Erik Voorhees, Ethereum Pozisyonunu Büyük Alımla Güçlendirdi

Kripto para sektöründe uzun yıllardır aktif olan Erik Voorhees, Ethereum’a yönelik dikkat çeken bir yatırım hamlesi gerçekleştirdi. Dijital varlık piyasasında adından sıkça söz ettiren Voorhees, yaklaşık bir yıl önce portföyündeki Ether varlıklarının önemli bir kısmını elden çıkarmasının ardından bu kez 20 milyon dolarlık yeni bir alım yaptı.

Büyük Miktarda ETH Alımı

Blokzincir analiz platformlarının paylaştığı veriler, Voorhees’in yaklaşık 9.911 Ether’i ortalama 2.057 dolar seviyesinden satın aldığını gösteriyor. Bu işlem karşılığında 20,38 milyon USDC kullanıldı. Yatırımcı, bir yıl kadar önce, fiyatların 2.922 dolar seviyesine ulaştığı dönemde ise 11.616 Ether satarak toplamda 33,94 milyon dolar gelir elde etmişti.

Piyasa Stratejisinde Zamanlama Unsuru

Voorhees’in yeni Ether alımı, bir anlamda piyasadaki dalgalanmalara karşı önceden sattığı varlığı daha düşük fiyattan geri aldığı anlamına geliyor. Böylece, portföyünün ortalama alış fiyatı da düşmüş oldu. Bu hamle, Voorhees’in Ethereum’a yönelik yeniden güven duyduğuna işaret ediyor.

Ethereum alanında son dönemde aktif adımlar atan Erik Voorhees, “dijital altın” kavramını piyasaya kazandıran ilk isimler arasında görülüyor. Kendi şirketi ShapeShift ile sektörde merkeziyetsiz finans ve bireysel yatırımcıların özgürlüğü konusunda çalışmalar yürütüyor.

Bu işlemin ardında, piyasadaki makroekonomik belirsizliklere rağmen Ethereum ekosistemine yönelik uzun vadeli bir bağlılık olduğu anlaşılıyor. Voorhees, satın alım sonrası açıklama yapmasa da, yatırımcının son zamanlarda farklı varlık sınıflarında da hareket ettiği görüldü.

Bitcoin ve Altın Tabanlı Tokenlerle Çeşitlendirme

Voorhees’in yatırım yaklaşımı sadece Ether ve Bitcoin ile sınırlı değil. On-chain kayıtlar, geçtiğimiz dönemde yaklaşık 6,8 milyon USDC ile altına endeksli PAXG tokenlarından 1.382 ons karşılığı varlık aldığını ortaya koyuyor. Bu alımlar, yatırım portföyünde çeşitlendirme stratejisinin uygulandığını gösteriyor.

Bu kapsamda, Voorhees’in kripto paralar ve geleneksel güvenli liman varlıkları arasında denge kurmaya çalıştığı gözlemleniyor. Son Ether alımı ise kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade Ethereum’un uzun vadeli potansiyeline olan inancı yansıtıyor.

Öte yandan Ethereum’un kurucu isimlerinden Vitalik Buterin, kısa süre önce toplulukla paylaştığı görüşte Ethereum’un ne kendisine ne de belirli herhangi bir gruba ait olmadığını vurguladı.

Buterin, “Kişisel görüşlerimle herkesin hemfikir olmasına gerek yok. Ethereum üzerinde geliştirme yapmak ve kullanmak isteyenler için platform herkese açık” ifadesini kullandı.