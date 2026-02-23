Son Dakika: Trump’ın “Aklınızdan Bile Geçirmeyin” Tehdidiyle Düşen Bitcoin (BTC)

Yeni döneme hoş geldiniz. 2025 yılı tarifelerle alakalı müzakerelerden piyasanın başını kaldıramadığı bir yıldı. Çin ve AB ile en az üçer kez restleşen Trump risk piyasalarının canına okumuştu. Şimdi 2025 yılının tekrar yaşayacağız ancak bu sefer biraz daha hızlandırılmış olacak.

Trump Son Dakika

Yüksek Mahkeme tarifeleri iptal ederse ABD’ye çift haneli vergi ödeyen ülkeler bunu fırsata çevirip Trump’a rest çeker demiştik. Almanya ve İngiltere’den bugün bazı açıklamalar geldi. Çin’in ve diğer birçok ülkenin “ey Trump senin buna yetkin yokmuş” demesi mümkün. Ve tam da şimdi yazı hazırlandığı sırada gelen son dakika bilgisi şöyle;

“AB, Trump’ın gümrük vergisi konusundaki belirsizliği nedeniyle ABD ile ticaret anlaşmasının onayını dondurdu.”

Trump birkaç dakika önce şunları yazmıştı, muhtemelen AB’nin hamlesi ona dakikalar önce ulaştı;

“Saçma sapan yüksek mahkeme kararıyla “oyun oynamak” isteyen her ülke, özellikle yıllardır, hatta on yıllardır ABD’yi “soyup soğana çeviren” ülkeler, çok daha yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacaklar ve daha da kötüsü, kısa süre önce kabul ettiklerinden daha yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacaklar.”

Şimdi sırada Çin’in ve diğer ülkelerin resti var. Trump bu hamlelerin önünü kesmek için önümüzdeki saatlerde AB’ye çok ağır vergi veya yaptırımlar açıklayabilir. Bu durum BTC fiyatında daha büyük düşüşlere sebep olabilir.

BTC şimdiden 66 bin doların altına geri döndü.

Trump şimdi şunları söyledi;

“Başkan olarak, gümrük vergilerinin onayını almak için Kongre’ye geri dönmem gerekmiyor. Bu onay, uzun zaman önce birçok şekilde zaten alınmıştı! Ayrıca, saçma ve kötü hazırlanmış yüksek mahkeme kararıyla da yeniden teyit edildi! Başkan DJT”