Kripto Para

Solana, XRP ve Dogecoin Gibi Kripto Paralara Gün Doğdu: SEC Onay Verdi

Özet

  • SEC, NYSE, Nasdaq ve Cboe’ya kripto para tabanlı spot ETF’ler için genel standartları uygulama izni verdi.
  • Onay süresi 240 günden 75 güne indi.
  • İlk onayın Solana ve XRP ETF’lerine verilmesi ve ürünlerin Ekim ayında piyasaya çıkması öngörülüyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para tabanlı spot borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya sürülmesini kolaylaştıracak yeni listeleme standartlarını onayladı. Çarşamba günü gerçekleşen oylamada New York Borsası (NYSE), Nasdaq ve Cboe Global Markets’in genel standartları uygulamasına izin verildi. Düzenleme Bitcoin $117,162.39 ve Ethereum $4,576.56’un ardından Solana, XRP ve Dogecoin $0.279171 gibi kripto paralara dayalı spot ETF’lerin onay almasının önünü açıyor.

Alt Başlıklar
Onay Süresi 75 Güne DüştüKararın Kripto Para Piyasasına Etkileri

Onay Süresi 75 Güne Düştü

SEC’in aldığı karar ETF onay mekanizmasını köklü biçimde değiştiriyor. Daha önce her ürün için borsa ve fon yöneticisinin ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyordu ve bu süreç 240 günü aşabiliyordu. Reuters‘ın aktardığı bilgilere göre yeni standartlarla onay süresi en fazla 75 güne düşürüldü. Böylece hem borsalar hem de varlık yöneticileri için daha hızlı ve öngörülebilir bir sistem oluşturuldu.

SEC Kripto Para

SEC Başkanı Paul Atkins, yeni kuralların inovasyonu destekleyeceğini açıkladı. Bitwise Asset Management da kararın kripto para tabanlı borsa yatırım ürünlerinin yaygınlaşması açısından kritik olduğunu belirtti. Özellikle Solana ve XRP odaklı ETF başvurularının bu sürece dahil edilerek ilk onayları alması bekleniyor.

Yeni düzenleme aynı zamanda en az altı aydır CFTC denetiminde vadeli işlem sözleşmeleri bulunan kripto paralara dayalı ETF başvurularının hızlandırılmış onay almasına imkan tanıyor. Bu nedenle ilk ürünlerin Ekim ayında piyasada olabileceği ifade ediliyor.

Kararın Kripto Para Piyasasına Etkileri

SEC’in kararı ABD finans piyasalarında kripto para tabanlı ürünlerin çeşitlenmesine olanak tanıyor. Şimdiye kadar sadece Bitcoin ve Ethereum odaklı spot ETF’ler onay almıştı. Artık Solana, XRP ve Dogecoin gibi farklı varlıkların da ETF’lere dönüşmesi mümkün olacak. Bu da yatırımcıların kripto para piyasasına daha geniş erişim sağlamasına yardımcı olacak.

Trump yönetimiyle hız kazanan süreç Biden döneminde yavaş ilerlemişti. Yeni kurallar sayesinde bekleyen birçok ETF başvurusunun kısa süre içinde sonuçlanması öngörülüyor. Stradley Ronon hukuk şirketinden Steve Feinour, her kripto paranın kriterleri karşılamayabileceğini ancak yeni düzenlemenin piyasada geniş çaplı bir açılımı getireceğini ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
