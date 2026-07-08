Binance’teki Ethereum rezervi son günlerde 221 bin ETH artarken büyük yatırımcıların işlemleri zayıfladı

Ethereum’daki son toparlanma denemesi, zincir üstü verilerde öne çıkan yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. CryptoQuant verileri, Binance’te tutulan ETH miktarının son günlerde arttığını, buna karşılık büyük yatırımcıların işlem faaliyetinin zayıfladığını gösterdi. Bu tablo, talebin güç kaybetmesi halinde piyasayı daha kırılgan hale getirebilir.

Binance rezervlerinde dikkat çeken artış

Haziran sonundan bu yana Binance’in Ethereum rezervi 3,64 milyon ETH’den 3,87 milyon ETH’ye yükseldi. Böylece borsadaki rezervlere 221 bin ETH eklendi. Binance, küresel ölçekte en yüksek işlem hacmine sahip kripto para borsalarından biri olarak öne çıkıyor. Borsalardaki rezerv artışı doğrudan satış anlamına gelmese de piyasaya kısa sürede yönelebilecek daha fazla varlık bulunduğuna işaret ediyor.

CryptoQuant verileri, Binance’teki ETH arzı artarken son yükseliş denemesinin büyük yatırımcı desteğiyle güç kazanmadığını ortaya koyuyor.

Bu artışın önemi, Ethereum fiyatının önceki dönemlerde görülen daha yüksek seviyelerin altında seyrettiği bir dönemde gerçekleşmesinden kaynaklanıyor. Borsalarda daha fazla ETH bulunması, alım tarafı zayıf kalırsa satış baskısının daha görünür hale gelmesine yol açabilir.

Büyük yatırımcıların temposu düştü

CryptoQuant’ın büyük yatırımcı aktivitesine ilişkin verileri, yüksek hacimli işlemlerde belirgin bir gerilemeye işaret etti. Mayıs ortasında yaklaşık 1.500 ETH seviyesinde olan işlem başına hacim, daha sonra 1.000 ETH civarına indi ve daha zayıf aktivite bölgesine geriledi. Bu görünüm, kurumsal ve yüksek bakiyeli yatırımcıların daha temkinli davrandığını düşündürüyor.

Büyük oyuncuların daha az işlem yapması, emir defterindeki derinliği de etkileyebilir. Piyasada yüksek hacimli alıcı ve satıcıların geri çekilmesi, daha küçük işlemlerin fiyat üzerinde daha belirgin sonuç üretmesine neden olabilir. Bu durumda toplam işlem hacmi büyük ölçüde değişmese bile kısa vadede oynaklık artabilir.

Teknik göstergelerde karışık görünüm

TradingView verilerine göre ETH 1.777 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlık, direnç bölgesini aşmak için birden fazla deneme yapmasına rağmen aşağı yönlü eğilimini koruyor. Buna karşılık 1.700 ile 1.750 dolar aralığında destek korunuyor ve alıcılar bu bölgede satışları karşılamaya çalışıyor.

Yukarı yönlü daha kalıcı bir hareketten söz edilebilmesi için 1.900 ile 2.000 dolar bandının aşılması gerekiyor. Mevcut teknik görünüm ise karışık sinyaller veriyor. MACD göstergesi düşüş ivmesinin yavaşladığına işaret ederken, Göreceli Güç Endeksi orta çizginin altında kalıyor. Bu da dengelenme çabasına rağmen satıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor.

ETH’de 1.700 ile 1.750 dolar bandı destek olarak izlenirken, kalıcı güçlenme için 1.900 ile 2.000 dolar aralığının üzerine çıkılması gerekiyor.

Genel tabloda Ethereum piyasası bekleme evresinde görünüyor. Büyük alıcıların yeniden devreye girmemesi ve fiyatı desteklememesi halinde, borsalardaki artan arzın önümüzdeki dönemde piyasa üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.