiyatın belirli oranlarda geri çekilme noktalarını belirlemek için kullanılan bir araçtır. Oranlar genellikle yüzde 23,6, 38,2, 50 ve 61,8’dir. Bu seviyeler, destek ve direnç noktalarını tespit etmekte yardımcı olur.

Piyasa uzmanlarından yorumlar

Dijital varlık analisti Josiah Gallegos, X platformundaki paylaşımında XRP’nin yakın vade yönü açısından dönüm noktasında olduğunu belirtti. Gallegos, aşağı yönlü trend çizgisinin yukarı geçilmesi halinde güçlü bir yükseliş ivmesinin tetiklenebileceğini, ancak bu seviyenin aşılamaması halinde satış baskısının artabileceğini aktardı. Analist, önümüzdeki günlerde günlük kapanışların ve hacimli kırılımların dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kısa vadeli direnç ve destek seviyeleri

Teknik görünümde, XRP’nin 1,35 dolar seviyesinde kalması alıcıların lehine bir durum olarak değerlendirilirken, ilk direnç noktaları 1,3380 ve 1,3420 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler aşılırsa, fiyatın sırasıyla 1,350, 1,3580 ve 1,3642 dolardaki son tepe değerine yaklaşması olası. 1,350 dolar üzerindeki kalıcılık, yükseliş beklentilerini destekleyebilir. Daha yüksek dirençlerde ise 1,3650 ve 1,3740 dolar seviyeleri ön plana çıkıyor.

Buna karşılık, olası bir zayıflama halinde 1,3150 dolara gevşeme görülebilir. Teknik analizde bu noktanın altına inilirse, 1,3120 ve 1,3050 dolar aralığına kadar geri çekilme yaşanabileceği paylaşılıyor. Satış baskısı sürerse 1,2920 ve 1,2880 dolar seviyeleri yeni destek noktaları olarak değerlendirilecek.

Piyasa yapısı ve işlem hacmi

1,35 ile 1,40 dolar aralığındaki sıkışık fiyat hareketleri, piyasada kısa vadeli caydırıcı bir etki yaratıyor. Özellikle yeni bir temel etkenin gündeme gelmediği dönemlerde, teknik seviyelerin daha fazla ön plana çıktığı görülüyor. Bitcoinden sonra en yüksek günlük işleme sahip ilk beş varlık içinde yer alan XRP, toplam kripto para pazarının yüzde 3,32’sini oluşturuyor. Günlük 1,41 milyar dolarlık hacim ise katılımcıların net bir yön beklediğini gösteriyor.