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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger, x402 standardı üzerinden 1 milyon otonom ödemeyi aştığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger, x402 üzerinden 1 milyondan fazla otonom ödeme işlediğini açıkladı.
  • 🤖 Yeni XRPL AI Hub, geliştiriciler ile şirketleri yapay zeka tabanlı blokzincir uygulamalarında buluşturmayı hedefliyor.
  • 📊 Son bir yılda $XRP Ledger üzerindeki tokenizasyon büyüklüğü 150 milyon dolardan 4 milyar doların üzerine çıktı.
  • 📉 XRP/BTC paritesinde 0.00002050 BTC direnci, önümüzdeki aylarda teknik yön açısından kritik önem taşıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP Ledger, x402 standardı üzerinden 1 milyondan fazla otonom ödeme işlendiğini duyurdu. Bu eşik, ağ üzerinde yapay zeka odaklı uygulamalar geliştiren ekipleri, kullanıcıları ve projeleri bir araya getirmeyi amaçlayan XRPL AI Hub platformunun kullanıma açılmasıyla aynı döneme denk geldi.

İçindekiler
1 Yapay zeka odaklı ödeme altyapısı öne çıktı
2 Tokenizasyon verileri kurumsal ilgiyi gündeme taşıdı
3 Teknik görünümde kritik direnç izleniyor
4 Ağın önündeki başlıca test kullanım alanı olacak

Yapay zeka odaklı ödeme altyapısı öne çıktı

Gelişme, insan müdahalesi olmadan ödeme gönderip alabilen yazılım ajanlarını destekleyen blokzincir altyapılarına yönelik talebin arttığına işaret ediyor. XRP Ledger, bu alanda yalnızca kripto para işlemlerine değil, dijital ürün ve hizmetlerin makineden makineye ticaretine de odaklanmayı hedefliyor.

XRPL AI Hub, geliştiriciler için bir iş birliği merkezi olarak konumlanıyor. Platformun aynı zamanda şirketlere, yapay zeka tabanlı uygulamalar ile düzenlemeye tabi varlıkların blokzincir üzerinde nasıl birlikte çalışabileceğine dair bir çerçeve sunması amaçlanıyor. XRP Ledger, Ripple tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak özellikle hızlı ödeme altyapısıyla biliniyor.

Mini sözlük: Otonom ödeme, yazılımın insan onayı beklemeden belirli kurallar dahilinde ödeme başlatması ve tahsil etmesi anlamına gelir. x402 ise bu tür işlemler için geliştirilen, uygulamalar arasında ödeme akışını standartlaştırmayı amaçlayan bir yapı olarak öne çıkıyor.

XRPL AI Hub, geliştiriciler, kullanıcılar ve meraklılar için kapsamlı bir ekosistem platformu olarak tanıtılırken, XRP Ledger üzerinde otonom ekonomi döneminin güçlendirilmek istendiği vurgulandı.

Tokenizasyon verileri kurumsal ilgiyi gündeme taşıdı

Evernorth bünyesinden piyasa uzmanı Crypto Patel, XRP Ledger ile bağlantılı gerçek dünya varlıklarının tokenizasyon büyüklüğünün son bir yılda yaklaşık 150 milyon dolardan 4 milyar doların üzerine çıktığını aktardı. Ağ üzerinde 500’ü aşkın tokenlaştırılmış ürünün aktif hale geldiği belirtilirken, XRP odaklı yatırım ürünlerine son sekiz haftada toplam 1,49 milyar dolar giriş olduğu kaydedildi.

Yeni cüzdan sayısında da hızlı artış görüldü. Buna karşın verilerin önemli bir bölümü tek bir enerji tokenında yoğunlaşıyor. Toplam yaklaşık 2,2 milyar dolarlık kısmın 19 cüzdanda tutulduğu, zincir üzerindeki doğrudan varlık büyüklüğünün ise 385 milyon dolar seviyesinde kaldığı ifade edildi. Bu tablo, tokenizasyon alanında ilginin arttığını gösterse de pazarın henüz erken aşamada bulunduğuna işaret ediyor.

MetrikVeri
RWA tokenizasyon büyüklüğü$150 milyon → $4 milyar üzeri
Aktif tokenlaştırılmış ürün500+
XRP yatırım ürünü girişleri8 haftada $1,49 milyar
Tek enerji tokenında tutulan değerYaklaşık $2,2 milyar
Zincir üzerindeki doğrudan varlıklar$385 milyon

Gerçek dünya varlıklarının XRPL üzerindeki tokenizasyon değerinin bir yıl içinde 150 milyon dolardan 4 milyar doların üzerine çıktığı, ancak bu büyüklüğün önemli kısmının sınırlı sayıda cüzdanda toplandığı görülüyor.

Teknik görünümde kritik direnç izleniyor

Analist Celal Kucuker, XRP’nin Bitcoin karşısında önemli bir teknik dönüş bölgesine yaklaştığını belirtiyor. XRP/BTC paritesi, uzun vadeli düşüş trend çizgisine ve 0.00002050 BTC seviyesindeki kritik dirence yaklaşmış durumda.

Aylık zaman diliminde bu seviyenin yukarı yönlü aşılması, piyasada daha belirgin bir yön değişimine işaret edebilir. Buna karşılık direncin üzerinde kalıcılık sağlanamaması halinde paritenin mevcut bant içinde hareket etmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Ağın önündeki başlıca test kullanım alanı olacak

Önümüzdeki aylarda XRP Ledger için asıl belirleyici unsur, teknik yeniliklerin kurumsal kullanım açısından kalıcı bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceği olacak. Ağ güncellemelerinin devreye alınması, yapay zeka destekli uygulama sayısındaki artış ve tokenlaştırılmış varlık ekosisteminin gelişimi bu sürecin temel göstergeleri arasında yer alıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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