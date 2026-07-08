Küresel riskten kaçış dalgası Bitcoin’i baskılarken uzun pozisyonlarda tasfiye riski 61 bin dolar çevresinde yoğunlaştı

Bitcoin, küresel piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin güçlenmesiyle 62 bin doların hemen üzerinde işlem gördü ve son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 geriledi. Satış baskısının yalnızca kripto paralardan kaynaklanmadığı, yarı iletken ve yapay zeka hisselerindeki sert düşüşün de piyasa genelinde iştahı zayıflattığı görüldü.

Küresel baskı unsurları öne çıktı

Asya piyasalarında Samsung kaynaklı kar satışları gece boyunca dalgalanmayı artırırken, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin tırmanması petrol fiyatlarını yaklaşık yüzde 5 yukarı taşıdı. Bu gelişmelerin ardından ABD borsaları güne düşüşle başladı. Aynı gün ABD Merkez Bankası Fed, haziran toplantısına ait tutanakları yayımladı. Fed, ABD’nin para politikasını belirleyen merkez bankası olarak faiz patikasına dair verdiği sinyaller nedeniyle küresel piyasalarda yakından izleniyor.

Fed tutanaklarının piyasalar açısından asıl önemi, enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin tonun bir sonraki adım konusunda nasıl bir çerçeve çizeceğinde toplanıyor.

Piyasa fiyatlamaları, Fed’in 29 Temmuz’daki bir sonraki toplantısında faizleri sabit tutma olasılığını yaklaşık yüzde 73 olarak gösterdi. Bu nedenle yatırımcılar, yalnızca kararın kendisinden çok, metindeki yönlendirmeye odaklandı.

Vadeli işlemler yönü belirledi

Haftanın başında Bitcoin’de alım iştahı daha belirgindi. Kümülatif hacim deltası verilerine göre pazartesi günü vadeli işlemlerde yaklaşık 585 milyon dolar, spot piyasada ise yaklaşık 119 milyon dolarlık net alım görüldü. Böylece toplam net alım 705 milyon dolara ulaştı ve BTC 64 bin doların üzerine çıktı.

Ancak çarşamba gününe gelindiğinde tablo tersine döndü. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, yarı iletken hisselerindeki sert satış ve Fed tutanakları öncesindeki temkinli hava, yatırımcıları risk azaltmaya yöneltti. Vadeli piyasalarda satışlar yaklaşık 500 milyon dolara yaklaşırken, spot piyasada da 86 milyon dolarlık satış kaydedildi.

Fonlama oranı ile açık pozisyon miktarındaki düşüş, yatırımcıların pozisyon küçülttüğüne işaret etti. Buna karşın, hafta geneline bakıldığında fonlama oranlarının pozitif bölgede kalmayı sürdürmesi dikkat çekti.

Mini sözlük: Fonlama oranı, vadeli işlem piyasalarında uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için uygulanan periyodik ödemeyi ifade eder. Açık pozisyon ise henüz kapatılmamış toplam vadeli işlem sözleşmesi sayısını gösterir ve piyasadaki kaldıraçlı ilginin düzeyine işaret edebilir.

Gösterge Pazartesi Çarşamba Vadeli piyasa akışı +585 milyon dolar Yaklaşık 500 milyon dolar satış Spot piyasa akışı +119 milyon dolar 86 milyon dolar satış Toplam yön 705 milyon dolar net alım Risk azaltma eğilimi

Tasfiyelerde uzun taraf öne çıktı

Dolar bazında tasfiyeler görece sınırlı kalsa da yön tek taraflı seyretti. Çarşamba günkü zorunlu kapatmaların büyük bölümü uzun pozisyonlarda gerçekleşti. Yaklaşık 47 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edilirken kısa pozisyonlardaki tasfiye yaklaşık 4 milyon dolar düzeyinde kaldı.

61 bin dolar çevresinde biriken uzun pozisyonlar, Bitcoin’in bu bölgeye inmesi halinde düşüşün kısa süreli olarak hızlanabileceğine işaret ediyor.

Likidasyon verileri, 61 bin dolar civarında büyük bir uzun pozisyon kümesinin bulunduğunu gösterdi. Fiyatın bu alana gerilemesi durumunda, zincirleme tasfiyeler satış baskısını kısa süre için artırabilir. Buna rağmen alıcıların 60 bin dolar ve altındaki geri çekilmeleri karşılamaya çalıştığı, spot piyasa ile BTC ETF alımlarının mevcut bantta talebin sürdüğünü gösterdiği değerlendirildi.

Piyasa duyarlılığı kırılgan kaldı

Son fiyat hareketi, yükselişin ana yakıtı vadeli işlemler olduğunda fiyatlama ve piyasa güveninin ne kadar hızlı zayıflayabildiğini ortaya koydu. Crypto Fear & Greed endeksi de kripto para piyasasındaki genel duyarlılığın halen korku bölgesinde bulunduğunu gösterdi.

Jeopolitik gerilim ve Fed etkisinin yanı sıra, Strategy’nin kısa süre önce 3.588 BTC satması da piyasada ek baskı yarattı. Bitcoin fiyatının, şirketin 74.582 dolarlık ortalama maliyetinin altında seyretmesi, yatırımcıların en büyük BTC hazinelerinden birine sahip bu şirketin daha sık satış yapabileceği ihtimalini fiyatlamasına yol açtı.