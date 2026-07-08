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Ethereum (ETH)

Ethereum grafiğinde gizli ayı uyumsuzluğu oluşurken 1.840 dolar direnci yeniden öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum grafiğinde gizli ayı uyumsuzluğu oluşurken $ETH için 1.840 dolar direnci yeniden öne çıktı.
  • 📉 ETH son 24 saatte yüzde 4,33 gerileyerek 1.714,17 dolara indi.
  • 📊 MACD pozitif bölgede kalsa da momentumun zayıfladığı görülüyor.
  • 🧭 ETH 1.677 doların altına sarkarsa piyasanın odağı 1.515 dolar desteğine kayabilir.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum’da son yükseliş denemesinin ardından teknik görünüm yeniden zayıflama sinyalleri verdi. ETH fiyatı kritik bir destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürse de göstergeler piyasadaki alım gücünün önceki döneme kıyasla ivme kaybettiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde baskı artıyor
2 MACD pozitif bölgede kalırken ivme zayıflıyor
3 Önümüzdeki günlerde kritik seviyeler izlenecek

Teknik görünümde baskı artıyor

8 Temmuz 2026 tarihinde değerlendirme paylaşan kripto para analisti BATMAN, Ethereum için gizli ayı uyumsuzluğu oluştuğunu belirtiyor. Bu yapı, fiyat yeni zirveye ulaşamazken bazı teknik göstergelerin daha yüksek seviyeleri test etmesiyle ortaya çıkıyor. Böyle bir tablo, yükseliş eğiliminin tamamen sona erdiğini göstermese de alıcıların gücünde zayıflama yaşandığını düşündürüyor.

Analist BATMAN, Ethereum grafiğinde görülen gizli ayı uyumsuzluğunun doğrudan sert bir düşüş anlamına gelmediğini, ancak toparlanma hareketinin sürmesini zorlaştırabilecek bir teknik yapı oluşturduğunu aktarıyor.

ETH, haber sırasında 1.714,17 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi 13,12 milyar dolar, piyasa değeri ise 208,21 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı zaman diliminde varlık yüzde 4,33 geriledi.

Bollinger Bantları verileri üst bandın 1.839,76 dolar, orta bandın 1.677,38 dolar ve alt bandın 1.515,01 dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor. Ethereum kısa süre önce üst banda yaklaştıktan sonra geri çekildi, ancak fiyat halen orta bandın üzerinde kalıyor.

GöstergeSeviye
ETH fiyatı1.714,17 dolar
Bollinger üst bant1.839,76 dolar
Bollinger orta bant1.677,38 dolar
Bollinger alt bant1.515,01 dolar

MACD pozitif bölgede kalırken ivme zayıflıyor

MACD göstergesi henüz pozitif görünümünü koruyor. MACD çizgisi eksi 4,01, sinyal çizgisi eksi 30,17 ve histogram 26,16 seviyesinde yer alıyor. Histogramdaki yeşil çubuklar yükseliş momentumu sürdüğünü gösterse de çubukların daralmaya başlaması, alım tarafındaki gücün azaldığını ortaya koyuyor.

Ethereum, piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para konumunda bulunuyor. Ağ, merkeziyetsiz finans uygulamaları, tokenizasyon, NFT işlemleri ve çeşitli blokzincir tabanlı çözümler için temel altyapılardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle ETH fiyatındaki yön değişimleri, daha geniş kripto para piyasasında da yakından izleniyor.

Önümüzdeki günlerde kritik seviyeler izlenecek

Teknik göstergeler tek başına kesin yön vermese de mevcut eğilimde olası kırılma alanlarını göstermesi bakımından önem taşıyor. Ethereum’da alım ilgisinin yeniden güçlenmesi halinde 1.840 dolar direnci aşılabilir ve son geri çekilme geçici kalabilir.

Satış baskısının sürmesi ve ETH fiyatının 1.677 dolar seviyesindeki orta Bollinger bandının altına inmesi halinde piyasanın dikkati 1.515 dolar desteğine çevrilebilir.

Kısa vadede Ethereum fiyatının yönü, önümüzdeki birkaç işlem gününde alıcılarla satıcılar arasındaki dengenin nasıl şekilleneceğine bağlı olacak. Fiyat halen önemli bir teknik destek bölgesinin üzerinde bulunsa da göstergelerdeki zayıflama, piyasada temkinli bir izlemeyi gerekli kılıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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