Bitcoin’da Döngüsel Model: Tarihsel Veriler Alt Seviyelere Ekim’i Gösterebilir

Bitcoin fiyat döngüleriyle ilgili yapılan yeni bir teknik analiz, mevcut piyasa hareketlerinin geçmiş döngülerle benzerlikler gösterdiğini ve bu paralelliklerin devam etmesi halinde yılın son çeyreğinde en düşük seviyelerin oluşabileceğini ortaya koyuyor.

Dört Yıllık Döngü Modeli ve Tarihsel Benzerlik

Kripto piyasasında öne çıkan teknik analistler, Bitcoin fiyat hareketlerinin düzenli olarak dört ana evreden geçtiğine dikkat çekiyor: düşüş dönemi, uzun süren birikim süreci, değer artışı ve zirve dağılımı. Özellikle “Bitcoin: Repetition Fractal Cycle” başlıklı grafik, bu evrelerin yaklaşık dört yılda bir tekrar ettiğini görselleştiriyor. Geçmiş fiyat döngülerinde taban seviyeler genellikle düşüş sonrası birkaç ay süren konsolidasyon döneminin ardından ortaya çıktı.

Araştırmada yer alan grafiklerde, bu dört yıllık döngülerin dönüm noktaları dikey işaretlerle vurgulanıyor. Önceki döngülerin belirgin taban noktalarının ardından başlayan yeni birikim dönemleri, Bitcoin fiyatında önemli toparlanma süreçlerinin habercisi oldu.

Modelde Ekim Ayının Önemi

Bu modelde öne çıkan Ekim ayı, doğrudan fiyat hedeflerinden değil, döngüsel zamanlama mekanizmasından kaynaklanıyor. Geçmişte, Bitcoin en düşük seviyelerine genellikle ani düşüşlerden hemen sonra değil; zirve dönemi sonrası yavaşlayan hareketlerin ve yapısal zayıflamanın ardından ulaştı. Analize göre döngüdeki büyük düzeltme evresini takip eden güven kaybı ve satış baskısı Ekim ayına yakın bir zaman diliminde tabana işaret edebilir.

Dövri takvime göre, tepe seviyelerinin ardından önce düzeltme süreci, ardından piyasanın zayıflaması ve nihayet piyasa dibi oluşuyor. Şu anda mevcut döngünün de benzer bir yapıyı izlediği aktarılıyor.

Yapısal Faktörler ve Piyasa Dinamikleri

Analizde, döngü modellerinin mutlak tahmin olarak görülmemesi gerektiğine de işaret ediliyor. Geçmiş yıllardan bu yana Bitcoin piyasasında likidite dinamikleri, kurumsal yatırımcı ilgisi ve türev piyasalarının hacmi anlamlı şekilde değişti. Bu yapısal değişiklikler, önceki döngülerle birebir aynı zaman aralıklarının geçerli olmasını engelleyebilir.

Yine de tarihsel ritmin gücüne vurgu yapan model, kurumsal ve bireysel yatırımcıların döngü bazlı zamanlamalara ilgisinin halen sürdüğünü gösteriyor.

Taban Seviyeyi Onaylayacak Göstergeler

Model, yalnızca zamansal benzerliklere dayanmak yerine yapısal göstergelerin de önemine dikkat çekiyor. Piyasa dibi oluşumunun teyit edilebilmesi için öncelikle aşağı yönlü ivmede belirgin bir yavaşlama, tasfiye baskısında azalma, gerçekleşen kayıplarda istikrar ve yeniden birikim işaretlerinin izlenmesi gerekiyor.

Tüm bu koşullar sonbahar aylarına yakın dönemde bir araya gelirse, yıl sonuna kadar yeni bir yükseliş dalgasının temelinin atılabileceği ifade ediliyor. Fakat piyasa zayıflığının devam etmesi durumunda, mevcut döngü öngörülenden uzun sürebilir.

Sonuç olarak öne çıkan analiz, geçmişteki döngülerin tekrar etmesi halinde Bitcoin’de en düşük seviyelerin gecikmeli şekilde ve yıl sonuna doğru şekillenebileceğine işaret ediyor. Ancak kesin sonuçlar için yapısal onay sinyallerinin izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.