Kayıt Banner
STABILCOIN

Mastercard, stabilcoin uzlaşma desteğini genişleterek RLUSD’yi ödeme ağında öne çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Mastercard, stabilcoinlerle gün içi, hafta sonu ve tatil uzlaşmasını genişletti.
  • 💳 Yeni sistemde USDC, PYUSD, USDP, USDG ve $RLUSD için destek sunulacak.
  • 🌐 İlk uygulamalar ABD ve Latin Amerika’da başlayacak, genişleme 2026 boyunca sürecek.
  • 🧭 Adım, stabilcoinlerin ana akım ödemelerde daha işlevsel hale geldiğini gösterdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Mastercard, küresel ödeme ağındaki uzlaşma kabiliyetlerini genişlettiğini açıkladı. Şirket, artık gün içi işlemlerin yanı sıra hafta sonu ve tatil günlerinde de uzlaşma yapılmasına imkan tanıyacak. Bu kapsamda geleneksel itibari paraların yanında regülasyona tabi stabilcoinler de sisteme dahil edilecek.

İçindekiler
1 Uzlaşma sürecinde daha sık işlem dönemi
2 Çoklu ağ yaklaşımı benimsendi
3 İlk uygulama ABD ve Latin Amerika’da başlayacak

Uzlaşma sürecinde daha sık işlem dönemi

Yeni yapı, kart çıkaran kuruluşlar ile ödeme kabul tarafında yer alan kurumlara likidite yönetiminde daha fazla esneklik sağlamayı hedefliyor. Böylece finansal kurumlar, bankacılık sisteminin klasik çalışma saatlerini beklemeden yükümlülüklerini daha sık yerine getirebilecek. Bu adım, ödeme altyapısında kesintisize yakın bir uzlaşma modeline geçişin işareti olarak değerlendiriliyor.

Mastercard’ın destek vereceği dijital varlıklar arasında Circle tarafından çıkarılan USDC de bulunuyor. USDC’nin bazı pazarlarda erken aşama zincir üstü uzlaşma akışlarında kullanıldığı aktarıldı. Şirket ayrıca PayPal USD, USDG, USDP ve Ripple ekosisteminde çıkarılan RLUSD için de destek sunacak.

Mastercard yöneticisi Raj Dhamodharan, stabilcoin kullanımında sıradaki aşamanın gerçek dünya faydasına dayandığını, özellikle zamanlama ve likiditenin kritik olduğu uzlaşma alanında bunun daha belirgin hale geldiğini belirtti.

Çoklu ağ yaklaşımı benimsendi

Söz konusu varlıkların XRP Ledger, Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum ve Base dahil olmak üzere birden fazla blokzincir ağı üzerinde kullanılacağı bildirildi. Mastercard, bu yaklaşımla tek bir altyapıya bağımlılığı azaltmayı ve farklı finansal sistemler arasındaki birlikte çalışabilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Mini sözlük: XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle ilişkilendirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağıdır. Ağ, özellikle hızlı değer transferi ve düşük işlem maliyeti özellikleriyle ödeme kullanım senaryolarında öne çıkar.

Desteklenen stabilcoinİlişkili kurum veya ekosistem
USDCCircle
PYUSDPayPal
USDGHaberde belirtilen destek kapsamı
USDPHaberde belirtilen destek kapsamı
RLUSDRipple ekosistemi

İlk uygulama ABD ve Latin Amerika’da başlayacak

Sisteme ilk aşamada ARQ, CBW Bank, Cross River, Lead Bank ve Nuvei gibi kurumların bağlanmasının beklendiği belirtildi. Bu kuruluşların, geleneksel bankacılık sistemi ile blokzincir tabanlı ödeme kanalları arasında köprü görevi üstleneceği ifade edildi. İlk uygulamaların ABD ve Latin Amerika odaklı başlaması, daha geniş ölçekli yayılımın ise 2026 boyunca sürmesi bekleniyor.

Mastercard’ın bu hamlesi, şirketin önceki pilot çalışmalarının üzerine kurulan daha yapılandırılmış ve düzenlemelerle uyumlu bir genişleme olarak görülüyor. Haberde, New York’ta alınan BitLicense onayının da bu süreci desteklediği kaydedildi. Şirketin aynı zamanda Ripple iş ortaklığı ağı dahil olmak üzere kripto varlık ekosistemindeki varlığını artırdığına dikkat çekildi.

Şirketin yaklaşımı, küresel bir ödeme ağında güven ve güvenlik standartlarını korurken, her an açık dijital ekonomi için likidite yönetimini güçlendirmeye odaklanıyor.

Bu gelişme, stabilcoinlerin deneysel araçlar olmaktan çıkarak ana akım finans sistemlerinde pratik bir uzlaşma aracı olarak daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Haberde RLUSD’nin de bu genişleyen alanda daha fazla öne çıktığı ve son dönemde Türkiye pazarında da görünürlük kazandığı belirtildi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

İngiltere Lordlar Kamarası komitesi, sterlin sabitcoin piyasasını zora sokacak kurallardan kaçınılmasını istedi

İngiltere’de stabilcoin kuralları yeniden gündemde! Bank of England geri adım mı atacak?

Movement, ABD, Kanada ve AB’de lisanslı ödeme altyapısına erişim sağladığını açıkladı

MoneyGram dijital dolarda düğmeye bastı! Ödeme ağında şimdi neler değişecek?

ECB’den stabilcoin çıkışı geldi! Avrupa para sisteminde neler değişebilir?

SoFi, FED destekli stablecoin SoFiUSD’yi 14,7 milyon müşteriye sundu

USAT’in dolaşımdaki arzı Nisan’da %540 artarak 140,8 milyon dolara ulaştı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı ABD Senatosu takvimine giren CLARITY Act, XRP için düzenleme netliğini yakınlaştırdı
Bir Sonraki Yazı 2026 halka arz takviminde dev dalga büyüyor! Kripto piyasası neden bu gelişmeye kilitlendi?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SBI başkanı Kitao’ya göre kriptodaki şu anki düşüşün ana sebebi bu!
Kripto Para
Bitcoin 66 bin doların altını gördükten sonra Power Law koridorunun alt bandına geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin son bir haftada %10’dan fazla gerileyerek 3 Haziran’da 66.989 dolara düştü
BITCOIN (BTC)
Binance NFT platformunu kapatıyor! 3 Temmuz öncesi hangi adımlar atılacak?
BINANCE
Kripto para piyasasında 24 saatte 1,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi
RIPPLE (XRP)
Lost your password?