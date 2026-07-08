Kayıt Banner
Kripto Para

İngiltere Merkez Bankası, Nigel Farage’ın dijital sterlin politikasını etkileme girişiminin sonuç vermediğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 İngiltere Merkez Bankası, Nigel Farage’ın dijital sterlin politikasını değiştiremediğini açıkladı.
  • 📌 Andrew Bailey, kurumun dış yönlendirme çabalarını tespit ettiğini ve bağımsız kaldığını vurguladı.
  • 💷 Farage’ın 5 milyon sterlinlik destek aldığı iddiası, $USDT bağlantılı çevreler üzerindeki incelemeyi artırdı.
  • 🧭 Dijital sterlin için araştırmalar sürüyor, ancak uygulama kararı için hükümet ve parlamento onayı gerekiyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

İngiltere Merkez Bankası, Nigel Farage’ın dijital sterlin politikasını doğrudan temaslarla etkilemeye çalıştığını, ancak bu girişimlerin kurumun stratejisinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İşçi Partili milletvekili Joe Powell’a verdiği yanıtta, kurumun bu tür yönlendirme çabalarını tespit ettiğini ve politika bağımsızlığını koruduğunu bildirdi.

İçindekiler
1 Gizli görüşmenin ardından açıklama geldi
2 Bağış ilişkileri ve finansman tartışması büyüdü
3 Dijital sterlin çalışmaları sürüyor
4 Siyasi denetim daha da sıkılaştı

Gizli görüşmenin ardından açıklama geldi

Bailey’nin açıklaması, eylülde Farage ile Londra’daki Threadneedle Street merkezinde yapılan gizli görüşmeye ilişkin soruların ardından geldi. Görüşmede dijital varlık düzenlemeleri ve dijital sterlin üzerine yürütülen hazırlık çalışmaları da ele alındı. Merkez Bankası yetkilileri, bu temasların mevcut politika yönünde hiçbir değişiklik yaratmadığını belirtti.

Farage’ın, Bailey’den merkez bankası dijital para birimi girişimini sonlandırmasını istediği aktarıldı. Farage daha sonra katıldığı bir kripto para etkinliğinde, bu program konusunda Bailey ile doğrudan karşı karşıya geldiğini açık biçimde dile getirdi. Bailey ise Merkez Bankası’nın dışarıdan gelen yönlendirme çabalarını ayırt edebildiğini ve karar alma sürecini bağımsız biçimde sürdürdüğünü vurguladı.

Andrew Bailey, İngiltere Merkez Bankası’nın yönlendirme çabalarını tespit ettiğini ve dijital sterlin konusunda bağımsız tutumunu koruduğunu ortaya koydu.

Bağış ilişkileri ve finansman tartışması büyüdü

Tartışma, Farage’ın mali destekçilerine ilişkin incelemelerin yoğunlaşmasıyla daha da büyüdü. Christopher Harborne’dan yaklaşık 5 milyon sterlin aldığına ilişkin iddialar siyasi baskıyı artırdı. Harborne, stabilcoin ihraççısı Tether ile iş ilişkileri bulunan bir girişimci olarak biliniyor. Tether ise merkez bankası dijital para birimlerine karşı eleştirel tutumuyla öne çıkıyor.

Reform UK’nin finansman kaynaklarına yönelik sorular da bu nedenle yeniden gündeme geldi. Siyasi tartışmanın odağında, dijital sterline karşı çıkan çevrelerle partiye finansal destek sağlayan isimler arasında bağlantı olup olmadığı yer alıyor.

Mini sözlük: CBDC, merkez bankası dijital para birimini ifade eder. Bu yapı, bir ülkenin merkez bankası tarafından ihraç edilmesi tasarlanan dijital ulusal para modelidir ve kripto paralardan farklı olarak merkezi bir yapıya dayanır.

Dijital sterlin çalışmaları sürüyor

İngiltere Merkez Bankası, olası bir dijital sterlin için araştırma çalışmalarını sürdürüyor, ancak uygulamaya geçilmesi yönünde nihai bir karar henüz alınmış değil. Kurum, süreçte daha fazla teknik inceleme yapılması ve kamuoyuyla kapsamlı istişare yürütülmesi gerektiğini savunuyor. Olası bir uygulama için hem hükümet desteği hem de parlamentonun onayı gerekecek.

Farage, merkez bankası dijital para birimlerine uzun süredir karşı çıkıyor. Bu yapıları bireysel özgürlükler açısından riskli gördüğünü söylüyor. Ayrıca dijital sterlin fikri ile dijital kimlik altyapısı arasında bağlantı kuruyor. Ancak İngiltere Merkez Bankası’nın resmi önerilerinde böyle bir entegrasyon yer almıyor.

Tether cephesi, devlet destekli bir dijital para biriminin özel stabilcoin pazarını zayıflatabileceği görüşünü öne çıkarıyor.

Siyasi denetim daha da sıkılaştı

Farage bu hafta milletvekilliğinden ayrıldı, ancak mali bildirim yükümlülüklerine ilişkin suçlamaları reddetmeyi sürdürdü. Ana akım siyasi partiler ise olası bir ara seçim yarışına aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Bu gelişme, Reform UK üzerindeki denetimi daha görünür hale getirdi.

Parlamentodaki standartlar soruşturması sürerken, İşçi Partili milletvekilleri Farage’ın lobi faaliyetlerine ilişkin kuralları ihlal edip etmediğinin araştırılmasını istedi. Andrew Bailey’nin yazışması da İngiltere Merkez Bankası’nın kripto para ve dijital sterlin politikasını siyasi etkiden bağımsız biçimde şekillendirdiği yönündeki tutumunu güçlendirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Malezya 2022’den mayıs 2026’ya kadar 75 binden fazla kripto madencilik cihazına el koydu

Rusya kripto parayla menkul kıymet alımına izin verecek düzenlemeyi genişletti

Kazakistan, stablecoin ödemeleri ve enerji teşvikleriyle kripto para sektörünü genişletecek düzenlemeyi açıkladı

Avrupa Parlamentosu, MiCA kapsamı dışında kalan kripto faaliyetleri için yeni düzenleme incelemesi çağrısı yaptı

XRP Ledger doğrulayıcılarının %89’u v3.2.0 sürümüne geçti, güvenlik değişikliği için oylama sürüyor

Japon yenindeki sert değer kaybı, şirketlerin rezervlerinde Bitcoin ve XRP’ye yönelimi artırdı

Robinhood Chain üzerindeki CASHCAT, 24 saatte %718 değer kazanarak $68 milyon piyasa değerini aştı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum grafiğinde gizli ayı uyumsuzluğu oluşurken 1.840 dolar direnci yeniden öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum grafiğinde gizli ayı uyumsuzluğu oluşurken 1.840 dolar direnci yeniden öne çıktı
Ethereum (ETH)
Bitcoin ETF’lerine üç günde 510 milyon dolarlık giriş oldu
BITCOIN (BTC)
Stabilcoinlerle gerçekleştirilen TradFi bağlantılı vadeli işlem hacmi 2026’nın ilk yarısında 1,1 trilyon doları aştı
STABILCOIN
Tokenize hisseler, 2026’nın ilk çeyreğinde büyüyen RWA pazarıyla birlikte geleneksel hisse işlemlerini dönüştürüyor
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
DeFi Development, DisclaimerCoin yönetimini ZeroStack CEO’su Daniel Reis Faria liderliğindeki ekibe devretti
DEFI
Lost your password?