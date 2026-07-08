İngiltere Merkez Bankası, Nigel Farage’ın dijital sterlin politikasını etkileme girişiminin sonuç vermediğini açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, Nigel Farage’ın dijital sterlin politikasını doğrudan temaslarla etkilemeye çalıştığını, ancak bu girişimlerin kurumun stratejisinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İşçi Partili milletvekili Joe Powell’a verdiği yanıtta, kurumun bu tür yönlendirme çabalarını tespit ettiğini ve politika bağımsızlığını koruduğunu bildirdi.

Gizli görüşmenin ardından açıklama geldi

Bailey’nin açıklaması, eylülde Farage ile Londra’daki Threadneedle Street merkezinde yapılan gizli görüşmeye ilişkin soruların ardından geldi. Görüşmede dijital varlık düzenlemeleri ve dijital sterlin üzerine yürütülen hazırlık çalışmaları da ele alındı. Merkez Bankası yetkilileri, bu temasların mevcut politika yönünde hiçbir değişiklik yaratmadığını belirtti.

Farage’ın, Bailey’den merkez bankası dijital para birimi girişimini sonlandırmasını istediği aktarıldı. Farage daha sonra katıldığı bir kripto para etkinliğinde, bu program konusunda Bailey ile doğrudan karşı karşıya geldiğini açık biçimde dile getirdi. Bailey ise Merkez Bankası’nın dışarıdan gelen yönlendirme çabalarını ayırt edebildiğini ve karar alma sürecini bağımsız biçimde sürdürdüğünü vurguladı.

Andrew Bailey, İngiltere Merkez Bankası’nın yönlendirme çabalarını tespit ettiğini ve dijital sterlin konusunda bağımsız tutumunu koruduğunu ortaya koydu.

Bağış ilişkileri ve finansman tartışması büyüdü

Tartışma, Farage’ın mali destekçilerine ilişkin incelemelerin yoğunlaşmasıyla daha da büyüdü. Christopher Harborne’dan yaklaşık 5 milyon sterlin aldığına ilişkin iddialar siyasi baskıyı artırdı. Harborne, stabilcoin ihraççısı Tether ile iş ilişkileri bulunan bir girişimci olarak biliniyor. Tether ise merkez bankası dijital para birimlerine karşı eleştirel tutumuyla öne çıkıyor.

Reform UK’nin finansman kaynaklarına yönelik sorular da bu nedenle yeniden gündeme geldi. Siyasi tartışmanın odağında, dijital sterline karşı çıkan çevrelerle partiye finansal destek sağlayan isimler arasında bağlantı olup olmadığı yer alıyor.

Mini sözlük: CBDC, merkez bankası dijital para birimini ifade eder. Bu yapı, bir ülkenin merkez bankası tarafından ihraç edilmesi tasarlanan dijital ulusal para modelidir ve kripto paralardan farklı olarak merkezi bir yapıya dayanır.

Dijital sterlin çalışmaları sürüyor

İngiltere Merkez Bankası, olası bir dijital sterlin için araştırma çalışmalarını sürdürüyor, ancak uygulamaya geçilmesi yönünde nihai bir karar henüz alınmış değil. Kurum, süreçte daha fazla teknik inceleme yapılması ve kamuoyuyla kapsamlı istişare yürütülmesi gerektiğini savunuyor. Olası bir uygulama için hem hükümet desteği hem de parlamentonun onayı gerekecek.

Farage, merkez bankası dijital para birimlerine uzun süredir karşı çıkıyor. Bu yapıları bireysel özgürlükler açısından riskli gördüğünü söylüyor. Ayrıca dijital sterlin fikri ile dijital kimlik altyapısı arasında bağlantı kuruyor. Ancak İngiltere Merkez Bankası’nın resmi önerilerinde böyle bir entegrasyon yer almıyor.

Tether cephesi, devlet destekli bir dijital para biriminin özel stabilcoin pazarını zayıflatabileceği görüşünü öne çıkarıyor.

Siyasi denetim daha da sıkılaştı

Farage bu hafta milletvekilliğinden ayrıldı, ancak mali bildirim yükümlülüklerine ilişkin suçlamaları reddetmeyi sürdürdü. Ana akım siyasi partiler ise olası bir ara seçim yarışına aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Bu gelişme, Reform UK üzerindeki denetimi daha görünür hale getirdi.

Parlamentodaki standartlar soruşturması sürerken, İşçi Partili milletvekilleri Farage’ın lobi faaliyetlerine ilişkin kuralları ihlal edip etmediğinin araştırılmasını istedi. Andrew Bailey’nin yazışması da İngiltere Merkez Bankası’nın kripto para ve dijital sterlin politikasını siyasi etkiden bağımsız biçimde şekillendirdiği yönündeki tutumunu güçlendirdi.