$ADA çok yıllık desteğin altına indi! Ortalığı karıştıran bu grafik ne anlatıyor?

Cardano’nun yerel tokeni $ADA, 0,247 dolar seviyesindeki çok yıllık destek çizgisinin altına geriledi. Güncel fiyat 0,232 dolar olarak gözlenirken, teknik analistler bu hareketle birlikte Cardano için kritik bir eşiğin aşıldığını vurguluyor.

Desteğin kırılması ne anlama geliyor?

2021’den bu yana fiyatın üzerinde tutunduğu 0,247 dolar bandı, Cardano fiyat hareketlerinde önemli bir eşik olarak öne çıkmıştı. Mayıs ayının son haftasında bu destek seviyesinin altında yapılan kapanışla, yatırımcıların dikkatini yeni ve daha düşük fiyat hedeflerine çevirdiği aktarılıyor.

Kripto para analisti Ali Martinez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu seviyenin uzun süredir korunduğunu hatırlatıyor. Analist, aylık kapanışla birlikte Cardano’da “daha derin bir değerleme evresi” başlayabileceğini belirtiyor; bunun anlık bir düşüş ya da hızlı toparlanmadan çok, fiyatın uzun süre düşük seviyelerde dalgalanabileceği bir dönem olabileceğini ima ediyor.

Cardano, en önemli destek seviyesini test ediyor. 2021’den bu yana fiyatın altında seyretmediği bu taban, ciddi bir tarihi bölge. Şu an 0,232 dolara gerileyen fiyatla birlikte, çok yıllık bu bant eşzamanlı olarak izleniyor.

Aylık kapanış henüz gerçekleşmediği için, analistler fiyatın kısa sürede tekrar bu desteğin üzerinde kapanma ihtimalini göz ardı etmiyor. Fakat kapanış 0,247 dolar altında olursa, orta ve uzun vadeli görünümde yeni dip seviyeler gündeme gelebilir.

Olası aşağı yönlü hedefler

Analistlere göre Cardano için kritik iki teknik seviye daha izleniyor: Bunlardan ilki 0,113 dolar, ikincisi ise 0,051 dolar. Bu fiyatlar hem teknik analizde “önceki döngülerin en düşükleri” olmasıyla dikkat çekiyor hem de mevcut durumda güncel fiyata oranla yüzde 51 ve daha fazla düşüş riskine işaret ediyor.

Mevcut fiyatla 0,113 dolar arasındaki mesafe yaklaşık yüzde 51’ye denk düşüyor. 0,051 dolara kadar uzanan olası hareketin ise çok daha yüksek bir kayıp anlamına geleceği belirtiliyor. Ancak bu seviyelere inişin kısa vadeli bir süreç olmayabileceği, olası bir yatay-uzun dönem konsolidasyon veya kademeli geri çekilme şeklinde gelişebileceği öngörülüyor.

Mini sözlük: Ali Martinez, sosyal medya platformu X’te popüler teknik analizleriyle bilinen ve kripto para piyasasında yakından takip edilen bağımsız bir analisttir.

Tekrar destek üstüne çıkabilir mi?

2023 ve 2024 boyunca 0,247 dolar bölgesi birçok kez baskı görse de her seferinde alıcıların ortaya çıktığı görülmüştü. Ancak mevcut durumda fiyat, bu desteğin 1,5 cent altında tutunmaya devam ediyor.

Analistlerin ortak görüşüne göre, eğer ay kapanışıyla fiyat tekrar 0,247 dolar üzerinde yer alırsa, kısa vadede düşüş senaryosu askıya alınabilir. Fakat kapanış desteğin altında olursa, hem teknik hem de psikolojik eşik aşağı yönlü kırılmış olacak. Bu da Cardano’da yeni bir düşük fiyat döneminin kapısını aralayabilir.

Seviye Teknik Anlamı Mevcut Fiyatla Fark 0,247 dolar Çok yıllık destek tabanı Yukarıda 0,113 dolar Makro hedef

(önceki döngü düşükleri) %51 aşağıda 0,051 dolar En düşük teknik hedef Çok daha aşağıda

Sonuçta, ay kapanışı tamamlanana kadar 0,247 dolar seviyesi etrafındaki fiyat hareketleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, özellikle spot piyasada kısa ve uzun vadeli senaryoları dikkate alıyor.