Mastercard, stabilcoin uzlaşma desteğini genişleterek RLUSD’yi ödeme ağında öne çıkardı

Mastercard, küresel ödeme ağındaki uzlaşma kabiliyetlerini genişlettiğini açıkladı. Şirket, artık gün içi işlemlerin yanı sıra hafta sonu ve tatil günlerinde de uzlaşma yapılmasına imkan tanıyacak. Bu kapsamda geleneksel itibari paraların yanında regülasyona tabi stabilcoinler de sisteme dahil edilecek.

Uzlaşma sürecinde daha sık işlem dönemi

Yeni yapı, kart çıkaran kuruluşlar ile ödeme kabul tarafında yer alan kurumlara likidite yönetiminde daha fazla esneklik sağlamayı hedefliyor. Böylece finansal kurumlar, bankacılık sisteminin klasik çalışma saatlerini beklemeden yükümlülüklerini daha sık yerine getirebilecek. Bu adım, ödeme altyapısında kesintisize yakın bir uzlaşma modeline geçişin işareti olarak değerlendiriliyor.

Mastercard’ın destek vereceği dijital varlıklar arasında Circle tarafından çıkarılan USDC de bulunuyor. USDC’nin bazı pazarlarda erken aşama zincir üstü uzlaşma akışlarında kullanıldığı aktarıldı. Şirket ayrıca PayPal USD, USDG, USDP ve Ripple ekosisteminde çıkarılan RLUSD için de destek sunacak.

Mastercard yöneticisi Raj Dhamodharan, stabilcoin kullanımında sıradaki aşamanın gerçek dünya faydasına dayandığını, özellikle zamanlama ve likiditenin kritik olduğu uzlaşma alanında bunun daha belirgin hale geldiğini belirtti.

Çoklu ağ yaklaşımı benimsendi

Söz konusu varlıkların XRP Ledger, Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum ve Base dahil olmak üzere birden fazla blokzincir ağı üzerinde kullanılacağı bildirildi. Mastercard, bu yaklaşımla tek bir altyapıya bağımlılığı azaltmayı ve farklı finansal sistemler arasındaki birlikte çalışabilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Mini sözlük: XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle ilişkilendirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağıdır. Ağ, özellikle hızlı değer transferi ve düşük işlem maliyeti özellikleriyle ödeme kullanım senaryolarında öne çıkar.

Desteklenen stabilcoin İlişkili kurum veya ekosistem USDC Circle PYUSD PayPal USDG Haberde belirtilen destek kapsamı USDP Haberde belirtilen destek kapsamı RLUSD Ripple ekosistemi

İlk uygulama ABD ve Latin Amerika’da başlayacak

Sisteme ilk aşamada ARQ, CBW Bank, Cross River, Lead Bank ve Nuvei gibi kurumların bağlanmasının beklendiği belirtildi. Bu kuruluşların, geleneksel bankacılık sistemi ile blokzincir tabanlı ödeme kanalları arasında köprü görevi üstleneceği ifade edildi. İlk uygulamaların ABD ve Latin Amerika odaklı başlaması, daha geniş ölçekli yayılımın ise 2026 boyunca sürmesi bekleniyor.

Mastercard’ın bu hamlesi, şirketin önceki pilot çalışmalarının üzerine kurulan daha yapılandırılmış ve düzenlemelerle uyumlu bir genişleme olarak görülüyor. Haberde, New York’ta alınan BitLicense onayının da bu süreci desteklediği kaydedildi. Şirketin aynı zamanda Ripple iş ortaklığı ağı dahil olmak üzere kripto varlık ekosistemindeki varlığını artırdığına dikkat çekildi.

Şirketin yaklaşımı, küresel bir ödeme ağında güven ve güvenlik standartlarını korurken, her an açık dijital ekonomi için likidite yönetimini güçlendirmeye odaklanıyor.

Bu gelişme, stabilcoinlerin deneysel araçlar olmaktan çıkarak ana akım finans sistemlerinde pratik bir uzlaşma aracı olarak daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Haberde RLUSD’nin de bu genişleyen alanda daha fazla öne çıktığı ve son dönemde Türkiye pazarında da görünürlük kazandığı belirtildi.