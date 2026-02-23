Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Kripto Kahini Yine Uyardı, Hedef Verdi (23 Şubat)

Özet

  • Roman Trading: Hacim artarken fiyatın düşmesi, güçlü bir düşüş eğiliminin tanımıdır. Trendin düşmeye devam etmesini, özellikle 50-52 bin aralığına kadar düşmesini beklemeliyiz.
  • Berkshire Hathaway, nakit rezervlerini 382 milyar dolarla rekor seviyeye taşıdı.
  • Illinois Valisi JB Pritzker, Yüksek Mahkeme'nin gümrük vergisi kararı sonrasında 8,6 milyar dolarlık geri ödeme talep ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin altı haneli seviyelerdeyken Roman Trading 70 bin doların makul bir hedef olduğundan ancak daha derin dipler göreceğimizden bahsediyordu. 56 bin dolarda BTC almaya başlayacağını daha önce yazan analist kendi beklediğinden bile hızlı biçimde Bitcoin’in gerilemesiyle haklı çıktı. Peki sırada ne var?

İçindekiler
1 Kripto Para Kahini Tahmin
2 Son Gelişmeler

Kripto Para Kahini Tahmin

2021 yılında PlanB, 2022 yılında Crypto Capo ve 2025 yılında da Roman Trading yaptığı tahminlerle ses getirdi. İlk ikisinin yanıldığı için alay edildiği günleri gördük ve muhtemelen Roman Trading de aynı yollardan geçecek. Bugünkü değerlendirmesinde haftalık BTC grafiğini paylaşan analist fiyat düşerken artan hacme yine dikkat çekti.

Önceki düşüş uyarılarında da benzer şeyler söylüyordu “hacim artarken fiyat düşüyor ve teknik göstergeler daha fazla düşüş vadediyor” uyarılarının haklı olduğu ortaya çıktı. Eğer yine haklı çıkarsa çok geçmeden BTC’nin 50 bin dolara kadar gerilediğini görebiliriz.

“Hacim artarken fiyatın düşmesi, güçlü bir düşüş eğiliminin tanımıdır. Trendin düşmeye devam etmesini, özellikle 50-52 bin aralığına kadar düşmesini beklemeliyiz.

Orada bir sıçrama olabilir, ancak sonuçta bundan sonra daha da düşüş bekliyorum.”

Farklı bakış açısı için her zaman iyimserliğiyle ön plana çıkan Poppe’ye göz atabiliriz. Geride bıraktığımı yıllarda sürekli altcoin boğasından bahsetti ve BTC için daha fazlasını öngördü. Ancak haksız çıktı. Analist bugün yukarıdaki grafiği paylaşarak umutlu olduğunu söyledi.

“BTC piyasalarında oldukça iyi bir hareketlilik var. Bu, düşüşün devam etmeyeceğinin bir işareti olabilir, ancak bunu net bir şekilde göstermek için önümüzdeki günlerde 65.000 doların üzerinde kalması ve bu hareketin devam etmesi gerekiyor.”

Son Gelişmeler

Son 24-48 saatte muhtemelen kaçırdığınız çok fazla şey oldu. Trump, küresel gümrük vergilerini %15’e yükseltti ve ek %10’luk vergi emri imzaladı. Gümrük vergisi belirsizliği artarken ABD doları majör para birimleri karşısında değer kaybetti. FT, küresel gümrük vergilerinin yükselmesi durumunda en çok Çin ve Brezilya’nın fayda sağlayabileceğini söylüyor. Illinois Valisi JB Pritzker, Yüksek Mahkeme’nin gümrük vergisi kararı sonrasında 8,6 milyar dolarlık geri ödeme talep ediyor.

Trump, yasal olarak izin verilen yeni gümrük vergilerinin yolda olduğunu söylüyor. Berkshire Hathaway, şu anda nakit rezervlerini 382 milyar dolarla rekor seviyeye taşıdı. Bitmine Immersion Technologies, geçtiğimiz hafta 51.162 ETH daha satın aldığını açıkladı. Strategy geçen hafta 592 BTC satın aldı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Vitalik Buterin Son İki Günde 1.869 ETH Satışı Gerçekleştirdi

Bitcoin, Düşüş Kanalında Sahte Kırılım Sonrası Yatay Seyrediyor

Ethereum Yatırımlarında Kurumsal Baskı Artarken Uzun Vadeli Stratejiler Sorgulanıyor

zERC20 Ekibi, BNB Chain’de Gizlilik Odaklı zBNB’yi Kullanıma Sundu

Bitcoin’de Hızlı Düşüş: Makro Belirsizlik ve Madenci Baskısı Fiyatları Sarsıyor

Bitcoin’da Döngüsel Model: Tarihsel Veriler Alt Seviyelere Ekim’i Gösterebilir

Missouri’da Bitcoin Rezerv Fonu İçin Yasa Tasarısı Komitede İlerliyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Erik Voorhees, Ethereum Pozisyonunu Büyük Alımla Güçlendirdi
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Destekli Dijital Kredi Ürünleri ile Geleneksel Kredi Piyasasında Fark Derinleşiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Vitalik Buterin Son İki Günde 1.869 ETH Satışı Gerçekleştirdi
Kripto Para
Bitcoin, Düşüş Kanalında Sahte Kırılım Sonrası Yatay Seyrediyor
Kripto Para
51.162 ETH Aldı! Herkes Korkarken Dev Ethereum Balinası Neye Güveniyor?
Ethereum (ETH)
Ethereum Yatırımlarında Kurumsal Baskı Artarken Uzun Vadeli Stratejiler Sorgulanıyor
Kripto Para
Bitcoin Destekli Dijital Kredi Ürünleri ile Geleneksel Kredi Piyasasında Fark Derinleşiyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?