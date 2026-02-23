Kripto Kahini Yine Uyardı, Hedef Verdi (23 Şubat)

Bitcoin altı haneli seviyelerdeyken Roman Trading 70 bin doların makul bir hedef olduğundan ancak daha derin dipler göreceğimizden bahsediyordu. 56 bin dolarda BTC almaya başlayacağını daha önce yazan analist kendi beklediğinden bile hızlı biçimde Bitcoin’in gerilemesiyle haklı çıktı. Peki sırada ne var?

Kripto Para Kahini Tahmin

2021 yılında PlanB, 2022 yılında Crypto Capo ve 2025 yılında da Roman Trading yaptığı tahminlerle ses getirdi. İlk ikisinin yanıldığı için alay edildiği günleri gördük ve muhtemelen Roman Trading de aynı yollardan geçecek. Bugünkü değerlendirmesinde haftalık BTC grafiğini paylaşan analist fiyat düşerken artan hacme yine dikkat çekti.

Önceki düşüş uyarılarında da benzer şeyler söylüyordu “hacim artarken fiyat düşüyor ve teknik göstergeler daha fazla düşüş vadediyor” uyarılarının haklı olduğu ortaya çıktı. Eğer yine haklı çıkarsa çok geçmeden BTC’nin 50 bin dolara kadar gerilediğini görebiliriz.

“Hacim artarken fiyatın düşmesi, güçlü bir düşüş eğiliminin tanımıdır. Trendin düşmeye devam etmesini, özellikle 50-52 bin aralığına kadar düşmesini beklemeliyiz. Orada bir sıçrama olabilir, ancak sonuçta bundan sonra daha da düşüş bekliyorum.”

Farklı bakış açısı için her zaman iyimserliğiyle ön plana çıkan Poppe’ye göz atabiliriz. Geride bıraktığımı yıllarda sürekli altcoin boğasından bahsetti ve BTC için daha fazlasını öngördü. Ancak haksız çıktı. Analist bugün yukarıdaki grafiği paylaşarak umutlu olduğunu söyledi.

“BTC piyasalarında oldukça iyi bir hareketlilik var. Bu, düşüşün devam etmeyeceğinin bir işareti olabilir, ancak bunu net bir şekilde göstermek için önümüzdeki günlerde 65.000 doların üzerinde kalması ve bu hareketin devam etmesi gerekiyor.”

Son Gelişmeler

Son 24-48 saatte muhtemelen kaçırdığınız çok fazla şey oldu. Trump, küresel gümrük vergilerini %15’e yükseltti ve ek %10’luk vergi emri imzaladı. Gümrük vergisi belirsizliği artarken ABD doları majör para birimleri karşısında değer kaybetti. FT, küresel gümrük vergilerinin yükselmesi durumunda en çok Çin ve Brezilya’nın fayda sağlayabileceğini söylüyor. Illinois Valisi JB Pritzker, Yüksek Mahkeme’nin gümrük vergisi kararı sonrasında 8,6 milyar dolarlık geri ödeme talep ediyor.

Trump, yasal olarak izin verilen yeni gümrük vergilerinin yolda olduğunu söylüyor. Berkshire Hathaway, şu anda nakit rezervlerini 382 milyar dolarla rekor seviyeye taşıdı. Bitmine Immersion Technologies, geçtiğimiz hafta 51.162 ETH daha satın aldığını açıkladı. Strategy geçen hafta 592 BTC satın aldı.