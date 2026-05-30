Ethereum grafiğinde yükseliş işareti mi var? Destek ve direnç seviyeleri yatırımcıları nasıl etkileyebilir?

Ethereum, kısa vadede 1.960 ile 1.980 dolar aralığında yer alan yeni bir alım desteği üzerinde kalmayı sürdürüyor. Son günlerde oluşan güçlü destek bölgesi, yatırımcıların bu seviyede alım yönlü pozisyonlarını güçlendirdiğine işaret ediyor. Ancak 2.120 dolar ve üzerinde yer alan satış baskısı, fiyatın hızlı bir toparlanmaya gitmesini engellemeye devam ediyor.

Eşikteki direnç ve yeni destek tabanı

Analistler, Ethereum fiyatının son geri çekilmenin ardından 2.017 dolar civarında dengelendiğine dikkat çekiyor. Yatırımcıların paylaştığı grafiklerde, fiyatın hemen altında yeşil bir destek bölgesi; üstünde ise kırmızı satış duvarları öne çıkıyor.

Bu tabloya göre en yakın destek, 1.960 ila 1.980 dolar bandında konumlanıyor. CW isimli analistin tespitine göre, burada oluşan yeni alım duvarı, alıcıların fiyatı aşağıya bırakmama çabası olarak öne çıkıyor. Yakın geçmişte Ethereum fiyatı benzer seviyelerden yukarı yönlü tepki vermişti. Şu anda gözlenen toparlanma da bu desteğin etkili olduğuna işaret ediyor.

Yukarı yönlü bir hareketin başlaması içinse fiyatın ilk etapta 2.120 dolar civarında bulunan satış engelini aşması gerekiyor. Grafikte daha yukarıda ise 2.240 dolar bölgesinde bir diğer güçlü direnç göze çarpıyor ve bunun aşılması, daha güçlü bir toparlanma için kritik olarak görülüyor.

Kısa vadede fiyatın destek üzerinde tutunabilmesi, yeni bir deneme ile 2.120 dolara yönelme ihtimalini artırıyor. Ancak satış duvarından gelecek bir reddedilme durumunda, fiyat yeniden dar bantta hareket edebilir.

Analist CW’nin paylaştığı son grafikte, 2.120 ve 2.230 dolar seviyelerinin Ethereum için kısa vadeli direnç noktası olduğu öne çıkarıldı. CW, fiyatın özellikle 1.960 dolar desteğini koruması halinde piyasada daha iyimser bir havanın öne çıkabileceğini aktardı.

Likidite tablosu ne gösteriyor?

Ethereum’un uzun pozisyonlarındaki tasfiyeler sonrası, satış yönlü pozisyonların öne çıkmaya başladığı görülüyor. Son düşüşle birlikte, piyasadaki kaldıraçlı uzun pozisyonların önemli bölümünün tasfiye edildiği ve aşağı yöndeki likiditenin önemli oranda azaldığı aktarılıyor.

CW, mevcut durumda ilk ciddi satış yönlü direnç seviyesini 2.230 dolar civarında gösteriyor. Bu noktalar, fiyatta yeniden yukarı hamle olması halinde satıcıların ön plana çıkabileceği bölgeler olarak öne çıkıyor.

Grafiklerde ayrıca, 2.300 ila 2.450 dolar arasında geniş bir likidite bandı gözlemleniyor. Ancak, fiyatın öncelikle 2.230 doların üzerine çıkması bekleniyor. Olası yükselişlerde, fiyatın buradaki dirençlerle karşılaşması mümkün, aksi takdirde kısa vadede yatay hareketlerin devamı izlenebilir.

Mini sözlük: Likidite haritası (Liquidity heatmap), bir varlığın fiyat seviyelerine göre piyasadaki alım ve satım emirlerinin yoğunluğunu gösteren görsel tablodur. Yatırımcılar, fiyatın hangi seviyelerde daha çok likiditeyle (yani alıcı-satıcı emri) karşılaşacağını bu şekilde görebilir.

Seviye Türü Öne Çıkanlar 1.960 – 1.980 Alım desteği Yeni alıcı emirleri, son sıçrama noktası 2.120 Satış duvarı Kısa vadeli ilk direnç 2.230 Satıcı likiditesi İlk büyük direnç bandı 2.300 – 2.450 Likidite bandı Daha yüksek satış baskısı

ETH yatırımcısı için kısa vadeli risk ve fırsatlar

Şu an ETH, alım desteği ve satış baskısı arasında yatay bir bantta işlem görüyor. Fiyat, güçlenen destekle birlikte tekrar yukarı yönlü bir hareket arayabilir. Ancak gösterilen direnç seviyeleri, kısa vadede ETH yatırımcıları için dikkat edilmesi gereken noktalar olarak öne çıkıyor.