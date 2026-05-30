XRP için 300 dolar iddiası gündemde! Yeni bankacılık tezi kripto piyasasında neler değiştirebilir?

Bilgisayar mühendisi ve bankacılık altyapı sistemleri uzmanı CharuSan, son değerlendirmesinde XRP’nin fiyatında yaşanabilecek büyük sıçramanın geleneksel yatırımcı beklentileriyle değil, küresel düzeydeki bankacılık entegrasyonunun getireceği likidite ihtiyacıyla açıklanabileceğini savunuyor. Ona göre, XRP’nin 300 dolara kadar yükselebileceği iddiası küçük yatırımcıların hareketlerinden çok, uluslararası düzenlemelerin netleşmesi sonrası finansal altyapıdaki toplu geçişle bağlantılı.

Bankacılık altyapısında toplu entegrasyon vizyonu

CharuSan’ın anlatımına göre, düzenleyici belirsizliklerin son bulmasının ardından XRP’nin benimsenmesi tek tek bankaların kararıyla ilerlemeyecek. Bunun yerine, Volante Technologies, ACI Worldwide ve Finastra gibi halihazırda binlerce finans kurumunu merkezi platformlarda bir araya getiren büyük altyapı sağlayıcıları aracılığıyla topluca entegre edilecek.

Bu modelde Ripple‘ın her banka için ayrı anlaşmalar yapmasına gerek kalmazken, altyapı katmanına eklenecek tek bir bağlantı, tüm bağlı finans kuruluşlarına aynı anda XRP ile hızlı likidite erişimi sunabilir.

CharuSan’a göre bu yaklaşım, XRP’nin fiyatındaki artış beklentisini yavaş ve kademeli bir tırmanıştan çıkarıp, toplu sistem güncellemesiyle ani bir değer kazancına dönüştürebilir.

CharuSan, yazılım tabanlı finans ağlarının, geleneksel yollara göre beklenmedik şekilde hızlı ölçeklenebileceğini kaydediyor. Bu nedenle, XRP ile ilgili düşük fiyat tahminlerini eski usul bir bakış açısı olarak görüyor.

Mini sözlük: Volante Technologies, ACI Worldwide ve Finastra, finansal kurumlar arasında ödeme, işlemler ve veri entegrasyonu sağlayan, bankacılık altyapısını hızlandıran global teknoloji şirketleridir.

ODL ve likidite tabanlı fiyatlama yaklaşımı

Tezinin merkezinde Ripple’ın On-Demand Liquidity (ODL) sistemi yer alıyor. ODL, uluslararası para transferlerinde XRP’yi bir köprü varlık olarak kullanıyor ve klasik yatırım aracı yaklaşımından farklı olarak, fiyatlanmasını kısa vadeli likidite gereksinimleri belirliyor.

Bu sistemde XRP, sürekli hareket eden ve işlem gören bir takas aracı olarak değerlendiriliyor; asıl odak, büyük tutarların gerçek zamanlı hızlı transferinin sağlanmasında.

CharuSan’ın örneğinde, günlük 200 milyar dolar hacimli bir para transfer koridorunda mevcut XRP fiyatı büyük fark yaratıyor. Fiyat düşük olursa, aynı transfer hacmini sağlayabilmek için çok daha yüksek miktarda XRP kullanılması gerekiyor.

Küresel çapta günlük işlenen işlem tutarları trilyon dolara ulaşırken, varlık fiyatı ve likidite arasındaki ilişki o kadar kritik hale geliyor ki, düşük fiyat yarışa fren etkisi yaratabilir. Yüksek XRP fiyatı ise sistemin hızını ve verimliliğini artırabilir.

Küresel finansal sistemlerde değerin şekillenmesi

CharuSan, benzer mekanizmaların sadece bankalarla sınırlı kalmadığını, DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) gibi uluslararası takas ve saklama merkezlerinde de geçerli olduğunu belirtiyor. Anlık işlemler yaygınlaşsa bile, binlerce kurumun eş zamanlı likidite talebi fiyatlamada baskı yaratıyor.

Ona göre bu durumda, XRP’nin değeri klasik “al-sat” dinamiklerinden çok, sistemin taşımak zorunda olduğu toplam iş hacmine ve verimliliğe bağlanıyor. Çok düşük fiyat, işlemlerin yönetilmesini zorlaştırabilir.

Kurumsal alanda gelişen yeniliklerin de bu dinamikleri desteklediği vurgulanıyor. Örneğin, CME Group’un 7/24 kripto vadeli işlemler sunması, kurumsal yapıların dijital varlıkları daha derinlemesine benimsediğini gösteriyor. CoinCodex verilerine göre XRP şu an 1,34 dolardan işlem görüyor; bu rakamla büyük altyapı senaryosu arasındaki makas ise dikkat çekiyor.

CharuSan, XRP’nin geleceğini klasik perakende yatırım beklentilerinden ziyade, dev finansal altyapının ihtiyacı olan likidite ekseninde değerlendiriyor ve kriptonun finansal sistemin omurgası olabileceğine işaret ediyor.