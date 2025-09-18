BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4 seviyesine çekmesi kripto para piyasasında yukarı yönlü hareketi tetikledi. Bitcoin $117,162.39 yeniden 117.000 doları aşarken, diğer büyük kripto paralar da değer kazandı. Piyasalar Fed’in önümüzdeki 12 ayda daha hızlı faiz gevşemelerine açık olduğunu gösteren projeksiyonlara odaklandı.

Kripto Paralar Fed Faiz Kararı Sonrası Hareketlendi

Bitcoin, Fed faiz kararının ardından yaklaşık yüzde 1 yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ethereum $4,576.56 yüzde 2,7 yükseldi ancak dört haftalık daralan fiyat aralığındaki seyrini sürdürdü. Solana’nın SOL coin’i 245 doları test ederek hafta sonu zirvesine yaklaştı. Chicago Ticaret Borsası’nın (CME) 13 Ekim’de SOL ve XRP için opsiyon ürünleri başlatacak olması bu hareketleri destekleyen unsurlardan biri oldu.

XRP de yüzde 3’e yakın değer kazandı. Teknik görünüme göre altcoin‘de yükseliş trendi korunuyor. BNB ve Dogecoin $0.279171 gibi diğer büyük kripto paralar ise yüzde 4’ün üzerinde prim yaptı.

Dolar Endeksi ve Piyasa Riskleri

Kripto paralardaki toparlanmaya karşın ABD Dolar Endeksi (DXY) güçlenme sinyalleri veriyor. Endeks, 97,30 seviyesine çıkarak Temmuz başındaki dip noktasından uzaklaştı. Bu toparlanma faiz indirimi beklentilerinin döviz piyasalarında büyük ölçüde fiyatlandığını gösteriyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, hızlı ve ardışık faiz indirimlerinin garanti olmadığını vurgularken, bilanço küçültmenin sürdüğünü ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti. Powell’ın açıklamaları DXY’nin toparlanmasını destekledi.

Kripto finans platformu BloFin, profesyonel yatırımcıların düşük olasılıklı ancak yüksek etkili piyasa şoklarına karşı korunma amaçlı pozisyonlar aldığını bildirdi. Verilere göre kısa vadeli opsiyon işlemlerinde riskten korunma amaçlı satış stratejilerinin arttığı görülüyor.