Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Küresel tokenizasyon pazarı 2030’a kadar 5.5 trilyon dolara ulaşabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 2030'da tokenizasyon pazarının 5,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
  • DTCC ve Nasdaq gibi devler blokzincir tabanlı işlem altyapısını benimsemeye başladı.
  • 💸 Stabilcoin piyasasında rekor büyüme ve ABD tahvillerine büyük talep öngörülüyor.
  • Geçiş sürecinde geleneksel finans ile blokzincir çözümleri yan yana çalışacak.
Finans devlerinden Citi’nin yeni yayınladığı “Tokenization 2030: Wall Street On-Chain” raporuna göre, gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınması anlamına gelen tokenizasyon uygulamaları test aşamasından çıkıp finans sektöründe günlük operasyonların bir parçası olmaya başladı. Günümüzde yalnızca 17 milyar dolar seviyesinde bulunan bu pazarın, 2030 yılına kadar temel senaryoda 5.5 trilyon dolara ulaşacağı belirtiliyor. Raporda, piyasanın belirli koşullara göre 2.7 trilyon ile 8.2 trilyon dolar arasında değişebileceği de öngörülüyor.

İçindekiler
1 ABD finans piyasasında kritik dönemeç
2 Stabilcoin ve dijital nakitte büyüme beklentisi
3 Düzenleyici ortamda netleşme ve yeni yasalar
4 2030 tahminleri ve karşılaştırmalar

ABD finans piyasasında kritik dönemeç

Citi, bu hızlı dönüşümün küresel finans tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Raporda, ABD finansal gücünün ve doların birikimli etkisinin artık blokzincir teknolojisiyle iç içe geçtiği belirtildi. Özellikle ABD’nin önde gelen aracı kuruluşları olan Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ve New York Borsası’nın, tokenizasyonu sermaye piyasalarına entegre etmeye başlaması dikkat çekiyor. DTCC, temmuzda tokenleştirilmiş menkul kıymetlerde sınırlı üretim işlemlerine başlayacağını, ekim ayında ise platformunu tamamen devreye alacağını açıkladı. Nasdaq ise 2027 gibi erken bir tarihte blokzincir tabanlı hisse senetlerini ihraç etmeye hazırlanıyor ve ilk düzenleyici onayı aldı. Intercontinental Exchange de kendi tokenleştirilmiş hisse senedi çözümlerini geliştiriyor.

Raporda şu ifadeler dikkat çekti: “ABD finansal gücünün ve küresel rezerv paranın, ölçekli biçimde blokzincire taşındığını görüyorsunuz. DTCC ve New York Borsası’nın sermaye piyasalarına tokenizasyonu dahil etmesi bir eşik noktasıdır.”

Mini sözlük: Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), ABD’de finansal piyasaların takas ve saklama işlemlerini yürüten, hisse ve menkul kıymet piyasalarının en büyük altyapı sağlayıcılarından biridir.

Stabilcoin ve dijital nakitte büyüme beklentisi

Citi’nin analizine göre, güvenilir dijital para çözümlerinin hızlı gelişimi tokenizasyonun yaygınlaşmasını hızlandırıyor. 2030’a kadar stabilcoin piyasasının 1.9 trilyon dolara çıkması bekleniyor ve bu varlıkların piyasada anında takas imkanı sağlaması, nakit ve dijital varlıkların eş zamanlı el değiştirmesini kolaylaştıracak. Rapora göre, stabilcoin’ler için ABD tahvillerine olacak talep yaklaşık 1 trilyon dolar artabilir. Bunun sebebi, stabilcoin ihracatçılarının tokenlerini ABD devlet tahvilleriyle desteklemesidir.

Düzenleyici ortamda netleşme ve yeni yasalar

ABD’de dijital varlıklarla ilgili yasal çerçeve de netleşmeye başladı. 14 Mayıs’ta Senato Bankacılık Komitesi, üzerinde uzun süredir çalışılan “Clarity Act” adlı yasa tasarısını 15’e 9 oyla onayladı ve süreci Senato oylamasına taşıdı. Raporda, öngörülen büyümenin ağırlıklı olarak halka açık menkul kıymetler ve devlet tahvilleri pazarında yaşanacağı, özel piyasalarda ise bu ivmenin daha zayıf kalacağı belirtildi.

2030 tahminleri ve karşılaştırmalar

Citi, 2030’a gelindiğinde ABD Hazine bonosu piyasasının yüzde 10’unun ve halka açık hisse piyasasının yüzde 3’ünün tokenleştirilmiş olacağını öngörüyor. Ayrıca, ABD’li bireysel yatırımcıların sadece yüzde 10’u bu yeni dijital platformlara yönelse bile dijital hisselere olan talep 2.6 trilyon dolara ulaşabilecek.

Piyasa/Aktör2030 Tahmini Pazar Büyüklüğü
Küresel tokenizasyon pazarı5,5 trilyon dolar
ABD Hazine bonosu (tokenize kısmı)%10
ABD halka açık hisse senetleri (tokenize kısmı)%3
Bireysel yatırımcıların geçişi%10
Stabilcoin toplam piyasa1,9 trilyon dolar
Özel krediler ve özel sermayeHer biri 100 milyar dolar

Özel krediler ve özel sermaye gibi daha karmaşık alanlarda ise 2030’a kadar küresel ölçekte 100’er milyar dolar civarında daha sığ bir büyüme bekleniyor. Bu geçişin bir gecede tamamlanmayacağı, bir süre geleneksel ve blokzincir tabanlı finansal altyapıların yan yana çalışacağı vurgulanıyor. Citi, bu süreci otoyollarda nakit ve elektronik geçişlerin bir arada sürdüğü döneme benzetiyor.

Son olarak, süreç sonunda en büyük avantajı, hem gerçek varlıkları hem de dijital ödeme altyapısını kontrol eden büyük bankalar ve yatırım kuruluşlarının yakalayacağı belirtiliyor. Bu aktörler, işlemlerin tamamını ağı içinde yönetebilecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
