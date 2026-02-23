Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)Ekonomi

Son Dakika: Trump’ın “Aklınızdan Bile Geçirmeyin” Tehdidiyle Düşen Bitcoin (BTC)

Özet

  • Trump: Saçma sapan yüksek mahkeme kararıyla “oyun oynamak” isteyen her ülke çok daha yüksek vergi ödeyecek.
  • AB, Trump'ın gümrük vergisi konusundaki belirsizliği nedeniyle ABD ile ticaret anlaşmasının onayını dondurdu.
  • Şimdi sırada Çin’in ve diğer ülkelerin resti var. Trump bu hamlelerin önünü kesmek için önümüzdeki saatlerde AB’ye çok ağır vergi veya yaptırımlar açıklayabilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yeni döneme hoş geldiniz. 2025 yılı tarifelerle alakalı müzakerelerden piyasanın başını kaldıramadığı bir yıldı. Çin ve AB ile en az üçer kez restleşen Trump risk piyasalarının canına okumuştu. Şimdi 2025 yılının tekrar yaşayacağız ancak bu sefer biraz daha hızlandırılmış olacak.

Trump Son Dakika

Yüksek Mahkeme tarifeleri iptal ederse ABD’ye çift haneli vergi ödeyen ülkeler bunu fırsata çevirip Trump’a rest çeker demiştik. Almanya ve İngiltere’den bugün bazı açıklamalar geldi. Çin’in ve diğer birçok ülkenin “ey Trump senin buna yetkin yokmuş” demesi mümkün. Ve tam da şimdi yazı hazırlandığı sırada gelen son dakika bilgisi şöyle;

AB, Trump’ın gümrük vergisi konusundaki belirsizliği nedeniyle ABD ile ticaret anlaşmasının onayını dondurdu.”

Trump birkaç dakika önce şunları yazmıştı, muhtemelen AB’nin hamlesi ona dakikalar önce ulaştı;

“Saçma sapan yüksek mahkeme kararıyla “oyun oynamak” isteyen her ülke, özellikle yıllardır, hatta on yıllardır ABD’yi “soyup soğana çeviren” ülkeler, çok daha yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacaklar ve daha da kötüsü, kısa süre önce kabul ettiklerinden daha yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacaklar.”

Şimdi sırada Çin’in ve diğer ülkelerin resti var. Trump bu hamlelerin önünü kesmek için önümüzdeki saatlerde AB’ye çok ağır vergi veya yaptırımlar açıklayabilir. Bu durum BTC fiyatında daha büyük düşüşlere sebep olabilir.

BTC şimdiden 66 bin doların altına geri döndü.

Trump şimdi şunları söyledi;

“Başkan olarak, gümrük vergilerinin onayını almak için Kongre’ye geri dönmem gerekmiyor. Bu onay, uzun zaman önce birçok şekilde zaten alınmıştı! Ayrıca, saçma ve kötü hazırlanmış yüksek mahkeme kararıyla da yeniden teyit edildi! Başkan DJT”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Hızlı Düşüş: Makro Belirsizlik ve Madenci Baskısı Fiyatları Sarsıyor

Strategy, 100. Bitcoin Alımını Gerçekleştirdi: Toplam Varlık 717 Bin BTC’yi Aştı

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 23 Şubat

Sıcak Gelişme: Fed’den Waller ve Mart Ayı Faiz Kararı

Bitcoin’in Son Yükselişinde Kurumsal Katılım Sınırlı Kaldı: CME Verileri Farklı Tablo Ortaya Koydu

Son Dakika: Trump’ın 23 Şubat Açıklamaları (Tarifeler, Çin ve Mahkeme)

Bitdeer, Sekiz Haftada Tüm Bitcoin Rezervlerini Sattı ve Sıfır Düzeyine İndi

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de Hızlı Düşüş: Makro Belirsizlik ve Madenci Baskısı Fiyatları Sarsıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Hızlı Düşüş: Makro Belirsizlik ve Madenci Baskısı Fiyatları Sarsıyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin’da Döngüsel Model: Tarihsel Veriler Alt Seviyelere Ekim’i Gösterebilir
Kripto Para
Missouri’da Bitcoin Rezerv Fonu İçin Yasa Tasarısı Komitede İlerliyor
Kripto Para
Yapay Zeka Çağında Bitcoin ile Hisse Senetleri Arasında Uzun Vadeli Rekabet
DEFI
Michael Saylor’ın Şirketi, Bitcoin Portföyünü Artırmaya Devam Ediyor
Kripto Para
Lost your password?