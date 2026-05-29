CME Group kripto vadeli işlemlerini 24/7 sürekli işlemle başlattı

ABD merkezli CME Group, kripto paralar için sürekli vadeli işlem ve opsiyon ticaretini başlattı. Gelişmeyle birlikte Bitcoin, Ethereum ve XRP’nin yanı sıra Solana, Cardano, Chainlink, Stellar, Avalanche ve Sui’nin de artık 7 gün 24 saat boyunca türev piyasasında işlem görebileceği açıklandı. Geleneksel finans dünyası ile kripto piyasalarının işlem saatleri arasındaki uzun süredir devam eden fark, bu hamleyle önemli ölçüde kapanmış oldu.

CME Group ve vadeli işlemlerde yeni dönem

CME Group, dünya genelinde türev ve emtia piyasalarıyla tanınan büyük bir borsa işletmecisi olarak biliniyor. Şirketin 29 Mayıs Cuma günü başlattığı yeni uygulama sayesinde, CME Globex platformunda kripto türev işlemleri hafta boyunca sürekli olarak yapılabilecek. Sadece haftasonu iki saat veya biraz daha uzun süren kısa bir bakım arası bulunacak. Bu sayede, işlemlerin kapanışı, teminatlandırılması ve raporlanması gibi süreçler düzenleyici standartlardan taviz vermeden sürdürülecek.

Ayrıca, hafta sonları ve tatillerde yapılan işlemler bir sonraki resmi iş gününde kayda alınacak. Bu düzenleme, aralıksız işlem yapılabilmesini sağlarken, düzenleyici tarafın da gerekliliklerini koruyacak biçimde tasarlandı.

Kurumların kripto talebine anlık çözüm

Uzmanlara göre, CME Group’un attığı bu adım, kurumların kripto piyasasına olan ilgisinin büyük ölçüde arttığı bir döneme denk geliyor. Özellikle hafta sonları veya piyasaların kapalı olduğu saatlerde yaşanan ani kripto hareketlerinde pozisyon almak veya riskten korunmak isteyen yatırımcılar çoğunluktaydı. Artık kurumlar, gece veya tatil saatleri dahil, işlemlerini anında gerçekleştirip, portföylerini gerçek zamanlı güncelleyebilecek.

Kurumlar artık hafta sonu ve tatil günlerinde piyasa açılışını beklemeden riskleri dengeleyebiliyor, anlık likidite ve fiyat oluşumunu sürekli takip edebiliyor.

CME Group’un Hisse Senetleri, Döviz ve Alternatif Ürünler Küresel Başkanı Tim McCourt, kripto varlıklar için risk yönetim talebinde rekor seviyelere ulaşıldığını, yalnızca 2025 yılında CME piyasalarında toplamda yaklaşık 3 trilyon dolar tutarında kripto türevi işlemi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Öte yandan McCourt, tüm piyasalarda kesintisiz bir şekilde alım-satım gerçekleşmesinin mümkün olamayabileceğini, buna rağmen müşterilerin artık sürekli erişilebilir, düzenlenmiş piyasalara olan taleplerinin belirgin şekilde arttığını belirtti.

Daha önce yalnızca Bitcoin ve Ethereum sözleşmeleriyle sınırlı olan CME’nin kapsamı, yeni dönemde XRP, ADA, LINK, AVAX, XLM ve SUI gibi öne çıkan altcoinlerin de dahil olmasıyla genişledi. Bu gelişme, kurumsal ilginin Bitcoin ve Ethereum dışındaki alanlara, ödeme sistemleri, birlikte çalışabilirlik ve merkeziyetsiz finans gibi farklı sektörlere yayılmaya başladığını gösteriyor.

Mini sözlük: CME Group, merkezi ABD’de bulunan ve dünyanın en büyük vadeli işlemler, opsiyon ve türev ürün platformlarını işleten uluslararası bir finans kuruluşudur. Şirket; hammadde, döviz, faiz oranı ve kripto piyasalarında düzenli ve denetimli ürünler sunar.

XRP ve altcoinlere 24/7 ilgi

XRP vadeli işlemlerindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Son bir yılda platformda gerçekleşen XRP türev işlem hacmi 62,87 milyar dolara ulaştı. Gelişen yapıda Ethereum, Cardano, Chainlink, Avalanche, Stellar ve Sui gibi altcoinler de kurumsal portföylerin daha geniş yelpazeye yayılmasına katkı sunuyor.

Artık fiyat oluşumu ile likidite, küresel saat dilimlerinde daha dengeli şekilde oluşabilecek. Fiyat boşlukları ve ani oynaklıklar, sürekli açık piyasada anında dengelenebilecek.

Coin Vadeli İşlem Hacmi (Yıllık, $) 24/7 Sürekli İşlem Bitcoin En yüksek Var Ethereum Yüksek Var XRP 62,87 milyar Var Cardano Belirtilmedi Var Chainlink Belirtilmedi Var Stellar Belirtilmedi Var Avalanche Belirtilmedi Var Sui Belirtilmedi Var

Küresel piyasanın sürekli işleyen yapısı, kurumların beklentilerine daha fazla yanıt verirken, kriptonun “her zaman açık” dünyasına da geleneksel finansı yaklaştırıyor. Bu gelişme, kripto varlıkların ana akım finansın bir parçası olma yolunda önemli bir eşik olarak görülüyor.