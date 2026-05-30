Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP için 300 dolar iddiası gündemde! Yeni bankacılık tezi kripto piyasasında neler değiştirebilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP'de 300 dolar tezi büyük yankı yarattı.
  • Küresel bankacılık sistemlerinde toplu entegrasyon iddia edildi.
  • 📊 Likidite ihtiyacı ve altyapı sağlayıcıları $XRP fiyatlamasında belirleyici olabilir.
  • Kurumsal piyasada kriptonun rolü gün geçtikçe büyüyor.
COINTURK
COINTURK

Bilgisayar mühendisi ve bankacılık altyapı sistemleri uzmanı CharuSan, son değerlendirmesinde XRP’nin fiyatında yaşanabilecek büyük sıçramanın geleneksel yatırımcı beklentileriyle değil, küresel düzeydeki bankacılık entegrasyonunun getireceği likidite ihtiyacıyla açıklanabileceğini savunuyor. Ona göre, XRP’nin 300 dolara kadar yükselebileceği iddiası küçük yatırımcıların hareketlerinden çok, uluslararası düzenlemelerin netleşmesi sonrası finansal altyapıdaki toplu geçişle bağlantılı.

İçindekiler
1 Bankacılık altyapısında toplu entegrasyon vizyonu
2 ODL ve likidite tabanlı fiyatlama yaklaşımı
3 Küresel finansal sistemlerde değerin şekillenmesi

Bankacılık altyapısında toplu entegrasyon vizyonu

CharuSan’ın anlatımına göre, düzenleyici belirsizliklerin son bulmasının ardından XRP’nin benimsenmesi tek tek bankaların kararıyla ilerlemeyecek. Bunun yerine, Volante Technologies, ACI Worldwide ve Finastra gibi halihazırda binlerce finans kurumunu merkezi platformlarda bir araya getiren büyük altyapı sağlayıcıları aracılığıyla topluca entegre edilecek.

Bu modelde Ripple‘ın her banka için ayrı anlaşmalar yapmasına gerek kalmazken, altyapı katmanına eklenecek tek bir bağlantı, tüm bağlı finans kuruluşlarına aynı anda XRP ile hızlı likidite erişimi sunabilir.

CharuSan’a göre bu yaklaşım, XRP’nin fiyatındaki artış beklentisini yavaş ve kademeli bir tırmanıştan çıkarıp, toplu sistem güncellemesiyle ani bir değer kazancına dönüştürebilir.

CharuSan, yazılım tabanlı finans ağlarının, geleneksel yollara göre beklenmedik şekilde hızlı ölçeklenebileceğini kaydediyor. Bu nedenle, XRP ile ilgili düşük fiyat tahminlerini eski usul bir bakış açısı olarak görüyor.

Mini sözlük: Volante Technologies, ACI Worldwide ve Finastra, finansal kurumlar arasında ödeme, işlemler ve veri entegrasyonu sağlayan, bankacılık altyapısını hızlandıran global teknoloji şirketleridir.

ODL ve likidite tabanlı fiyatlama yaklaşımı

Tezinin merkezinde Ripple’ın On-Demand Liquidity (ODL) sistemi yer alıyor. ODL, uluslararası para transferlerinde XRP’yi bir köprü varlık olarak kullanıyor ve klasik yatırım aracı yaklaşımından farklı olarak, fiyatlanmasını kısa vadeli likidite gereksinimleri belirliyor.

Bu sistemde XRP, sürekli hareket eden ve işlem gören bir takas aracı olarak değerlendiriliyor; asıl odak, büyük tutarların gerçek zamanlı hızlı transferinin sağlanmasında.

CharuSan’ın örneğinde, günlük 200 milyar dolar hacimli bir para transfer koridorunda mevcut XRP fiyatı büyük fark yaratıyor. Fiyat düşük olursa, aynı transfer hacmini sağlayabilmek için çok daha yüksek miktarda XRP kullanılması gerekiyor.

Küresel çapta günlük işlenen işlem tutarları trilyon dolara ulaşırken, varlık fiyatı ve likidite arasındaki ilişki o kadar kritik hale geliyor ki, düşük fiyat yarışa fren etkisi yaratabilir. Yüksek XRP fiyatı ise sistemin hızını ve verimliliğini artırabilir.

Küresel finansal sistemlerde değerin şekillenmesi

CharuSan, benzer mekanizmaların sadece bankalarla sınırlı kalmadığını, DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) gibi uluslararası takas ve saklama merkezlerinde de geçerli olduğunu belirtiyor. Anlık işlemler yaygınlaşsa bile, binlerce kurumun eş zamanlı likidite talebi fiyatlamada baskı yaratıyor.

Ona göre bu durumda, XRP’nin değeri klasik “al-sat” dinamiklerinden çok, sistemin taşımak zorunda olduğu toplam iş hacmine ve verimliliğe bağlanıyor. Çok düşük fiyat, işlemlerin yönetilmesini zorlaştırabilir.

Kurumsal alanda gelişen yeniliklerin de bu dinamikleri desteklediği vurgulanıyor. Örneğin, CME Group’un 7/24 kripto vadeli işlemler sunması, kurumsal yapıların dijital varlıkları daha derinlemesine benimsediğini gösteriyor. CoinCodex verilerine göre XRP şu an 1,34 dolardan işlem görüyor; bu rakamla büyük altyapı senaryosu arasındaki makas ise dikkat çekiyor.

CharuSan, XRP’nin geleceğini klasik perakende yatırım beklentilerinden ziyade, dev finansal altyapının ihtiyacı olan likidite ekseninde değerlendiriyor ve kriptonun finansal sistemin omurgası olabileceğine işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP ve XLM için “ödemelerin Visa–Mastercard’ı” tezi! Ortalığı karıştıran analiz!

XRP’de kaldıraçlı pozisyonlarda büyük tasfiye yaşandı! Yükseliş beklentisi güçleniyor mu?

Stellar yüzde 50 yükselirken XRP’de yıl başından bu yana düşüş devam etti

Ripple ve Stellar, FXC 2026 Top 100 listesine girerek küresel ödemelerde blokzincirin yerini güçlendirdi

XRP 1.27 dolardan hızlı toparlandı, Ethereum tartışmaları gölgesinde 1.33 dolara yükseldi

XRP’nin büyümesi CLARITY Act ile hızlanabilir

CME Group kripto vadeli işlemlerini 24/7 sürekli işlemle başlattı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Kripto Yatırımcılarının %90’ının Bilmediği Kusursuz Portföy Yönetimi Sırrı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Yatırımcılarının %90’ının Bilmediği Kusursuz Portföy Yönetimi Sırrı
BITCOIN Haberleri
$ADA çok yıllık desteğin altına indi! Ortalığı karıştıran bu grafik ne anlatıyor?
Cardano (ADA)
XRP ve XLM için “ödemelerin Visa–Mastercard’ı” tezi! Ortalığı karıştıran analiz!
RIPPLE (XRP)
Cardano’da stablecoin hacmi %60 arttı! Fiyat için kritik eşik aşılamadı, neler yaşanıyor?
Cardano (ADA)
DeFi protokollerinde hack dalgası büyüdü! Kurumsal yatırımlar neden beklemede?
DEFI Ekonomi
Lost your password?