Ripple, ADA Coin ve 6 Kripto Devinin 1,5 Saatlik SEC Toplantısı

Trump’tan önce kripto para şirketleri SEC personeli ile sadece mahkeme salonlarında görüşüyordu. Gensler tam bir kabustu ve kripto şirketlerine ihtiyaç duydukları rehberliği hiçbir zaman sunmadı. Onları belirsizliğin içine iterek karanlık bir odada hukuk sopasıyla terbiye etmeye çalıştı. Ancak işler değildi.

SEC, Ripple ve Cardano (ADA)

Bu yılın 20 Ocak tarihi kripto para yatırımcıları için unutulmaz bir tarihi olayı temsil ediyor. Gensler istifa ettikten sonra SEC dolandırıcılık hariç tüm kripto odaklı davaları sonlandırdı. Ardından kripto paralar için rehberlikler yayınlamaya başladı. Örneğin meme coinlerin menkul kıymet olmadığını ilan etti.

Ripple $3.07 yıllarca SEC ile hukuk savaşı verdikten sonra bu yıl 5 yıllık davadan tamamen kurtuldu. Binance, Coinbase, Kraken ve çok daha fazlası da Trump sayesinde özgürlüğe kavuştu. Gensler’ın stratejisi 150 yıllık kanunları temel alarak kripto paraları menkul kıymet olarak tanımlayıp kripto şirketlerini dava etmekti. Yasalara uygun iş yapmak isteyen şirketlereyse hiçbir şekilde yol göstermediler ve kayıt imkanı vermediler. Hatta “belki de ABD onlar için uygun değildir, başka ülkelere gidebilirler” tarzında bile yorumlar gördük. Ripple BAE’de merkez açma aşamasına gelmişti.

Bugün geldiğimiz noktada kripto para regülasyonları için Ripple ve Cardano yöneticileri SEC tarafından yuvarlak masa toplantısına davet ediliyor ve fikirleri alınıyor. Ripple, a16z, Kraken, Coinbase, Multicoin Capital, Paradigm ve Circle ile yapılan toplantıda Cardano kurucusu Hoskinson da hazır bulundu. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda kriptonun göbeğindeki aktörler, kriptoyu ilgilendiren kuralları inşa edecek ekibe “neye ihtiyaç duyduklarını” anlattı. Bu gerçekten uzun vadeli büyüme için harika.

Cardano (ADA) $0.903991 kurucusu Charles Hoskinson şunları söyledi;

“Bugünkü toplantı harikaydı. XRP topluluğu, Ripple ekibi ve A16Z gerçekten çok iyi iş çıkardı. Daha yapılacak çok iş var, ancak bu yıl iki partinin desteğiyle yasaların kabul edilmesi konusunda büyük ilerleme kaydedildi.”

Ripple (XRP) Yorum

Trump’ın seçim sürecinde kesinin ağzını açan şirketlerden olduğu için Ripple doğru yatırım yapmış görünüyor. Hakeza Coinbase ve diğerleri de bugünler için elinden geleni yaptı. Peki XRP Coin cephesinde son durum ne?

XRP Coin 3 dolar üzerinde oyalanıyor ancak 3,11 doları geri alamadı. Powell’ın açıklamalarını sindirmekle meşgul olan kripto para piyasaları ilerleyen saatlerde gelecek ETF verileriyle yön tayin edebilir. 2,97 ve 3,11 dolar XRP Coin için kilit bölgeler. Eğer son çeyreğe ilerlerken ETF onay potansiyeli, Uptober hikayesi ve diğer destekleyici faktörler belirginleşirse 3,6 ve 4 dolar üstü tepeler XRP Coin için çok kolay olabilir.