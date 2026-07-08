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Fidelity verileri, 2026’nın ilk yarısında Bitcoin ile altının en zayıf getiriler arasında kaldığını gösteriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Fidelity verileri, 2026'nın ilk yarısında Bitcoin ile altının en zayıf getiriler arasında kaldığını gösterdi.
  • 📉 Haziran 2026'ya kadar olan tabloda gelişen piyasalar, küçük ölçekli hisseler ve Japonya öne çıktı.
  • ₿ Aynı dönemde $BTC ile uzun vadeli tahviller ve altın listenin alt sıralarında toplandı.
  • 🧭 Bu görünüm, 2026'nın ilk yarısında piyasalarda alışılmış risk ve korunma dengesinin zayıfladığına işaret etti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Fidelity Investments Küresel Makro Direktörü Jurrien Timmer, şirketin yatırım getirilerini dönemler halinde sıralayan bilinen performans tablosunun güncellenmiş sürümünü paylaştı. Tablo, 2026’nın ilk yarısında farklı varlık sınıfları arasındaki ayrışmanın belirginleştiğine işaret etti.

İçindekiler
1 Getiri tablosunda dikkat çeken ayrışma
2 Bitcoin, altın ve tahviller aynı alt grupta toplandı
3 Piyasada olağan dışı bir görünüm oluştu

Getiri tablosunda dikkat çeken ayrışma

Haziran 2026’ya kadar aylık verileri izleyen sıralamada gelişen piyasalar, küçük ölçekli hisseler ve Japonya piyasaları üst sıralarda yer aldı. Buna karşılık Bitcoin, altın ve uzun vadeli tahviller listenin alt bölümünde konumlandı.

Fidelity Investments, küresel ölçekte hisse senedi, tahvil ve alternatif yatırımlar alanında faaliyet gösteren büyük varlık yönetim şirketleri arasında bulunuyor. Jurrien Timmer da şirketin makro görünüm ve piyasa eğilimlerine ilişkin değerlendirmeleriyle öne çıkan isimlerinden biri olarak biliniyor.

Fidelity’nin güncellenen performans tablosu, 2026’nın ilk yarısında yatırım görünümünün keskin biçimde değiştiğini ve Bitcoin’in birçok likit varlık sınıfının gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.

Bitcoin, altın ve tahviller aynı alt grupta toplandı

Tablonun en sağındaki ve Haziran 2026’ya kadar olan aylık verileri gösteren sütunda, Bitcoin’i temsil eden turuncu kutular alt sıralarda yoğunlaştı. Bu görünüm, en büyük kripto paranın söz konusu dönemde performans açısından geniş varlık evreninin önemli bölümünün gerisinde kaldığını gösterdi.

Aynı alt bölümde uzun vadeli ABD tahvilleri ile spot altın da yer aldı. Normal koşullarda farklı piyasa dinamikleriyle hareket etmesi beklenen bu varlıkların, aynı dönemde zayıf getiri grubunda buluşması dikkat çekti.

Uzun vadeli tahviller, vadesi uzun olan ve faiz beklentilerine karşı daha hassas fiyatlanan borçlanma araçları olarak öne çıkıyor. Bu nedenle faiz görünümündeki değişimler, bu kıymetlerin performansını kısa vadeli tahvillere kıyasla daha belirgin etkileyebiliyor.

Piyasada olağan dışı bir görünüm oluştu

Ortaya çıkan tablo, yüksek riskli dijital varlık olarak görülen Bitcoin ile geleneksel güvenli liman kabul edilen altının aynı zayıf performans katmanında buluştuğunu gösterdi. Bu eş zamanlı gerileme, yatırımcıların yılın ilk yarısında klasik risk ve korunma ayrımının dışına çıkan bir fiyatlama düzeniyle karşı karşıya kaldığını düşündürüyor.

Bitcoin’i temsil eden kutuların Haziran 2026 sütununun alt kısmında kümelenmesi, kripto varlığın neredeyse tüm likit varlık sınıflarına kıyasla belirgin biçimde geride kaldığını yansıtıyor.

Veriler, güçlü seyreden bazı hisse piyasaları ile savunmacı varlıklar arasındaki farkın açıldığını ortaya koydu. Böylece 2026’nın ilk yarısında yatırım tercihleri, hem riskli hem de geleneksel koruma araçları açısından alışılmış kalıpların dışında bir görüntü verdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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