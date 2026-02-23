Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

zERC20 Ekibi, BNB Chain’de Gizlilik Odaklı zBNB’yi Kullanıma Sundu

Özet

  • zERC20 ekibi, BNB Chain için gizlilik odaklı yeni bir varlık geliştirdi.
  • Protokol, gelişmiş ZK teknolojileri ve sektör iş birlikleriyle öne çıkıyor.
  • Bu projenin, blokzincir kullanıcılarının gizlilik taleplerine yanıt verdiği aktarılıyor.
Gizlilik teknolojileriyle bilinen zERC20 ekibi, BNB Chain üzerinde zBNB adlı yeni bir varlığın lansmanını gerçekleştirdi. Bu protokol, kullanıcıların BNB Chain’de gerçekleştireceği işlemleri gizliliğe odaklanarak yapmalarına olanak tanıyor. Rekor işlem hızlarını hedefleyen BNB Chain’in şeffaflık konusunda attığı adımlara karşın, gizliliğe yönelik talep de giderek artıyor.

Yeni Protokolle Kullanıcı Gizliliği Ön Planda

zBNB ile sağlanan yenilikler arasında, BNB’nin temel işlevselliğini koruyarak transfer geçmişi ve hesap bakiyelerinin gizlenmesi öne çıkıyor. Kullanıcılar herhangi bir ek yazılıma gerek olmadan, BNB’lerini kolayca zBNB’ye çevirebiliyor ve alıcılar da basit bir “burn” adresiyle bu tokenları alabiliyor. BNB Chain’in büyüme direktörü Nina Rong, bu gelişmenin ekosisteme “kesintisiz ve gizlilik odaklı transferlerin” dahil olmasını sağladığını belirtti.

ZK Proof-of-Burn Teknolojisi ve Kullanım Yöntemi

Protokolde, ZK Proof-of-Burn teknolojisinden yararlanılıyor ve işlem sırasında orijinal BNB tokeni geri alınamaz biçimde yakılıyor. Bu esnada, kriptografik bir doğrulama sayesinde, yeni ve sistemle bağlantısız bir adrese zBNB üretilebiliyor. Kullanıcılar, zBNB transferlerini önce kendi özel adreslerine yönlendirerek ek bir gizlilik katmanı ekleyebiliyor. zERC20’nin baş geliştiricisi Nuno, şeffaflık vurgusu yapılan BNB Chain’in bu yenilikle birlikte kullanıcılarına “perde çekebilme” seçeneği sunduğuna dikkat çekti.

Yeni sistem, cüzdan sahiplerine aşina oldukları BNB deneyimini bozmadan, işlem görünürlüğünü asgari düzeye indiriyor. Özellikle, geri alınamaz yakım ve ayrı adresle yeni token üretimi, zincir üzerinde manipülasyon ve iz takibini zorlaştırıyor.

Projeye Yönelik Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Endüstri Gündemi

zERC20 protokolü kapsamında yalnızca ETH, BNB ve USDC ile sarılmış tokenlar destekleniyor. Bu varlıklar dışında herhangi bir zERC20 temalı yatırım veya alım satım yöntemi dolandırıcılık riski taşıyor. Proje, kripto sektöründeki önemli isimlerden de ilgi görüyor. Aralarında BNB Chain’in büyüme direktörü Nina Rong ve Binance’in eski CEO’su CZ gibi isimler yer alıyor. CZ, projenin gizlilik yönünü öne çıkaran bir yorum yaptı.

BNB Chain, aynı zamanda Çin merkezli China Merchants Bank’ın iştiraki CMB International Asset Management ile iş birliğine giderek, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen para piyasası fonunu zincir üzerinde başlatma kararı aldı.

zERC20 ekibi, ilerleyen dönemlerde daha fazla zincir ve fonksiyona destek vererek, blokzincir işlemlerinde gizliliği varsayılan ve kolay erişilebilir bir özellik haline getirmeyi amaçlıyor. Protokolün bu gelişimi, özellikle büyük ve kalabalık kullanıcı tabanına sahip ekosistemler açısından dikkat çekiyor.

Gizlilik özellikleri, blockchain alanında kullanım yaygınlığı arttıkça, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için önemli bir gereklilik haline geliyor.

zERC20’nin teknik yaklaşımları ve sektörle geliştirdiği iş birlikleri, önümüzdeki dönemde benzer projeler için yol gösterici özellik taşıyabilir. Ekibin, gizliliği merkeze alan yeni nesil blockchain uygulamaları geliştirmeye devam edeceği aktarılıyor.

