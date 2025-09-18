AVAX Coin İçin Bir Pozitif Gelişme Daha: İlk Stablecoin İçin Avalanche Tercih Edildi

Güney Kore merkezli kripto para saklama hizmeti sağlayıcısı BDACS, Perşembe günü yaptığı açıklamada ülkenin ilk won destekli stablecoin’i KRW1’i Avalanche $32.55 ağı üzerinde hayata geçirdiğini duyurdu. Woori Bank’ta tutulan won varlıklarıyla 1:1 teminatlandırılan KRW1, henüz deneme aşamasında olmasına rağmen mevcut yasal çerçeveye uygun şekilde geliştirildi.

KRW1’in Teknik Altyapısı

BDACS, KRW1’in teknik olarak uygulanabilirliğini kanıtlayan kapsamlı bir fizibilite çalışmasını başarıyla tamamladığını duyurdu. Avalanche ağının güvenilirlik ve güvenlik açısından kamuya dönük uygulamalarda tercih edildiği ifade edildi. Her bir KRW1 coin’i Woori Bank’ta tutulan won varlıklarıyla tamamen destekleniyor.

Woori Bank ile kurulan gerçek zamanlı API entegrasyonu rezervlerin şeffaf biçimde doğrulanmasını sağlıyor. Şirket ayrıca yalnızca coin ihraç etmekle kalmadı, ihraç ve yönetim sistemlerini kapsayan bir altyapı kurdu. Kullanıcıların eşten eşe (P2P) transfer yapabilmesini ve işlemleri doğrulayabilmesini sağlayan mobil uygulama da sistemin bir parçası olarak geliştirildi.

BDACS, KRW1’in kullanım alanlarını sınır ötesi para transferleri, ödemeler, yatırımlar ve mevduatlar olarak belirledi. Ayrıca stablecoin’in kamu sektöründe acil yardım ödemelerinin takasında kullanılabileceği de belirtildi. Şirket ilerleyen süreçte KRW1’i Avalanche dışındaki diğer Blockchain ağlarına taşımayı ve USDT veya USDC gibi küresel stablecoin projeleriyle iş birliği yapmayı planlıyor.

Güney Kore’deki Stablecoin Düzenlemeleri

KRW1 şu an yalnızca kavram kanıtı (PoC) aşamasında bulunuyor ve dolaşıma sokulmadı. Böylece mevcut yasal çerçeveye aykırılık teşkil etmiyor. Güney Kore’de stablecoin’lere özel bir düzenleme henüz hayata geçirilmiş değil ancak bu konuda çalışmalar sürüyor.

Devlet Başkanı Lee Jae Myung, yerel para birimine endeksli stablecoin piyasasının geliştirilmesini destekliyor. Buna karşın ülkenin merkez bankası finansal istikrarı korunması amacıyla stablecoin ihraçlarının yalnızca lisanslı bankalarla sınırlı tutulması gerektiğini savunuyor.

BDACS, güçlü kurumsal ortaklıklarıyla bu süreçte öncü bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Şirket, Woori Bank desteğiyle yerel stablecoin pazarında avantajlı bir konum elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca büyük teknoloji şirketlerinin olası girişlerini rekabetten ziyade iş birliği fırsatı olarak değerlendirdiğini açıkladı.

KRW1 gelişmesi dahil son dönemde yaşanan pozitif haber akışıyla yukarı yönde hareketlenen Avalanche ağının ana ağ varlığı AVAX coin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 7,82 yükselişle 32,50 dolardan işlem görüyor. CryptoAppsy verileri altcoin‘in fiyatının son 7 günde yüzde 13,22, son 30 günde ise yüzde 40’ın üzerinde yükseldiğini ortaya koyuyor.