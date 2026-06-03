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RIPPLE (XRP)

ABD Senatosu takvimine giren CLARITY Act, XRP için düzenleme netliğini yakınlaştırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu takvimine giren CLARITY Act, XRP için düzenleme netliğini yakınlaştırdı.
  • 📌 Tasarı geçen ay komiteden 15’e karşı 9 oyla geçti ve süreçte yeni aşamaya ulaştı.
  • 💬 Daha açık kurallar, bankalar ve yatırımcılar için özellikle $XRP tarafında belirsizliği azaltabilir.
  • 🗓️ Senato onayından sonra metnin Meclis sürümüyle uzlaştırılması ve Başkan onayı gerekecek.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dijital varlık piyasasına yönelik CLARITY Act, ABD Senatosu Yasama Takvimi’ne alındı. Bu adım, tasarının önümüzdeki aylarda Senato Genel Kurulu’nda oylanabileceğine işaret etti. Kripto para piyasasında yakından izlenen düzenleme girişimi, dijital varlıklar için daha açık bir hukuki çerçeve oluşturulması yönündeki sürecin ilerlediğini gösterdi.

İçindekiler
1 Senato sürecinde yeni aşama
2 XRP açısından neden öne çıkıyor
3 Sonraki adım ne olacak

Senato sürecinde yeni aşama

Tasarı, geçen ay Senato Bankacılık Komitesi’nden 15’e karşı 9 oyla geçmişti. Bu sonuç, ABD’de dijital varlıkların hangi kurallara tabi olacağını netleştirmeye yönelik çalışmalarda iki partili desteğin güç kazandığına işaret etti. Piyasa katılımcıları açısından bu gelişme, uzun süredir tartışılan düzenleyici belirsizliklerin azaltılması bakımından önemli görülüyor.

CLARITY Act’in Senato takvimine alınması, dijital varlıklar için açık kurallar oluşturulmasına yönelik sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu.

CLARITY Act, dijital varlıkların nasıl sınıflandırılacağını ve hangi federal kurumların denetim yetkisi taşıyacağını belirlemeyi amaçlıyor. Tasarıyı destekleyen çevrelere göre bu çerçeve, yeniliğin önünü açabilir, kurumsal sermayenin piyasaya girişini kolaylaştırabilir ve şirketlere düzenlenmiş bir ortamda daha rahat büyüme zemini sağlayabilir.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların menkul kıymet mi yoksa emtia benzeri bir varlık mı sayılacağına ilişkin çerçeveyi netleştirmeyi hedefleyen yasa tasarısıdır. Bu ayrım, hangi kurumun denetim yetkisi taşıyacağını ve şirketlerin hangi kurallara uyacağını doğrudan etkileyebilir.

XRP açısından neden öne çıkıyor

Tasarıyla ilgili beklentiler özellikle XRP cephesinde daha yakından izleniyor. Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile uzun süre devam eden hukuki bir süreç yaşamıştı. Haberde aktarılan değerlendirmelere göre XRP’nin menkul kıymet olmadığı yönündeki yaklaşımın güç kazanmış olması, bu varlığın yeni piyasa yapısı düzenlemelerinden doğrudan etkilenebileceği yorumlarını artırdı.

Daha net bir piyasa yapısı çerçevesi, bankalar, ödeme şirketleri, borsalar ve yatırımcılar nezdindeki soru işaretlerini azaltabilir. Özellikle XRP gibi ödeme odaklı kullanım alanları öne çıkan dijital varlıklar için düzenleme netliğinin, kurumsal katılımı destekleyebileceği değerlendiriliyor. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri geliştiren ABD merkezli bir blokzincir şirketi olarak biliniyor.

Senato onayı gelse bile tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi versiyonuyla uzlaştırılması ve ardından Başkanın onayına sunulması gerekecek.

Sonraki adım ne olacak

Senato’nun tasarıyı kabul etmesi halinde süreç tamamlanmış olmayacak. Metnin, Temsilciler Meclisi’ndeki sürümüyle uyumlu hale getirilmesi gerekecek. Ardından nihai onay için ABD Başkanına gönderilmesi bekleniyor. Bu nedenle Senato takvimine alınması, doğrudan sonuç doğuran son adım değil, ancak önemli bir usul ilerlemesi olarak görülüyor.

ABD Senatörü Cynthia Lummis dahil bazı yasa yapıcılar, dijital varlıklar için açık kuralların bu yasama döneminde belirlenmesinin aciliyet taşıdığını vurguladı. Bu konuda adım atılmaması halinde kapsamlı kripto para düzenlemelerinin 2030’a kadar gecikebileceği uyarısı da gündeme geldi.

Bu çerçevede CLARITY Act, yalnızca rutin bir yasa çalışması olarak değil, ABD kripto para piyasasının uzun vadeli yapısını etkileyebilecek bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Tasarının ilerleyişi, hem XRP hem de daha geniş dijital varlık piyasası için kurumsal katılım ve benimsenme sürecinin yönü açısından izlenmeye devam ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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