Ethereum grafiğinde gizli ayı uyumsuzluğu oluşurken 1.840 dolar direnci yeniden öne çıktı

Ethereum’da son yükseliş denemesinin ardından teknik görünüm yeniden zayıflama sinyalleri verdi. ETH fiyatı kritik bir destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürse de göstergeler piyasadaki alım gücünün önceki döneme kıyasla ivme kaybettiğine işaret ediyor.

Teknik görünümde baskı artıyor

8 Temmuz 2026 tarihinde değerlendirme paylaşan kripto para analisti BATMAN, Ethereum için gizli ayı uyumsuzluğu oluştuğunu belirtiyor. Bu yapı, fiyat yeni zirveye ulaşamazken bazı teknik göstergelerin daha yüksek seviyeleri test etmesiyle ortaya çıkıyor. Böyle bir tablo, yükseliş eğiliminin tamamen sona erdiğini göstermese de alıcıların gücünde zayıflama yaşandığını düşündürüyor.

Analist BATMAN, Ethereum grafiğinde görülen gizli ayı uyumsuzluğunun doğrudan sert bir düşüş anlamına gelmediğini, ancak toparlanma hareketinin sürmesini zorlaştırabilecek bir teknik yapı oluşturduğunu aktarıyor.

ETH, haber sırasında 1.714,17 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi 13,12 milyar dolar, piyasa değeri ise 208,21 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı zaman diliminde varlık yüzde 4,33 geriledi.

Bollinger Bantları verileri üst bandın 1.839,76 dolar, orta bandın 1.677,38 dolar ve alt bandın 1.515,01 dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor. Ethereum kısa süre önce üst banda yaklaştıktan sonra geri çekildi, ancak fiyat halen orta bandın üzerinde kalıyor.

Gösterge Seviye ETH fiyatı 1.714,17 dolar Bollinger üst bant 1.839,76 dolar Bollinger orta bant 1.677,38 dolar Bollinger alt bant 1.515,01 dolar

MACD pozitif bölgede kalırken ivme zayıflıyor

MACD göstergesi henüz pozitif görünümünü koruyor. MACD çizgisi eksi 4,01, sinyal çizgisi eksi 30,17 ve histogram 26,16 seviyesinde yer alıyor. Histogramdaki yeşil çubuklar yükseliş momentumu sürdüğünü gösterse de çubukların daralmaya başlaması, alım tarafındaki gücün azaldığını ortaya koyuyor.

Ethereum, piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para konumunda bulunuyor. Ağ, merkeziyetsiz finans uygulamaları, tokenizasyon, NFT işlemleri ve çeşitli blokzincir tabanlı çözümler için temel altyapılardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle ETH fiyatındaki yön değişimleri, daha geniş kripto para piyasasında da yakından izleniyor.

Önümüzdeki günlerde kritik seviyeler izlenecek

Teknik göstergeler tek başına kesin yön vermese de mevcut eğilimde olası kırılma alanlarını göstermesi bakımından önem taşıyor. Ethereum’da alım ilgisinin yeniden güçlenmesi halinde 1.840 dolar direnci aşılabilir ve son geri çekilme geçici kalabilir.

Satış baskısının sürmesi ve ETH fiyatının 1.677 dolar seviyesindeki orta Bollinger bandının altına inmesi halinde piyasanın dikkati 1.515 dolar desteğine çevrilebilir.

Kısa vadede Ethereum fiyatının yönü, önümüzdeki birkaç işlem gününde alıcılarla satıcılar arasındaki dengenin nasıl şekilleneceğine bağlı olacak. Fiyat halen önemli bir teknik destek bölgesinin üzerinde bulunsa da göstergelerdeki zayıflama, piyasada temkinli bir izlemeyi gerekli kılıyor.