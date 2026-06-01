Ethereum son bir ayda %12,5 değer kaybetti, kritik destek 1.800 dolar olarak öne çıktı

Ethereum son otuz günlük süreçte yüzde 12,5 değer kaybederek piyasa değeri en yüksek ilk beş kripto para arasında en zayıf performansı gösterdi. ETH, 2.010 dolar seviyesinin hafif altında işlem görmeye devam ederken, fiyatın 100 saatlik basit hareketli ortalamanın da altında seyretmesi dikkat çekiyor.

Destek ve Direnç Bölgeleri

Geçtiğimiz günlerde ETH fiyatı 1.965 dolara kadar geriledikten sonra alıcılar fiyatı toparlamaya çalıştı. Ancak satış baskısı yeniden artınca yukarı yönlü hareket zayıf kaldı. Teknik göstergeler, özellikle de saatlik grafikte 2.015 dolardaki yükseliş trendinin kırılmasıyla aşağı yönlü riskin arttığına işaret ediyor.

Günlük grafikte göreceli güç endeksi (RSI), 32’ye gerileyerek aşırı satım bölgesine yaklaşsa da tamamen bu bölgeye girmedi. 2.000 doların altında günlük kapanış gelirse, aşağı yönlü hareketin derinleşebileceği ifade ediliyor. Hemen altında 1.965 dolar kısa vadeli destek olurken, bunu sırasıyla 1.920 ve 1.850 dolar seviyeleri izliyor. Temel talep alanı ise 1.780 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Geçmiş Veriler ve Analist Yorumları

Tarihsel verilere göre Ethereum’un haziran ayları genellikle olumsuz sonuçlandı. CoinGlass verilerine göre, son on yılın yedisinde ETH fiyatı bu ay içerisinde düşüş yaşadı ve kayıplar kimi yıllar yüzde 1,5 gibi sınırlı, kimi yıllar ise yüzde 45’e varan oranlarda oldu.

Analist Ali Charts, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda ETH’nin mevcut fiyat hareketini değerlendirdi. Analiste göre, 1.825 dolar bandı risk-getiri açısından önemli bir giriş fırsatı sunuyor ve fiyatın 1.750 dolar üzerinde tutunması halinde hedefler sırasıyla 2.073 ve 2.360 dolar olarak görülüyor.

Mini sözlük: Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir varlığın aşırı alım ya da satımda olup olmadığını ölçen, piyasadaki momentumun gücünü belirlemeye yardımcı olan bir teknik analiz göstergesidir. RSI, 30’un altına indiğinde aşırı satım, 70’in üzerine çıktığında ise aşırı alım sinyali verebilir.

Vadeli İşlemler ve Piyasa Beklentileri

Ethereum’daki değer kaybına rağmen vadeli işlem piyasasında hareketlilik arttı. CoinGlass verilerine göre, 27 Mayıs’ta açık pozisyon sayısı 15,98 milyon ETH ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu veri ETH cinsinden ölçüldüğünde, fiyat dalgalanmalarından arındırılmış oluyor ve yatırımcıların önemli bir fiyat hareketi beklentisini gösteriyor.

Haftalık RSI’ın son olarak 30 seviyesinin altına gerilemesi, geçmiş üç benzer durumda fiyatın 6 ila 12 aylık süreçte ciddi toparlanmalar gösterdiğine işaret ediyor. Ancak kısa vadede 2.050 dolar seviyesinin yeniden kazanılması gerekiyor. Eğer bu direnç aşılırsa, 2.085, 2.120 ve ardından 2.150 dolar hedeflenebilir.

Piyasa Dinamikleri ve Kıyaslama

Son dönemde BNB gibi rakip kripto varlıklar ve Hyperliquid gibi yeni ürünler ABD’de yeni ETF’lerle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Buna karşın Ethereum’un bu alanda geride kaldığı yorumları yapılıyor. Özellikle ETF haberlerinin piyasa üzerindeki etkisiyle kısa vadeli eğilimler belirginleşiyor.

Kripto Para Haziran’da Son 10 Yıldaki Kayıplar Son 30 Gündeki Performans Kritik Destek Ethereum 7 yılda negatif kapanış, %1,5 – %45 arası düşüş -%12,5 1.800 dolar BNB Veri yok Piyasa ortalamasının üzerinde 2 ayda yeni ETF desteği

ETH hâlen 2.010 doların altında alıcı bulmaya çalışırken, piyasada kısa vadede 1.965 dolar bölgesinin korunup korunamayacağı yakından izleniyor. Alt destek noktalarının kırılması halinde ise gözler 1.800-1.780 dolar bandına çevrilebilir.