Binance Listelediği Altcoin İçin Desteğini Duyurdu: İşlemler Bugün Duracak

Binance, altcoin THORChain (RUNE) ağında 18 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek ağ güncellemesi ve hard fork sürecini destekleyeceğini duyurdu. Bu süreçte belirli işlemler geçici olarak askıya alınacak.

Hangi İşlemler Askıya Alınacak?

Binance‘in duyurusuna göre 18 Eylül 2025 tarihinde TSİ 18.30 itibarıyla THORChain ağından para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulacak. Güncellemenin blok yüksekliği 22.893.000’e ulaşıldığında yani yaklaşık olarak TSİ 19.30’da gerçekleşmesi planlanıyor.

Borsa süreçten yalnızca ağ üzerinden yatırma ve çekme işlemlerinin etkileneceğini, alım satım işlemlerinin ise normal şekilde devam edeceğini bildirdi. Kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan tüm teknik gereksinimlerin Binance tarafından karşılanacağı belirtildi.

Binance, THORChain ağından para yatırma ve çekme işlemlerinin ağ güncellemesinin tamamlanıp ağın kararlı hale gelmesiyle birlikte yeniden başlatılacağını da ekledi. Bu süreçle ilgili ek bir duyuru yapılmayacağı da aktarıldı.

Ağ Güncellemesi Uygulanması

THORChain ağındaki güncelleme ve hard fork planlanan blok yüksekliğine ulaşıldığında devreye alınacak. İşlem ağın güncel sürümüne geçişi sağlayarak sistemin teknik açıdan daha güvenli biçimde çalışmasına imkan tanıyacak.

Binance, ağ güncellemesine dair teknik sürecin kullanıcılar adına yürütüleceğini ve kullanıcı fonlarının güvenliği için gerekli adımların tamamlanacağını açıkladı. İşlemlerin yeniden başlatılma zamanı ağın kararlılığına göre belirlenecek.

Güncelleme tamamlandığında kullanıcılar THORChain ağından para yatırma ve çekme işlemlerine yeniden erişim sağlayabilecek. Binance bu aşamada ayrıca duyuru yapılmayacağını özellikle vurguladı.