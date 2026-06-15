XRP, 1,32 dolar desteğini kaybettikten sonra 1,14 dolar yakınında sıkışırken 1,08 ve 1,22 dolar seviyeleri öne çıktı

XRP, 1,32 dolar desteğinin kırılmasının ardından 1,10 dolar bölgesine kadar geriledi ve sonrasında dar bir fiyat aralığında hareket etmeye başladı. Analizde, bu görünümün ilk bakışta sakin sayılabileceği, ancak düşük oynaklık dönemlerinin kalıcı istikrar anlamına gelmeyebileceği vurgulandı.

XRP’de daralan hareket alanı izleniyor

Günlük grafikte XRP’nin yaklaşık 1,14 dolar seviyesinde işlem gördüğü, aylar süren alçalan üçgen formasyonunun aşağı yönlü kırılmasıyla sert bir bozulma yaşadığı belirtildi. Bu kırılmayla birlikte fiyatın önemli hareketli ortalamaların altına indiği ve işlem hacminde belirgin artış görüldüğü aktarıldı.

Mini sözlük: Alçalan üçgen, fiyatın daha düşük tepeler yaparken yatay ya da yataya yakın bir destek bölgesini test ettiği teknik formasyondur. Oynaklık sıkışması ise fiyat dalgalanmasının daralmasıdır ve genellikle sonrasında daha sert bir yön hareketi görülebilir.

Buna karşın satış dalgasının ardından oynaklığın hızla azaldığı, hacmin önceki sert düşüşte görülen zirvenin altına indiği ve günlük mumların belirgin biçimde küçüldüğü ifade edildi. Fiyat hareketinin dar bir banda sıkışması, alıcılar ile satıcıların kısa süreli yorgunluk yaşadığına işaret eden bir tablo olarak değerlendirildi.

XRP’de mevcut sakinliğin istikrar olarak okunmaması gerektiği, sert kırılmanın ardından piyasanın sıkıştığı ve oynaklık ne kadar uzun süre baskılanırsa bir sonraki hareketin o kadar sert olabileceği belirtildi.

Teknik seviyelerde 1,08 ve 1,22 dolar öne çıkıyor

Analize göre XRP, aşağı eğimli 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor. Bu nedenle teknik görünümde satıcılı eğilimin hala ağır bastığı ifade edildi. Yaklaşık 1,38 dolardaki 100 günlük hareketli ortalama ek direnç oluştururken, daha önce destek olarak çalışan 1,32 dolar bölgesi artık önemli bir direnç alanı olarak izleniyor.

Aşağı yönlü senaryoda 1,08 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu desteğin altına inmesi halinde yeni bir tasfiye dalgası görülebileceği değerlendirildi. Yukarıda ise 1,22 doların aşılması, haftalardır süren zayıflığın ardından alıcıların yeniden güç kazandığına dair ilk işaret sayılabilir.

Varlık Mevcut seviye Destek Direnç XRP 1,14 dolar 1,08 dolar 1,22 dolar, 1,32 dolar, 1,38 dolar ADA 0,17 dolar 0,15 dolar 0,20 dolar, 0,23 ile 0,25 dolar

Göreli Güç Endeksi’nin aşırı satım bölgesinden toparlanarak nötr alana geçtiği kaydedildi. Bu görünüm, piyasada iki tarafın da güçlü bir yön iradesi ortaya koyamadığına ve fiyatın yeni bir tetikleyici beklediğine işaret ediyor.

Cardano’da aşırı satım görünümü güçlendi

Cardano cephesinde ise fiyatın birkaç gün içinde yaklaşık yüzde 30 gerileyerek 0,17 dolar civarına indiği ve varlığın son ayların en sert aşırı satım bölgelerinden birine girdiği belirtildi. İlk destek olarak izlenen 0,24 dolar seviyesi kırıldıktan sonra satış baskısının hızlandığı, bunun da tasfiyeleri ve sert çıkışları tetiklediği aktarıldı.

Cardano’da RSI göstergesinin aşırı satım seviyelerine inmesinin, tek başına dönüş garantisi vermese de satıcıların yorulmaya başlaması halinde kısa süreli bir tepki yükselişine zemin hazırlayabileceği değerlendirildi.

Analizde, 0,15 dolar çevresindeki son dip seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmasının toparlanma açısından ilk olumlu işaret olacağı kaydedildi. Yukarı yönde 0,20 dolar ilk direnç olarak izlenirken, 0,23 ile 0,25 dolar aralığının daha güçlü bir engel oluşturduğu ifade edildi. Buna karşılık ADA’nın da 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalması nedeniyle genel eğilimin hala zayıf olduğu vurgulandı.