Fed Sonrası Kripto Paralar – 17 Eylül Değerlendirmesi

Powell önemli açıklamalarda bulundu ve istihdamdaki daralmayı ciddiye aldıklarını net biçimde vurguladı. Bu olumlu olsa da faiz indirimleriyle ilgili net bir yol haritası çizilmiş değil. Enflasyondaki artışın hızı ve devamlılığıyla ilgili detaylar da olumluydu. Kararsızlık Fed’in halen en büyük sorunu olmaya devam ediyor.

Kripto Paralar

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 115.600 dolarda ve önümüzdeki ay sonunda yapılacak toplantı için de piyasalar net biçimde indirim bekliyor. Powell politika kararını şekillendirmekte zorlandıklarını ancak risk dengesinin istihdamdaki zayıflama ile bozulduğundan bahsetti. Nisan ayına göre enflasyondaki artış riskinin zayıfladığını vurgulaması ise kripto para yatırımcıları için oldukça pozitif.

“Son göstergeler ekonomik faaliyetlerdeki büyümenin yılın ilk yarısında yavaşladığına işaret etmektedir. İstihdam artışları yavaşlamış ve işsizlik oranı yükselmekle birlikte düşük kalmaya devam etmiştir. Enflasyon yükselmiş ve bir miktar yüksek seyretmeye devam etmektedir. Kurul, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflemektedir. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik yüksek seyretmeye devam etmektedir. Kurul, ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere dikkat etmekte ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını değerlendirmektedir.” – Fed Açıklaması

ABD’de işgücü ve işgücü talebi daralıyor. Ancak işgücüne talep daha hızlı daraldığından işsizliğin patlama riski belirginleşmekte. Bu durum kripto para yatırımcılarının lehine olan gevşeme ortamının doğmasını sağladı.

Neyse ki Powell enflasyon öncelikli politikanın bırakıldığını ve toplantıdan toplantıya gelecek verilerle kararların alınacağını açıkladı. Toplantı bazlı gelecek verilere göre adım atılacak olması istihdamda tam bir alarm noktasında olmadığını söylediğinde negatif ancak faiz indirimlerinin ucunun açık bırakılması nispeten olumlu.

Şimdi Ne Olacak?

Powell orta yollu açıklamalar yapıyor. Yani ne net bir faiz indirim, hızlı gevşeme senaryosundayız ne de faizlerin sabit bırakılacağı bir ortamdayız. Kripto paralar için asıl yükseliş ortamı Ekim ayında gelecek Eylül ayı istihdam ve enflasyon rakamlarıyla şekillenecek. Bu verilerin çok çok önemli olduğu günlere doğru ilerliyoruz.

Enflasyon beklenti altı geldikçe kripto paralar yükselecek. İstihdam raporları beklenenden daha kötü geldikçe ve daralmayı teyit ettikçe kripto paralar yükselecek. Fakat tam tersi olur da aylıkta enflasyon artışı %0,3 bandını aşar veya istihdamda toparlanmaya dair cesaret verici sinyaller görürsek bu kripto paralar için son çeyreğin başını olumsuz etkileyecektir.

Stephen I. Miran bizim savunucumuz olacak. O 50bp indirim istiyordu ev yakında karara muhalefet şerhi gelecek. Bowman ve Waller da kripto lehine gelen istihdam, enflasyon rakamlarıyla önümüzdeki günlerde sesini yükseltebilir. Artık ABD verilerinin kripto paralar için çok daha önemli olduğu günlere ilerliyoruz. Eğer veriler gerektiği gibi açıklanırsa faizler inmeye devam edecek, Powell bu mesajı kripto para yatırımcıların veri bağlı yükseliş beklentisinin temelini şimdiden oluşturdu.

İzleyip neler olduğunu göreceğiz. Bu süreç haber akışının çok daha önemli hale geldiği bir dönem de CryptoAppsy haberler bölümü önümüzdeki haftalarda özellikle 29 Ekim faiz kararına kadar hem Fed açıklamaları hem veri akışı için işinize yarayabilir.