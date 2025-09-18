RIPPLE (XRP)

Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi

Özet

  • Brad Garlinghouse, XRP’nin ABD'nin kripto para rezervine dahil edilebileceğini ve ETF onaylarının yıl sonuna kadar gelebileceğini söyledi.
  • XRP fiyatı 3,10 dolara yükseldi.
  • Kararların sonucuna göre XRP’nin 3,65 doların üzerine çıkma ya da 2,5 dolara düşme ihtimali söz konusu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Ripple $3.07 CEO’su Brad Garlinghouse, Bloomberg’e verdiği röportajda XRP’nin ABD’nin kripto para rezervine dahil edilebileceğini ifade etti. Garlinghouse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yıl sonuna kadar XRP ETF başvurularını onaylayabileceğini de belirtti. Açıklamalar XRP’ye yönelik beklentilerin yeniden gündeme taşınmasına yol açtı.

Alt Başlıklar
XRP’nin ABD’nin Kripto Para Rezervine Dahil Edilme İhtimaliXRP Coin’in Fiyatında Son Durum

XRP’nin ABD’nin Kripto Para Rezervine Dahil Edilme İhtimali

Garlinghouse, ABD’nin kripto para rezervleri arasında XRP’ye yer verebileceğine inandığını söyledi. Sürpriz olmayacak şekilde böyle bir karar XRP’nin finansal sistemlerdeki kullanımını güçlendirebilir. Açıklamanın zamanlaması Ripple’ın küresel finans teknolojileri alanında büyüyen etkisini işaret ediyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse

Geçmişte Bitcoin $117,162.39 ETF onayının ardından gelen fiyat yükselişi XRP için de benzer bir senaryonun tartışılmasına yol açıyor. Bitcoin, ETF onayı sonrası 100.000 doların üzerine çıktı. XRP’nin de ABD’deki resmi rezervler arasına girmesi ve ETF onayı alması halinde kurumsal yatırımcı ilgisinin yoğunlaşabileceği değerlendiriliyor.

SEC’in gündeminde şu anda Franklin Templeton, Bitwise ve Canary gibi büyük kurumların başvurularının da bulunduğu 11’den fazla XRP ETF başvurusu var. Bu başvuruların sonuçlarının yıl sonuna kadar, özellikle de Ekim ayında açıklanabileceği ifade ediliyor.

XRP Coin’in Fiyatında Son Durum

CryptoAppsy verilerine göre XRP, Garlinghouse’un açıklamalarının ardından yüzde 3’e yakın değer kazanarak 3,10 dolar seviyesine yükseldi. Altcoin‘de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,65 dolara yeniden yaklaşma ihtimali ETF onayıyla birlikte gündeme gelebilir. Ancak SEC’in başvuruları reddetmesi halinde fiyatın yeniden 3 doların altına düşmesi ihtimali söz konusu. Böyle bir durumda XRP’nin 2,5 dolar seviyelerine kadar düşüş gösterebileceği belirtiliyor.

SEC’in vereceği kararın XRP’nin fiyat hareketleri için belirleyici olacağı ve yatırımcı ilgisini şekillendireceği öngörülüyor. ABD yönetiminin rezerv kararı ile SEC onay süreci altcoin‘in gelecek dönemdeki fiyat seyrini belirleyecek kritik gelişmeler olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
