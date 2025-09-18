Solana, XRP ve Dogecoin Gibi Kripto Paralara Gün Doğdu: SEC Onay Verdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para tabanlı spot borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya sürülmesini kolaylaştıracak yeni listeleme standartlarını onayladı. Çarşamba günü gerçekleşen oylamada New York Borsası (NYSE), Nasdaq ve Cboe Global Markets’in genel standartları uygulamasına izin verildi. Düzenleme Bitcoin $117,162.39 ve Ethereum $4,576.56’un ardından Solana, XRP ve Dogecoin $0.279171 gibi kripto paralara dayalı spot ETF’lerin onay almasının önünü açıyor.

Onay Süresi 75 Güne Düştü

SEC’in aldığı karar ETF onay mekanizmasını köklü biçimde değiştiriyor. Daha önce her ürün için borsa ve fon yöneticisinin ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyordu ve bu süreç 240 günü aşabiliyordu. Reuters‘ın aktardığı bilgilere göre yeni standartlarla onay süresi en fazla 75 güne düşürüldü. Böylece hem borsalar hem de varlık yöneticileri için daha hızlı ve öngörülebilir bir sistem oluşturuldu.

SEC Başkanı Paul Atkins, yeni kuralların inovasyonu destekleyeceğini açıkladı. Bitwise Asset Management da kararın kripto para tabanlı borsa yatırım ürünlerinin yaygınlaşması açısından kritik olduğunu belirtti. Özellikle Solana ve XRP odaklı ETF başvurularının bu sürece dahil edilerek ilk onayları alması bekleniyor.

Yeni düzenleme aynı zamanda en az altı aydır CFTC denetiminde vadeli işlem sözleşmeleri bulunan kripto paralara dayalı ETF başvurularının hızlandırılmış onay almasına imkan tanıyor. Bu nedenle ilk ürünlerin Ekim ayında piyasada olabileceği ifade ediliyor.

Kararın Kripto Para Piyasasına Etkileri

SEC’in kararı ABD finans piyasalarında kripto para tabanlı ürünlerin çeşitlenmesine olanak tanıyor. Şimdiye kadar sadece Bitcoin ve Ethereum odaklı spot ETF’ler onay almıştı. Artık Solana, XRP ve Dogecoin gibi farklı varlıkların da ETF’lere dönüşmesi mümkün olacak. Bu da yatırımcıların kripto para piyasasına daha geniş erişim sağlamasına yardımcı olacak.

Trump yönetimiyle hız kazanan süreç Biden döneminde yavaş ilerlemişti. Yeni kurallar sayesinde bekleyen birçok ETF başvurusunun kısa süre içinde sonuçlanması öngörülüyor. Stradley Ronon hukuk şirketinden Steve Feinour, her kripto paranın kriterleri karşılamayabileceğini ancak yeni düzenlemenin piyasada geniş çaplı bir açılımı getireceğini ifade etti.