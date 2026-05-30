Cardano’da stablecoin hacmi %60 arttı! Fiyat için kritik eşik aşılamadı, neler yaşanıyor?

Cardano, yerel tokenı ADA’nın önemli bir destek noktasında işlem görmesiyle birlikte, blockchain ekosistemi genelinde hızlanan stablecoin faaliyetleriyle piyasada dikkat çekiyor. ADA fiyatı son günlerde uzun vadeli destek olan 0,243 ila 0,247 dolar bandına yakın seyrediyor. Bu aralık, 2021 yılından beri Cardano yatırımcılarının yakından takip ettiği bir eşik olarak biliniyor.

Fiyat grafiğinde kritik sınır

Teknik analiz uzmanı Ali Charts’ın değerlendirmelerine göre ADA, çok yıllık fiyat kanalının alt sınırında test ediliyor. Analist, aylık grafikte bu desteğin 0,247 dolarda yer aldığını, üç günlük karta ise 0,243 dolar seviyesinin öne çıktığını belirtiyor. Son işlemlerde fiyat 0,232 dolara kadar gerilerken bu desteklerin altında kapanış olup olmayacağı, piyasa açısından belirleyici olacak.

Özellikle 0,243 dolar bölgesi, önceki boğa ve ayı dönemlerinde fiyatın toparlandığı bir sıçrama noktası işlevi gördü. Eğer bu bölge alıcılar tarafından korunabilirse, ADA’da kısa vadeli toparlanma bekleniyor. Yukarı yönde en yakın direnç ise 0,30 dolar civarında oluştu.

Aksi senaryoda, yani fiyatın 0,243 doların altında günlük kapanış yapmasıyla teknik yapı zayıflayabilir. Analist, böyle bir durumda 0,113 ve 0,051 dolar gibi daha düşük seviyelerin gündeme gelebileceğini vurguluyor. Yıllık en düşük seviye olarak da 0,10 dolar öne çıkmış durumda.

Ali Charts’ın analizlerinde, “Cardano, çok yıllık destek bandında tutunmaya çalışıyor. 0,247 dolarlık eşiğin altında gerçekleşecek bir kapanış, kısa vadede düşüş baskısını artırabilir” öngörüsüne yer verildi.

Stablecoin’lerde haftalık rekor büyüme

ADA fiyatındaki dalgalanmanın yanı sıra, Cardano üzerindeki stablecoin faaliyetlerinde belirgin bir artış yaşandı. Blockchain analiz firması Messari’nin verilerine göre, Cardano’nun stablecoin piyasa değeri son yedi günde %60 büyüdü. Bu oran, aynı dönemde Polygon’da %38,8, HyperEVM ve XDC Network’te ise daha düşük seviyelerde kaydedildi.

Özellikle Cardano tabanlı USDCx adlı stablecoin, kısa sürede dikkat çeken bir büyüme sergiledi. Cexplorer verilerine göre, iki gün içerisinde neredeyse 8 milyon USDCx piyasaya sürüldü. Bu durum, Cardano’nun merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki likiditesini yukarı taşıdı.

Cardano’daki toplam stablecoin arzı şu anda yaklaşık 54,88 milyon dolar seviyesinde. Piyasadaki hacmin %45,21’i USDCx’ten oluşurken, USDM %26,92, USDA ise %15,45 oranında paya sahip. DJED’in toplam içindeki ağırlığı ise %5,93 olarak ölçüldü.

Epoch bazında stabilcoin hareketleri incelendiğinde, güncel dönemde net akış yaklaşık 8,55 milyon dolara ulaştı. Bu süreçte 9,57 milyon dolarlık yeni stablecoin üretimi (mint), buna karşılık 1,02 milyon dolarlık bir yakım (burn) gerçekleşti. Rakamlara göre Cardano ağına yeni stablecoin girişi, çıkıştan yüksek seyretti.

Mini sözlük: USDCx, Cardano ağı üzerinde çalışan ve Amerikan dolarına endeksli olarak ihraç edilen bir stablecoin’dir. Yerel olarak Cardano üzerinde çalıştığı için zincir içi yüksek hız ve düşük maliyet avantajı sağlar; ağın DeFi projelerinde ana likidite kaynağı olarak ön plana çıkmıştır.

Ekosistemde büyümenin etkileri

Fiyat baskısı devam etse de Cardano’daki bu stablecoin büyümesi, zincir üzerindeki gerçek kullanımı ve sermaye hareketini güçlendirmiş oluyor. Özellikle USDCx’in hızlı basımı ile ekosisteme yeni sermaye girişinin arttığı, bunun da ağ içi uygulamalara canlılık getirdiği gözleniyor. Kripto ekosisteminde stablecoin’ler genellikle ticaret, borç verme ve ödeme işlemlerinde kullanılıyor; yükselen arz, likiditeye olumlu yansıyor.

Buna rağmen Cardano’daki stablecoin hacmi, toplam ekosistem büyüklüğü açısından halen Ethereum ve Tron gibi devlerin gerisinde. Ancak geçen haftaki %60’lık artış, ağın mevcut boyutuna göre yüksek hızda yeni kullanıcı ve sermaye çektiğine işaret ediyor.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson da daha önce, USDC veya USDT gibi hacimli bir stablecoin’in doğrudan Cardano ekosistemine kazandırılması gerektiğini belirtmişti. Şimdilik USDCx ve ağın diğer stablecoin’leri, zincirdeki en yüksek işlem yoğunluğunu taşıyor.

Stablecoin Piyasa Payı (%) Mint (Son Dönem) USDCx 45,21 8 milyon dolar USDM 26,92 Bilgi yok USDA 15,45 Bilgi yok DJED 5,93 Bilgi yok

Genel görünümde, ADA fiyatı önemli bir teknik eşikte bulunurken stablecoin hacmindeki hızlı artış dikkatleri Cardano’nun zincir içi potansiyeline çekiyor. Önümüzdeki süreçte 0,247 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık, olası bir toparlanma hareketini destekleyebilir. 0,30 dolardaki direnç, kısa vadede takip edilen ana hedef olarak öne çıkıyor.