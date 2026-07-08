Stabilcoinlerle gerçekleştirilen TradFi bağlantılı vadeli işlem hacmi 2026’nın ilk yarısında 1,1 trilyon doları aştı

Binance Research verilerine göre, geleneksel finans varlıklarına bağlı ve stabilcoinlerle uzlaştırılan süresiz vadeli işlem sözleşmelerinin hacmi 2026’nın ilk yarısında 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. Bu tablo, stabilcoinlerin tokenlaştırılmış finans piyasalarında giderek daha merkezi bir konuma yerleştiğini gösterdi.

Vadeli işlem piyasasında pay büyüdü

Araştırmaya göre stabilcoinler, geleneksel finans bağlantılı süresiz vadeli sözleşmelerde ödeme ve teminat aracı olarak daha yaygın kullanılıyor. 2026’nın ilk beş ayı itibarıyla bu segment, toplam kripto para süresiz vadeli işlem hacminin yaklaşık %11’ini oluşturdu.

Süresiz vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vade tarihi içermeyen türev ürünler olarak biliniyor. Kripto para piyasasında yoğun kullanılan bu yapı, artık hisse, endeks ya da benzeri geleneksel finans temalarına bağlı tokenlaştırılmış ürünlerde de daha görünür hale geldi.

Mini sözlük: Süresiz vadeli işlem sözleşmesi, klasik vadeli işlemlerden farklı olarak son kullanma tarihi bulunmayan türev üründür. Tokenlaştırılmış finans ise geleneksel varlıkların blokzincir altyapısında dijital temsilinin oluşturulmasını ifade eder.

Binance Research, stabilcoinlerle uzlaştırılan geleneksel finans bağlantılı süresiz sözleşmelerin hızla büyüdüğünü ve bu alanın 2026’nın ilk aylarında kripto türev piyasasında kayda değer bir paya ulaştığını ortaya koydu.

Yatırımcı davranışında kalıcı değişim

Binance Research, stabilcoinlerin yalnızca kısa vadeli alım satım aracı olarak değil, daha uzun vadeli değer saklama amacıyla da tutulduğunu belirtti. Bulgulara göre Binance kullanıcılarının %30’u portföylerinin yarıdan fazlasını artık stabilcoinlerde tutuyor. Bu oran 2020’de %4 düzeyindeydi.

Genel piyasa büyüklüğü de bu eğilimi destekledi. DefiLlama verilerine göre küresel stabilcoin piyasa değeri yaklaşık 311 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, bir yıl önce yaklaşık 254 milyar dolar seviyesindeydi. İşlem hacminde de benzer bir artış görüldü. Visa’nın Allium altyapısıyla hazırlanan stabilcoin paneli, düzeltilmiş stabilcoin hacminin haziranda 1,79 trilyon dolarla rekor kırdığını gösterdi. Önceki zirve şubat ayında oluşmuştu.

Gösterge Önce Son durum Küresel stabilcoin piyasa değeri 254 milyar dolar 311 milyar dolar Portföyünün yarısından fazlasını stabilcoinde tutan Binance kullanıcıları %4, 2020 %30, 2026 Düzeltilmiş stabilcoin hacmi Şubat ayındaki önceki zirve Haziranda 1,79 trilyon dolar

Latin Amerika’da sınır ötesi kullanım arttı

Araştırma, stabilcoinlerin sınır ötesi ödemelerde de daha fazla tercih edildiğini ortaya koydu. Özellikle Latin Amerika’da son 12 ayda benimsenme hızlandı. Binance verilerine göre bölgede stabilcoin transferi yapan kullanıcıların payı 2025’te %17 iken 2026’da %38’e çıktı.

Bu artışta daha hızlı ve daha düşük maliyetli uluslararası transfer talebinin etkili olduğu değerlendiriliyor. Meksika merkezli kripto para borsası Bitso da benzer bir eğilime işaret etti. Şirketin 2025 verilerine göre, ABD dolarına sabitli stabilcoinler platformdaki kripto varlık alımlarının %40’ını oluşturdu. Bitcoin‘in payı ise %18’de kaldı.

Latin Amerika’da stabilcoin transfer kullanıcılarının payı bir yıl içinde %17’den %38’e yükseldi ve uluslararası para gönderiminde daha ucuz kanallara yönelim güç kazandı.

Ödeme şirketleri yeni ürünler sundu

Büyüyen kullanım alanı, ihraççılar ve ödeme şirketleri için yeni bir pazar oluşturdu. Mayısta eski Bybit yöneticisi Claudia Wang, ABD ile Meksika hattı dışındaki para transfer koridorlarının stabilcoin ihraççıları için 112 milyar dolarlık fırsat sunduğunu hesapladı.

Geleneksel para transfer şirketleri de bu alana adım attı. Western Union mayısta Solana ağı üzerinde USDPT stabilcoinini sınır ötesi ödemeler için kullanıma açtı. Ardından MoneyGram haziranda Stellar ağı üzerinde MGUSD stabilcoinini devreye aldı ve blokzincir tabanlı uluslararası transferleri tüketici uygulaması üzerinden genişletti.