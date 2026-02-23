Ethereum Yatırımlarında Kurumsal Baskı Artarken Uzun Vadeli Stratejiler Sorgulanıyor

Kurumsal Ethereum rezervine sahip firmalarda, kripto piyasasındaki sert düşüş ortamı baskıyı artırıyor. Son dönemde Ether fiyatındaki hızlı gerileme, bu alandaki uzun vadeli yatırım yaklaşımıyla ilgili soru işaretlerini öne çıkarıyor. Özellikle büyük miktarda ETH bulunduran şirketler, ciddi seviyede gerçekleşmemiş zararlar ile gündeme geldi.

Bitmine Immersion Technologies ve ETH Portföyü

Kanada merkezli Bitmine Immersion Technologies, Ethereum piyasasında büyük hacme sahip kurumsal oyuncular arasında yer alıyor. Şirket son dönemlerde ETH varlıklarında önemli oranda değer kaybı yaşadı. Bitminetracker verilerine göre, Bitmine’in ortalama maliyetinin oldukça altında işlem gören Ether nedeniyle güncelde yaklaşık 8,8 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zararı oluştu.

ETH’nin son altı ayda yüzde 60 civarında değer yitirmesi, Bitmine’in maliyet/miktar dengesini bozdu. Şirketin elindeki token’lar ortalama 3.843 dolar maliyetle alınırken, mevcut fiyatların bu seviyenin oldukça altında seyretmesi portföyde ciddi baskıya yol açtı. Buna karşın Bitmine yönetimi, geçtiğimiz hafta 1.992 dolar ortalama fiyatla 45.749 ETH daha satın alarak varlıklarını artırdı. Şirketin pozisyonunu artırma kararı, piyasadaki olumsuz görünüm sürerken yatırım inancının korunduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Bitmine hissedarlarının 8,8 milyar dolar civarında gerçekleşmemiş kayba uğradığı, bu rakamın FTX borsasında yaşanan kayıpları geçtiği aktarıldı.

Kurumsal Yatırımcıların Yaklaşımı ve Piyasa Etkisi

Bitmine’in en büyük paydaşları arasında Morgan Stanley, ARK Investment Management ve BlackRock gibi finans devleri bulunuyor. Söz konusu kurumlar, 2025’in son çeyreğinde Bitmine hisselerini artırarak Ethereum stratejisine destek verdi. Ancak yine de Bitmine hisseleri son altı ayda yaklaşık yüzde 59 düşerek genel piyasa zayıflığını yansıttı.

Kurumsal yatırımcıların ETH pozisyonlarını koruma ve artırma yönünde eğilim göstermesi, Ethereum’un uzun vadeli değer önerisinin finans sektöründe halen dikkatle izlendiğini gösteriyor.

Diğer Ethereum Hazineleri ve Piyasa Verileri

Bitmine dışındaki büyük ETH rezervi tutan şirketler de benzer baskı altında. SharpLink Gaming, Ethereum pozisyonunda yaklaşık 1,4 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kayıp ile karşı karşıya. Şirketin aldığı ortalama ETH maliyetinin mevcut piyasa seviyesinin üzerinde kalması bu tabloya neden oldu.

The Ether Machine ise 496.712 adet ETH’yi 3.788 dolar ortalama ile portföyüne ekledi. Güncel değerin, toplam portföyün maliyetine yaklaşmaması neticesinde şirketin yaklaşık 948 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zararı oluştuğu görüldü.

Buna karşılık, bağımsız veri kaynaklarından elde edilen bilgiler, “smart money” olarak nitelendirilen büyük trader hesaplarının yaklaşık 67 milyon dolar net kısa ETH pozisyonunda olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, büyük çaplı yatırımcılar son bir hafta içinde 44 milyon dolarlık Ethereum alımı gerçekleştirdi. Ayrıca yeni oluşan cüzdanlarda 245 milyon dolarlık giriş dikkat çekti. Bu dinamikler, piyasa aşağı yönlü baskı altındayken bile taze sermayenin sisteme dahil olmaya devam ettiğine işaret ediyor.