Gemini’nin Yeniden Yapılanma Süreci Kripto Piyasasında Dikkat Çekiyor

Kripto para borsası Gemini, son dönemde büyük bir dönüşümden geçerken hem piyasa payı hem de bilançosunda önemli değişiklikler yaşıyor. Gemini’nin kurucularından Tyler Winklevoss, sektördeki genel olumsuz algının kendisini geleceğe yönelik iyimser kıldığını belirtiyor. Winklevoss kardeşler, 2014 yılında kurdukları Gemini ile ABD merkezli önde gelen borsalardan biri olarak tanınıyor.

Bitcoin Varlıklarında Büyük Düşüş

Zincir üstü analiz şirketi Arkham tarafından sağlanan verilere göre, Winklevoss Capital’in ilişkili kripto cüzdanlarında son bir yılda ciddi miktarda Bitcoin çıkışı gerçekleşti. Şubat 2025’te yaklaşık 23.000 BTC bulunan cüzdanların bakiyesi, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla 11.000 BTC seviyesine geriledi. Bu durum, zorlu piyasa koşullarında istikrarlı şekilde satış yapıldığını gösteriyor.

Büyüyen Gelirlere Karşın Yükselen Maliyetler

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu güncel başvuru belgelerinde yer alan rakamlar, 2025 yılı net gelirinin 165 milyon ila 175 milyon dolar arasında gerçekleşmesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Bir önceki yıl 141 milyon dolar olan gelirde önemli artış yaşanırken, aylık aktif kullanıcı sayısı da yüzde 17 artarak 600.000’e çıktı. Ancak buna karşın, işletme giderlerinde çok daha ciddi bir yükseliş dikkat çekiyor. Geçen yıl 308 milyon dolar olan giderlerin, 2025’te 530 milyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

Gemini, maliyet baskısı nedeniyle bu ay içinde çalışan sayısının dörtte birini azaltacağını ve İngiltere, Avrupa Birliği ile Avustralya’dan çekilerek ABD ve Singapur’a odaklanacağını açıkladı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden operasyon, finans ve hukuk departmanlarının başındaki isimler ayrılırken, Cameron Winklevoss daha geniş yetkiyle denetimi üstlendiğini duyurdu; kilit pozisyonlar için geçici yöneticiler atandı.

Piyasa Payı ve Değerlemede Sert Gerileme

Piyasa analizlerine göre, Gemini’nin dünya genelindeki kripto para spot işlem hacmindeki payı 2025 ortalarında yüzde 0,6 düzeyindeyken, ocak ayı itibarıyla yüzde 0,1 oranına kadar düştü. Borsanın halka arz sonrası yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine ulaşan piyasa değerinin ise 700 milyon doların altına gerilediği raporlanıyor.

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre, Gemini’nin yeni stratejisinde ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu gözetimindeki tahmin piyasası platformuna pivot yaptığı ve saklama ile kredi kartı hizmetlerine de odaklandığı belirtiliyor.

Tüm bu yeniden yapılanma sürecine zorlu piyasa koşulları damgasını vururken bazı risk iştahı yüksek yatırımcıların Bitcoin’deki pozisyonlarını koruduğu gözlemleniyor. Japonya merkezli Metaplanet ve ABD’de faaliyet gösteren kurumsal yatırımcı Strategy, Bitcoin yatırımlarını sürdürerek kripto paralara olan inançlarını göstermeye devam ediyor.