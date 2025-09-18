Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi

Ripple $3.07 CEO’su Brad Garlinghouse, Bloomberg’e verdiği röportajda XRP’nin ABD’nin kripto para rezervine dahil edilebileceğini ifade etti. Garlinghouse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yıl sonuna kadar XRP ETF başvurularını onaylayabileceğini de belirtti. Açıklamalar XRP’ye yönelik beklentilerin yeniden gündeme taşınmasına yol açtı.

XRP’nin ABD’nin Kripto Para Rezervine Dahil Edilme İhtimali

Garlinghouse, ABD’nin kripto para rezervleri arasında XRP’ye yer verebileceğine inandığını söyledi. Sürpriz olmayacak şekilde böyle bir karar XRP’nin finansal sistemlerdeki kullanımını güçlendirebilir. Açıklamanın zamanlaması Ripple’ın küresel finans teknolojileri alanında büyüyen etkisini işaret ediyor.

Geçmişte Bitcoin $117,162.39 ETF onayının ardından gelen fiyat yükselişi XRP için de benzer bir senaryonun tartışılmasına yol açıyor. Bitcoin, ETF onayı sonrası 100.000 doların üzerine çıktı. XRP’nin de ABD’deki resmi rezervler arasına girmesi ve ETF onayı alması halinde kurumsal yatırımcı ilgisinin yoğunlaşabileceği değerlendiriliyor.

SEC’in gündeminde şu anda Franklin Templeton, Bitwise ve Canary gibi büyük kurumların başvurularının da bulunduğu 11’den fazla XRP ETF başvurusu var. Bu başvuruların sonuçlarının yıl sonuna kadar, özellikle de Ekim ayında açıklanabileceği ifade ediliyor.

XRP Coin’in Fiyatında Son Durum

CryptoAppsy verilerine göre XRP, Garlinghouse’un açıklamalarının ardından yüzde 3’e yakın değer kazanarak 3,10 dolar seviyesine yükseldi. Altcoin‘de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,65 dolara yeniden yaklaşma ihtimali ETF onayıyla birlikte gündeme gelebilir. Ancak SEC’in başvuruları reddetmesi halinde fiyatın yeniden 3 doların altına düşmesi ihtimali söz konusu. Böyle bir durumda XRP’nin 2,5 dolar seviyelerine kadar düşüş gösterebileceği belirtiliyor.

SEC’in vereceği kararın XRP’nin fiyat hareketleri için belirleyici olacağı ve yatırımcı ilgisini şekillendireceği öngörülüyor. ABD yönetiminin rezerv kararı ile SEC onay süreci altcoin‘in gelecek dönemdeki fiyat seyrini belirleyecek kritik gelişmeler olarak öne çıkıyor.