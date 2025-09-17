Son Dakika: Fed Başkanı Powell Konuşuyor, Kripto Paralar Hareketlendi

Fed beklendiği gibi faizleri 25bp indirdi ve bu yıl 2 faiz indirimi daha olabilir. Üyeler arasındaki faiz beklentilerinde makas son derece açık. Yani önceki dönemlerde olduğu için Fed üyelerinin ittifakla kabul ettiği bir yol haritasından bahsetmek zor. Üstelik yeni atanan üye Miran bugünkü karara 50bp indirim gerektiğinden bahseden muhalefet şerhi koydu. Powell’ın açıklamaları başladı ve önemli detaylar geldikçe bu sayfadaki içeriği diğer toplantılarda olduğu gibi güncellemeye devam edeceğiz.

Powell Konuşuyor

Fed bugünkü faiz kararında enflasyonun bir miktar yükseldiğini ve yükselmeye devam ettiğini yazdı. Yılsonu işsizlik beklentisini ise %4,5 olarak açıkladı. Uzun süre %4,3 ulaşılması zor bir hedef olarak korunmuş olsa da son istihdam rakamları yukarı revizeyi zorunlu kıldı. Odak umutlanıldığı kadar istihdamda değil ve Powell’ın konuşmasında ağırlığı nereye verdiği önemli olacak. FedWatch beklentilerinde önemli bir değişiklik yok ve bu yıl en az 1 faiz indirimi daha bekleniyor.

Fed Başkanı Powell’ın beklenen açıklamaları başladı ve önemli satırbaşları şöyle;

Powell konuşmaya başladı.

Powell: İşsizlik oranı düşük seviyelerde seyrediyor ancak hafif bir artış gösterdi.

Powell: İstihdam artışı yavaşladı, istihdamda aşağı yönlü riskler arttı.

Powell: Enflasyon son zamanlarda yükseldi ve bir miktar yüksek seviyede seyrediyor. Büyümedeki yavaşlama büyük ölçüde tüketicilerin harcamalarındaki yavaşlamayı yansıtıyor.

Powell: GSYİH büyümesindeki yavaşlama büyük ölçüde tüketici harcamalarındaki yavaşlamayı yansıtıyor.

Powell: Konut sektöründeki faaliyetler zayıf seyrini sürdürüyor. İşsizlik oranı geçen yıla göre çok az değişti.

Powell: Göçmen sayısındaki ve işgücüne katılımdaki düşüşün yansıması olarak, maaşlı işlerdeki artış önemli ölçüde yavaşladı. İstihdamdaki yavaşlamanın büyük bir kısmı işgücündeki azalmadan kaynaklanıyor.

Powell: İşgücü talebi zayıfladı. Enflasyon, 2022 ortasındaki yüksek seviyelerinden geriledi, ancak bir miktar yükseldi.

Powell: Ağustos ayında toplam kişisel tüketim harcamaları bir önceki yıla göre %2,7, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyatları ise %2,9 arttı.

Powell: Mal fiyatlarındaki enflasyon hızlandı, hizmet sektöründe ise enflasyonun düşüşü devam ediyor. Gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki genel etkisi henüz belli değil. Gelecek yılın ötesinde, çoğu enflasyon beklentisi ölçütü %2 hedefi ile uyumlu. Politika değişiklikleri gelişiyor ve ekonomi üzerindeki etkileri belirsiz.

Powell: Gümrük vergilerinden kaynaklanan kalıcı enflasyon riski yönetilmeli ve değerlendirilmelidir. Temel senaryo, gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisinin kısa süreli olacağı yönündedir.

Powell: Zamanında müdahale etmek için iyi konumdayız. Risk dengesi, istihdamda aşağı yönlü bir kayma ile değişti.

Powell: Bireysel tahminler (dotplot) bir plan değildir. Politika önceden belirlenmiş bir rotada ilerlemiyor.

Powell: Komite, ikili görev hedeflerini gerçekleştirmek için birleşik bir tutum sergiliyor. Gümrük vergileri işgücü piyasasındaki yavaşlamanın bir nedeni olabilir. Bu yılki enflasyon artışının büyük kısmı mal fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor.

Powell: Gümrük vergileri kaynaklı fiyat artışlarının bu yıl ve gelecek yıl da devam etmesini bekliyorum. İşgücü piyasasındaki değişiklikler çoğunlukla göçmenlikteki değişikliklerden kaynaklanıyor. İşgücü arzı ve talebi keskin bir düşüş gösterdi. İşgücü talebi, işgücü arzından biraz daha keskin bir şekilde düşüş gösteriyor.

Powell: Artık işgücü piyasasının sağlam olduğunu söyleyemem.

Powell: Riskler eşitliğe doğru ilerliyor. Risk dengesindeki değişiklik, tarafsız bir yönde hareket etme ihtiyacını ortaya koyuyor.

Powell: Bugün 50 baz puanlık faiz indirimi için geniş destek yok. Faiz oranlarında hızlı hareket etme gereği duymuyorum.

Powell: Bugünkü faiz indirimi risk yönetimi amaçlı bir indirim olarak değerlendirilebilir.

Powell: Son Fed toplantısından bu yana işgücü piyasasına yönelik riskler konusunda çok farklı bir tablo ortaya çıktı.

Powell: İşgücü piyasası soğuyor, bu durumu politika kararlarında dikkate almanın zamanı geldi.

Powell: Enflasyonun yükselme riski Nisan ayına göre daha düşük.

Powell: İş piyasasındaki yavaşlamanın tamamının gümrük vergilerinden kaynaklandığını söyleyemem.

Powell: Gümrük vergileri nedeniyle mal fiyatlarının artmasıyla bu yıl enflasyonun yükseleceğini öngörüyoruz, bunun tek seferlik bir artış olmasını bekliyoruz.

Powell: Enflasyonun kalıcı olarak artacağına dair göstergeler azaldı.

Powell: Aynı zamanda, Fed’in iki hedefine yönelik riskleri de değerlendirmemiz gerekiyor. İstihdam hedefine yönelik risklerin arttığını kabul etmenin zamanı geldi. Politikamız enflasyona yönelikti.

Powell: İşten çıkarmalar görülmeye başlarsa, istihdam oranı düşük olduğu için işsizlik hızla artabilir. Bu, politika odağını daha dengeli bir yaklaşıma kaydırmanın uygun olduğunu düşünmemizin nedenlerinden biri.

Powell: Her toplantıda durumu değerlendireceğiz.

Powell: 19 politika yapıcıdan 10’u yılın geri kalanında 2 veya daha fazla faiz indirimi öngörüyor. 10’u ise daha az indirim öngörüyor.

Powell: Gümrük vergileri çoğunlukla ihracatçı ile tüketici arasında yer alan şirketler tarafından ödeniyor. Gümrük vergileri, çekirdek PCE rakamlarına 0,3-0,4 puan katkı sağlıyor. Aradaki şirketler fiyat artışlarını tüketicilere yansıtmayı planladıklarını söylüyorlar, ancak şu ana kadar bunu yapmadılar.

Sıradaki Fed toplantısı 29 Ekim tarihinde olacak ve Powell nispeten güvercin açıklamalar yaptı. Ancak toplantıdan toplantıya karar detayı istihdamdaki zayıflamanın ciddiyetini azaltabilir.