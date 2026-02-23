Missouri’da Bitcoin Rezerv Fonu İçin Yasa Tasarısı Komitede İlerliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaleti, eyalet hazinesinin Bitcoin rezervi oluşturabilmesinin önünü açan bir yasa tasarısıyla gündeme geldi. Eyalet Temsilcisi Ben Keathley’in girişimiyle hazırlanan ve HB 2080 koduyla bilinen tasarı, 19 Şubat’ta Temsilciler Meclisi Ticaret Komitesine gönderilerek önemli bir aşamaya taşındı. Keathley, yerel siyaset ve hukuk alanında kariyere sahip bir isim olarak eyalette dijital varlıkların finansal yapıda daha fazla yer bulmasını savunuyor.

Uzun Vadeli Bitcoin Tutma Kuralı ve Finansman Şartları

Hazırlanan yasa tasarısı, eyalet hazinesinin yalnızca beş yıl boyunca hiçbir şekilde satılamayacak şekilde Bitcoin tutabilmesine imkan tanıyor. Buna göre hazineye bağışlanan her Bitcoin, beş yıl boyunca elden çıkarılamayacak. HB 2080 yalnızca özel bağışlar ve hibelerle fonlanabiliyor; vatandaşlardan vergi alınarak Bitcoin satın alınması ise yasaklanıyor.

Ayrıca, mali işler konusunda sorumluluk üstlenen Missouri Hazine Ofisi’ne ait dijital varlıkların güvenliğinin sağlanması için soğuk cüzdan yani internete bağlı olmayan cihazlarla saklama zorunluluğu getiriliyor. Fon faaliyetleri, güvenlik denetimleri ve tüm transfer işlemleri iki yılda bir yayımlanacak raporlarla kamuoyu ile paylaşılacak.

Eyaletler Arası Rekabette Kripto Adımları

Missouri’nin kripto girişimi, yakın zamanda kripto varlıkları hazinesinde değerlendiren Arizona ve Texas gibi eyaletlerin benzer adımlarını izliyor. Bu yaklaşım, Cumhuriyetçi çoğunluğa sahip eyaletlerde dijital varlıklar üzerinden finansal çeşitlilik arayışının giderek öne çıktığını gösteriyor.

Arizona’da yürütülen benzer bir tasarıda, yasal olarak yalnızca Bitcoin değil, XRP, Digibyte ile çeşitli stabilcoinlerin de hazine rezervinde tutulabilmesinin önü açılıyor. Missouri’nin yeni adımı, bu eğilimin ABD genelinde daha görünür hale gelmeye başladığına işaret ediyor.

Federal Düzeyde Gelişen Düzenleyici Ortam

Kripto varlıkların devlet hazinesinde tutulması fikrinin kurumsal talepte azalmaların gözlendiği, spot Bitcoin ETF’lerinden son haftalarda para çıkışlarının yaşandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Bu nedenle pek çok destekçi, tasarının kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli ekonomik korunma sağladığını savunuyor.

ABD’de kripto varlıklar için düzenleyici çerçevenin netleşmeye başladığı bir süreçte, Missouri’nin Bitcoin rezervi tasarısı ilerlerse, eyalet düzeyinde merkeziyetsiz dijital varlıkların hazine yapısına entegre edilmesi pilot uygulama niteliği taşıyabilir.

Tasarının mevcut hali, yalnızca bağış bazlı dijital varlık toplanabilmesini mümkün kılıyor. Ancak ileride federal düzeyde yasal netlik sağlanırsa, bu çerçevenin daha büyük ölçekte genişlemesi ihtimal dahilinde görülüyor.