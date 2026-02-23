Bitcoin Destekli Dijital Kredi Ürünleri ile Geleneksel Kredi Piyasasında Fark Derinleşiyor

Geleneksel özel kredi fonları ile Bitcoin teminatlı dijital kredi ürünleri arasındaki ayrışma giderek belirginleşiyor. Son dönemde yayımlanan performans verileri, iki segmentin fiyat istikrarı ve yatırımcı güveni açısından önemli farklılıklar taşıdığını ortaya koydu.

Özel Kredi Sektöründe Değerleme Baskısı

FSK, halka açık en büyük iş geliştirme şirketlerinden biri olarak özel kredi piyasasının önemli bir göstergesi konumunda. Şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 45 oranında değer kaybetti ve şu an yaklaşık 13 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu fiyat, bilançoda açıklanan varlık değerinin kayda değer ölçüde altında bulunuyor ve yatırımcıların risk algısının arttığına işaret ediyor.

Küresel özel kredi pazarı, 2008 finansal krizinin ardından hızlı bir büyüme kaydetti. Sektörün, 2025 yılının başında 3 trilyon dolara ulaştığı hesaplanıyor. FSK’nın dosyalarında, portföy büyüklüğünün 13,4 milyar dolar olduğu ve temerrüt riski taşıyan varlık oranının yüzde 2,9’a yükseldiği görülüyor. Borçlu profili zorlaştıkça, piyasada net varlık değerine olan indirimler derinleşiyor.

Çoğu özel kredi fonunun dönemsel değerleme ve sınırlı likiditeye dayanması, piyasa dalgalanmalarında kaygıların büyümesine neden oluyor. Bu yapısal özellikler, fiyatlardaki oynaklığı artırabiliyor. Uluslararası Para Fonu ve Uluslararası Ödemeler Bankası gibi düzenleyici kurumlar, özel kredi ürünlerinde likidite dengesizliklerine yönelik daha önce uyarılar yayımlamıştı.

Bitcoin Teminatlı Kredi Ürünlerine Yönelen İlgi

Geleneksel özel krediye alternatif olarak, Bitcoin destekli dijital kredi ürünleri öne çıkmaya başladı. Strateji şirketinin Nasdaq borsasında işlem gören STRC adlı sürekli tercihli menkul kıymeti, 100 dolarlık nominal değerine yakın seviyeden işlem görürken çift haneli yıllık getiri sunuyor. Bu menkul kıymet, aylık temettü sağlayacak şekilde tasarlandı ve fiyatı borsada günlük olarak belirleniyor.

Strateji şirketi bilançosunda 700 binin üzerinde Bitcoin bulunduruyor. Şirketin destekçileri, şeffaf varlık teminatına işaret ederek, STRC’nin gerçek zamanlı fiyatlanma ve düzenli temettü sunmasının yatırımcı ilgisini artırdığını belirtiyor.

Bitcoin teminatlı ürünler ile geleneksel özel kredi arasındaki temel fark, şeffaflık ve piyasaya uyum hızında görülüyor. Yeni nesil dijital ürünlerin likidite ve fiyat oluşumunda avantaj sağladığı öne sürülüyor.

Piyasa Görünümü ve Son Analizler

Bitcoin’in genel piyasa performansında ise son dönemde zayıflık sinyalleri öne çıktı. Piyasa analizlerine göre, 30 günlük dönemlerde yaşanan keskin düşüşlerin artması ve yükseliş ivmesinin azalması, kripto paranın yakın vadede baskı altında kalabileceğini gösteriyor.