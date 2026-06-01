Küresel tokenizasyon pazarı 2030’a kadar 5.5 trilyon dolara ulaşabilir

Finans devlerinden Citi’nin yeni yayınladığı “Tokenization 2030: Wall Street On-Chain” raporuna göre, gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınması anlamına gelen tokenizasyon uygulamaları test aşamasından çıkıp finans sektöründe günlük operasyonların bir parçası olmaya başladı. Günümüzde yalnızca 17 milyar dolar seviyesinde bulunan bu pazarın, 2030 yılına kadar temel senaryoda 5.5 trilyon dolara ulaşacağı belirtiliyor. Raporda, piyasanın belirli koşullara göre 2.7 trilyon ile 8.2 trilyon dolar arasında değişebileceği de öngörülüyor.

ABD finans piyasasında kritik dönemeç

Citi, bu hızlı dönüşümün küresel finans tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Raporda, ABD finansal gücünün ve doların birikimli etkisinin artık blokzincir teknolojisiyle iç içe geçtiği belirtildi. Özellikle ABD’nin önde gelen aracı kuruluşları olan Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ve New York Borsası’nın, tokenizasyonu sermaye piyasalarına entegre etmeye başlaması dikkat çekiyor. DTCC, temmuzda tokenleştirilmiş menkul kıymetlerde sınırlı üretim işlemlerine başlayacağını, ekim ayında ise platformunu tamamen devreye alacağını açıkladı. Nasdaq ise 2027 gibi erken bir tarihte blokzincir tabanlı hisse senetlerini ihraç etmeye hazırlanıyor ve ilk düzenleyici onayı aldı. Intercontinental Exchange de kendi tokenleştirilmiş hisse senedi çözümlerini geliştiriyor.

Raporda şu ifadeler dikkat çekti: “ABD finansal gücünün ve küresel rezerv paranın, ölçekli biçimde blokzincire taşındığını görüyorsunuz. DTCC ve New York Borsası’nın sermaye piyasalarına tokenizasyonu dahil etmesi bir eşik noktasıdır.”

Mini sözlük: Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), ABD’de finansal piyasaların takas ve saklama işlemlerini yürüten, hisse ve menkul kıymet piyasalarının en büyük altyapı sağlayıcılarından biridir.

Stabilcoin ve dijital nakitte büyüme beklentisi

Citi’nin analizine göre, güvenilir dijital para çözümlerinin hızlı gelişimi tokenizasyonun yaygınlaşmasını hızlandırıyor. 2030’a kadar stabilcoin piyasasının 1.9 trilyon dolara çıkması bekleniyor ve bu varlıkların piyasada anında takas imkanı sağlaması, nakit ve dijital varlıkların eş zamanlı el değiştirmesini kolaylaştıracak. Rapora göre, stabilcoin’ler için ABD tahvillerine olacak talep yaklaşık 1 trilyon dolar artabilir. Bunun sebebi, stabilcoin ihracatçılarının tokenlerini ABD devlet tahvilleriyle desteklemesidir.

Düzenleyici ortamda netleşme ve yeni yasalar

ABD’de dijital varlıklarla ilgili yasal çerçeve de netleşmeye başladı. 14 Mayıs’ta Senato Bankacılık Komitesi, üzerinde uzun süredir çalışılan “Clarity Act” adlı yasa tasarısını 15’e 9 oyla onayladı ve süreci Senato oylamasına taşıdı. Raporda, öngörülen büyümenin ağırlıklı olarak halka açık menkul kıymetler ve devlet tahvilleri pazarında yaşanacağı, özel piyasalarda ise bu ivmenin daha zayıf kalacağı belirtildi.

2030 tahminleri ve karşılaştırmalar

Citi, 2030’a gelindiğinde ABD Hazine bonosu piyasasının yüzde 10’unun ve halka açık hisse piyasasının yüzde 3’ünün tokenleştirilmiş olacağını öngörüyor. Ayrıca, ABD’li bireysel yatırımcıların sadece yüzde 10’u bu yeni dijital platformlara yönelse bile dijital hisselere olan talep 2.6 trilyon dolara ulaşabilecek.

Piyasa/Aktör 2030 Tahmini Pazar Büyüklüğü Küresel tokenizasyon pazarı 5,5 trilyon dolar ABD Hazine bonosu (tokenize kısmı) %10 ABD halka açık hisse senetleri (tokenize kısmı) %3 Bireysel yatırımcıların geçişi %10 Stabilcoin toplam piyasa 1,9 trilyon dolar Özel krediler ve özel sermaye Her biri 100 milyar dolar

Özel krediler ve özel sermaye gibi daha karmaşık alanlarda ise 2030’a kadar küresel ölçekte 100’er milyar dolar civarında daha sığ bir büyüme bekleniyor. Bu geçişin bir gecede tamamlanmayacağı, bir süre geleneksel ve blokzincir tabanlı finansal altyapıların yan yana çalışacağı vurgulanıyor. Citi, bu süreci otoyollarda nakit ve elektronik geçişlerin bir arada sürdüğü döneme benzetiyor.

Son olarak, süreç sonunda en büyük avantajı, hem gerçek varlıkları hem de dijital ödeme altyapısını kontrol eden büyük bankalar ve yatırım kuruluşlarının yakalayacağı belirtiliyor. Bu aktörler, işlemlerin tamamını ağı içinde yönetebilecek.