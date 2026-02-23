51.162 ETH Aldı! Herkes Korkarken Dev Ethereum Balinası Neye Güveniyor?

Trump gümrük tarifesi ısrarından vazgeçmiyor ve küresel tarife oranını yüzde 15’e çekti. Bitcoin bu süreçte 64 bin dolara kadar gerilerken Altcoinlerde daha büyük kayıplar gördük. Ancak risk piyasalarındaki negatifliğe rağmen BitMine mevcut ETH rezervlerini genişletmeye devam ediyor.

BitMine ETH Alımı

51.162 ETH daha alan şirketin toplam rezervi 4.422.659 ETH’ye yükseldi. 2025 Haziran ayında birikime başlayan şirket 4 bin dolar üzerindeki fiyatlardan çok fazla alım yaptığı için ortalama düşürmek adına 2 bin dolar altı fiyatları değerlendiriyor. Şirketin başındaki isim olan Tom Lee’nin amacı ETH arzının %5’ini rezervlere eklemek ve şimdiden yolun yarıdan fazlası gereide kaldı.

Peki BitMine neye güveniyor da halen alım yapıyor? Tom Lee şunları söyledi;

“Geçen hafta 51.162 ETH satın aldık. Bitmine olarak temel faktörlerin güçlenmesi nedeniyle bu gerilemeyi cazip bulduğumuz için Ethereum’u istikrarlı bir şekilde satın almaya devam ediyoruz. Bizim görüşümüze göre, ETH’nin fiyatı, ETH’nin yüksek faydasını ve finansın geleceği olarak rolünü yansıtmıyor.”

Yıllık stake gelirleri şu anda 171 milyon dolar. Ve bu 3,0 milyon ETH, Bitmine’in sahip olduğu 4,4 milyon ETH’nin yaklaşık %69’unu oluşturuyor. CESR (Quatrefoil tarafından yönetilen Bileşik Ethereum Stake Oranı) %2,81 iken, Bitmine’in kendi stake işlemleri 7 günlük %2,89 (yıllık) getiri sağladı. The Made in America VAlidator Network (MAVAN) olarak bilinen stake çözümümüzde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Bu, güvenli stake altyapısı sunan ‘sınıfının en iyisi’ çözüm olacak ve 2026 yılının başlarında kullanıma sunulacak.”

Stake geliri ile hisseleri daha cazip hale getirmeye çalışan BitMine tokenizasyon alanındaki büyüme potansiyeli, geçtiğimiz yıl yasalaşan GENIUS’un stablecoinlerde doğurduğu büyüme potansiyeli gibi birçok faktörün Ethereum ağını daha değerli hale getireceğini düşünüyor.

ETH Fiyat Tahmini

1.762 dolarlı seviyelere kadar gerileyen ETH uzun süredir devam eden BTC düşüşünden fazlasıyla etkilendi. Kripto dışı gündemler bu Ethereum ve diğerlerinin nefes almasına imkan tanımadı ve her seferinde yeni bir son dakika gelişmesinin daha büyük kırmızı mumlar doğurduğunu gördük. Bu aşamada 1.880 dolar ETH için düşüşün devam ettiği senaryoda ilk güçlü destek ve bunun kaybı 1.562 dolara kadar düşüş getirebilir.

Olası dönüş senaryosunda ETH fiyatının 2.100 dolar üzerinde kapanışlara başlaması şart.