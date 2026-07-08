Teksas’ta kripto kioskları üzerinden geçen yıl 56,8 milyon dolarlık dolandırıcılık kaybı yaşandı

Teksas’ta kripto para kioskları üzerinden yürütülen dolandırıcılık vakaları geçen yıl 1.200 kişiyi etkiledi ve toplam kayıp 56,8 milyon dolara ulaştı. FBI şikayet verileri, bu tutarın ABD’deki eyaletler arasında en yüksek seviye olduğunu gösteriyor. Florida’daki kayıp ise bunun yaklaşık yarısında kaldı.

Düzenleme baskısı artıyor

Savcılar ve şerifler, artan zarar nedeniyle eyalet yönetimine kripto kioskları için düzenleme çağrısını güçlendirdi. Teksas’ta benzin istasyonları, marketler ve küçük perakende noktalarında bulunan bu cihazların kesin sayısı bilinmiyor. Kullanıcılar nakit para yatırıp kripto varlık satın alabiliyor ve tutar kısa süre içinde bir cüzdan adresine gönderilebiliyor.

Dolandırıcılık şebekeleri özellikle bu hızdan yararlanıyor. Teksas Finansal Suçlar İstihbarat Merkezi, para ilgili cüzdanlara ulaştıktan sonra tutarların çok sayıda cüzdana bölündüğünü ve iz sürmeyi zorlaştıracak şekilde hareket ettirildiğini belirtiyor. Merkez, mağdurların paralarını geri alabilmesi için genellikle yalnızca 36 ila 48 saatlik çok dar bir süre bulunduğunu, geri alma işlemlerinin ise seyrek gerçekleştiğini aktarıyor.

Teksas Finansal Suçlar İstihbarat Merkezi Direktörü Adam Colby, mayıs ayında eyalet meclisi komitesine yaptığı sunumda bu makinelerin meşru kullanımının sınırlı olduğunu, yasa dışı para akışını gizlemek isteyenlerin bu altyapıdan yararlanabildiğini söyledi.

Yaygın yöntem, sahte resmi aramalar

Vakaların önemli bölümünde dolandırıcılar kendilerini polis, mahkeme görevlisi ya da elektrik ve su şirketi temsilcisi olarak tanıtıyor. Hedef alınan kişilere kaçırılmış jüri çağrısı, ödenmemiş ceza veya acil resmi borç gerekçesi sunuluyor. Ardından kişi telefonda tutulurken en yakın kioska gitmesi ve nakit para yatırması isteniyor.

Austin’de yaşayan 72 yaşındaki bir kadın, kendisini Travis County görevlisi olarak tanıtan kişinin gözaltına alınacağı tehdidinde bulunduğunu anlattı. Arayan kişi, gerçek bir dava numarası ve ev adresinin yer aldığı belgeleri de mesajla gönderdi. Kadın, cihazın bir Bitcoin makinesi olduğunu fark edip para yatırmayı reddetti. Ancak bazı dosyalarda kayıplar çok daha yüksek oldu. Bir olayda zarar 100 bin dolara yaklaştı, başka bir olayda ise 63 bin dolar kaydedildi.

Harris County savcılığına bağlı Siber ve Finansal Suçlar Birimi’nin baş ağır ceza savcısı Michael Levine, kripto varlıkların parayı çok daha hızlı ve gözetim olmadan taşıma imkanı sunduğunu, bunun da kötüye kullanımı kolaylaştırdığını vurguladı.

Eyalet genelinde kural yok

Teksas, bu kiosklar için lisanslama veya doğrudan denetim uygulamıyor. Kamu güvenliği savunucuları, dolandırıcıların bu boşluktan yararlandığını söylüyor. Bazı kolluk birimleri ise doğrudan cihazlara el koyma yoluna gitti. Jasper County Şerifi Chuck Havard, Haziran 2025’te bir ailenin 25 bin dolar kaybettiğini bildirmesinin ardından bir Bitcoin Depot cihazına müdahale etti. Cihazdan yaklaşık 32 bin dolar iade alındı.

Benzer bir el koyma işlemi 2023’te McLennan County’de de yaşandı. O olayda 82 yaşındaki bir kadın 15 bin dolar kaybetmişti. Bitcoin Depot daha sonra ilgili county yönetimlerine dava açtı ve taraflar uzlaşmaya vardı.

Şehirler önlem alıyor

San Antonio’da Ocak 2024 ile Nisan 2026 arasında 660 bildirimde yaklaşık 39 milyon dolarlık kayıp kayda geçti. Şehir yönetimi 1 Temmuz itibarıyla 193 kioskun tamamında İngilizce ve İspanyolca uyarı levhalarını zorunlu hale getirdi. Uyarıları bulundurmayan işletmeciler, cihaz başına günlük 100 ila 500 dolar arasında para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Smith County Şerifi Larry Smith ise eyalet genelinde tam yasak için lobi yürütüyor. Bu çağrının arkasında, Georgia’daki bir hapishaneden yürütüldüğü belirtilen bir dolandırıcılıkta yaşlı bir kadının 13 bin dolar kaybetmesi yer alıyor. Indiana, Tennessee ve Minnesota bu makineleri eyalet çapında yasaklayan eyaletler arasında bulunuyor. Bitcoin Depot’nun Kuzey Amerika genelinde 9 binden fazla kiosku vardı. Şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde gelirinin yıllık bazda yaklaşık yüzde 50 düşmesinin ardından mayıs ayında Chapter 11 iflas başvurusu yaptı. Massachusetts başsavcılığı da şirkete şubat ayında dava açtı.