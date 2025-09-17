DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) Fed Sonrası Tahminleri

Özet

  • DOGE 0,255 dolar eşiği üzerinde kapanışlarını sürdürüyor ve 0,286 doların ardından 0,34 doları hedefliyor.
  • AVAX 27 dolar üstü kapanışlarla yükseliş hazırlığındaki altcoinlerden, 32,1 ve 36 dolar aşılabilir.
  • ADA Coin 0,96 ve 1,1 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para birimi Fed sonrasında henüz yön tayin edebilmiş değil ve ABD borsası da sakin kaldı. Piyasaların Fed’in kararını sindirmesi muhtemelen zaman alacak. Özellikle ilk istihdam ve enflasyon verileri geldiğinde 29 Ekim toplantısı için kararın şekillendiğini, piyasaların buna göre pozisyon aldığını göreceğiz. Peki ADA, AVAX ve DOGE için fiyat tahminleri ne yönde?

Alt Başlıklar
Dogecoin (DOGE)AVAX ve ADA Coin

Dogecoin (DOGE)

Piyasa değerine göre en büyük altcoin yaklaşan X Ödeme Hizmetleri lansmanını umursamıyor. İlk günlerinde Dogecoin $0.279171’in dahil edilmesine kesin gözüyle bakılsa da sonrasında ABD düzenleyicileri Musk’ın hevesini kırdı. Ancak Musk kriptonun gücünün farkında ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak, kazancını artırmak için yumuşayan kuralların ortasında Dogecoin’i sürpriz biçimde oyuna dahil edebilir. Nitekim geliştirme sürecinde kripto için kapı açık bırakılmıştı.

DOGE piyasa değerine göre en büyük altcoinler arasında en iyi performans gösterenlerden. Son çeyrek için yükseliş beklentisi geçerli ve Uptober yaklaşıyor. DOGE fiyatı 0,28 dolar sınırında. Eğer diğer yükselişlerdeki gibi genel piyasa toparlanmasına öncülük edecekse giriş için DOGE iyi bir noktada.

0,255 dolarlık eşiğin yeni yükseliş denemesi için aşılması ve üzerinde kapanışların devam etmesi pozitif. Sıradaki hedef 0,286 dolar olacak ve ardından 0,34 ve 0,41 dolar aralığı gündeme gelecek. Olası düşüşte 0,255 ve 0,215 dolar hedeflenebilir.

Elon Musk en son 265 gün önce Dogecoin’den bahsetmişti.

AVAX ve ADA Coin

XRP ile aynı sınıfta iyi bir alternatif. Üstelik eski bir altcoin olan Cardano $0.903991 (ADA) piyasa değeri bakımından güçlü bir konumda. 0,83 dolar üstü devam eden kapanışlar daha fazla yükseliş için duyulan arzuyu yansıtıyor. 0,96 ve 1,1 dolar seviyeleri sıradaki eşik noktalar olabilir. Yaşanacak düşüşte 0,83 ve 0,80-0,72 dolar aralığı gündeme gelecektir.

AVAX iyi bir atılım yaptı dahası 27 dolar üzerinde kapanışları olumlu. Birçok altcoinde benzer bir görünüm söz konusu. Altcoinlerin geneli son çeyrekte yaşanması muhtemel rallinin heyecanını taşıyor.

228 gündür görmediği seviyelere dönmesi nedeniyle AVAX’a şans verilebilir. Ancak bunun için 27 dolar üzerinde kapanışlar devam etmeli. Sıradaki hedefin 32,1 ve 36 dolar aralığı olduğunu düşünüyorum. Fed’in duruş değişimi, bugün çok şahin açıklamalar görmemiş olmamız ve verilerin kripto lehine gelme potansiyeli iştahı artırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Ripple, ADA Coin ve 6 Kripto Devinin 1,5 Saatlik SEC Toplantısı
Bir Sonraki Yazı Solana, XRP ve Dogecoin Gibi Kripto Paralara Gün Doğdu: SEC Onay Verdi
