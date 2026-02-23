Bitcoin’de Hızlı Düşüş: Makro Belirsizlik ve Madenci Baskısı Fiyatları Sarsıyor

Bitcoin, Asya piyasalarının açılışıyla birlikte 65.000 doların altına inerken, yaklaşık 230 milyon dolarlık uzun pozisyonun tasfiye olmasıyla piyasalarda yoğun dalgalanma yaşandı. Bu düşüşte ABD eski Başkanı Donald Trump’ın önerdiği küresel gümrük tarifesinde yapılan artış ve devam eden ABD-İran gerilimi gibi makro gelişmelerin rol oynadığı değerlendirilmekte.

Madenciler Likiditeye Yöneliyor

Kripto madenciliği sektörü, mevcut fiyat seviyelerinde önemli bir baskı altında bulunuyor. Bitcoin fiyatı, sektörün ortalama üretim maliyeti olarak gösterilen 87.000 dolar seviyesinin oldukça altında seyrediyor. Bu durum, madencilerin elde tuttukları Bitcoin’i değerlendirmek yerine, nakde çevirerek finansal manevra alanı yaratmalarına neden oluyor. Son olarak, Bitdeer Technologies elindeki tüm Bitcoin varlıklarını satarak bilançosunu güçlendirmeye yöneldi.

ETF’lerde Fon Akışları ve Piyasa Pozisyonları

Fiyattaki zayıflığa rağmen opsiyon piyasasında önceki satış dalgalarına kıyasla aşağı yönlü hareketlerin hızının azaldığı görülüyor. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’lerinden toplam 316 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu çıkışlar ağırlıkla getiri farkı ve arbitraj nedenleriyle ilişkilendiriliyor; uzmanlar bu sürecin kurumsal yatırımcı talebinin bittiği anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

Özellikle IBIT ETF’lerinde açık pozisyonların hâlâ aktif olduğu, türev piyasalarda ise yatırımcıların risklerini optimize etmeye çalıştıkları ifade ediliyor. Öte yandan, önümüzdeki dönemde gündeme gelebilecek net düzenleme adımları ve ABD-İran arasındaki müzakereler piyasa için olası yeniden toparlanma unsurları arasında değerlendiriliyor. Bitcoin’in yeniden 74.000 doların üzerine çıkması ise kalıcı bir ivme için önemli eşik olarak öne çıkıyor.

Analistlerden Teknik Değerlendirmeler

Teknik açıdan, Bitcoin’in 66.000-65.000 dolar aralığındaki önemli desteğini kaybetmesiyle birlikte fiyatların hızlıca 64.000-65.000 dolar bandına gerilediği görülüyor. Şu anda fiyat, bu bölgedeki talebin etkisiyle karşılık bulmuş durumda.

Eğer 64.000 dolar desteği kırılırsa, piyasada bir sonraki ana likidite bölgesi olarak 62.000 dolar ön plana çıkıyor. Ancak bu seviyeden alıcıların piyasada kalmayı başarması halinde, Bitcoin’de kısa vadeli bir toparlanma ve fiyatın 67.000-68.000 dolar seviyelerine yönelmesi mümkün olabilir. Son verilere göre ise piyasadaki momentumu şu an satıcılar kontrol ediyor.

Bir diğer teknik değerlendirmede, Bitcoin’in 65.000 dolar altına inmesinin son 17 günün en düşük seviyesine işaret ettiği ifade edildi. Bundan önce kısa pozisyonların 70.000 dolar seviyesi civarında kapandığı, sonraki düşüşte ise 65.000 doların altındaki uzun pozisyonların tasfiye olduğu aktarılıyor.

Dalgalı ve hızlı fiyat hareketlerinin sürdüğü bu ortam, kısa vadeli ticaret yapanları zorlayıcı bir noktaya getiriyor. 2026 yılının ilk 50 işlem gününde Bitcoin fiyatı yüzde 23’lük değer kaybı ile kayıtlara geçti.