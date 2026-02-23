Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

51.162 ETH Aldı! Herkes Korkarken Dev Ethereum Balinası Neye Güveniyor?

Özet

  • 51.162 ETH daha alan şirketin toplam rezervi 4.422.659 ETH’ye yükseldi.
  • Tom Lee: Temel faktörlerin güçlenmesi nedeniyle bu gerilemeyi cazip bulduğumuz için Ethereum almaya devam ediyoruz.
  • Dönüşün başladığını ETH fiyatının 2.100 dolar üzerinde kapanışlarını gördüğümüzde anlayacağız.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump gümrük tarifesi ısrarından vazgeçmiyor ve küresel tarife oranını yüzde 15’e çekti. Bitcoin bu süreçte 64 bin dolara kadar gerilerken Altcoinlerde daha büyük kayıplar gördük. Ancak risk piyasalarındaki negatifliğe rağmen BitMine mevcut ETH rezervlerini genişletmeye devam ediyor.

İçindekiler
1 BitMine ETH Alımı
2 ETH Fiyat Tahmini

BitMine ETH Alımı

51.162 ETH daha alan şirketin toplam rezervi 4.422.659 ETH’ye yükseldi. 2025 Haziran ayında birikime başlayan şirket 4 bin dolar üzerindeki fiyatlardan çok fazla alım yaptığı için ortalama düşürmek adına 2 bin dolar altı fiyatları değerlendiriyor. Şirketin başındaki isim olan Tom Lee’nin amacı ETH arzının %5’ini rezervlere eklemek ve şimdiden yolun yarıdan fazlası gereide kaldı.

Peki BitMine neye güveniyor da halen alım yapıyor? Tom Lee şunları söyledi;

“Geçen hafta 51.162 ETH satın aldık. Bitmine olarak temel faktörlerin güçlenmesi nedeniyle bu gerilemeyi cazip bulduğumuz için Ethereum’u istikrarlı bir şekilde satın almaya devam ediyoruz. Bizim görüşümüze göre, ETH’nin fiyatı, ETH’nin yüksek faydasını ve finansın geleceği olarak rolünü yansıtmıyor.”

Yıllık stake gelirleri şu anda 171 milyon dolar. Ve bu 3,0 milyon ETH, Bitmine’in sahip olduğu 4,4 milyon ETH’nin yaklaşık %69’unu oluşturuyor. CESR (Quatrefoil tarafından yönetilen Bileşik Ethereum Stake Oranı) %2,81 iken, Bitmine’in kendi stake işlemleri 7 günlük %2,89 (yıllık) getiri sağladı. The Made in America VAlidator Network (MAVAN) olarak bilinen stake çözümümüzde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Bu, güvenli stake altyapısı sunan ‘sınıfının en iyisi’ çözüm olacak ve 2026 yılının başlarında kullanıma sunulacak.”

Stake geliri ile hisseleri daha cazip hale getirmeye çalışan BitMine tokenizasyon alanındaki büyüme potansiyeli, geçtiğimiz yıl yasalaşan GENIUS’un stablecoinlerde doğurduğu büyüme potansiyeli gibi birçok faktörün Ethereum ağını daha değerli hale getireceğini düşünüyor.

ETH Fiyat Tahmini

1.762 dolarlı seviyelere kadar gerileyen ETH uzun süredir devam eden BTC düşüşünden fazlasıyla etkilendi. Kripto dışı gündemler bu Ethereum ve diğerlerinin nefes almasına imkan tanımadı ve her seferinde yeni bir son dakika gelişmesinin daha büyük kırmızı mumlar doğurduğunu gördük. Bu aşamada 1.880 dolar ETH için düşüşün devam ettiği senaryoda ilk güçlü destek ve bunun kaybı 1.562 dolara kadar düşüş getirebilir.

Olası dönüş senaryosunda ETH fiyatının 2.100 dolar üzerinde kapanışlara başlaması şart.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Erik Voorhees, Ethereum Pozisyonunu Büyük Alımla Güçlendirdi

Altcoin Devinde Yatırımcı Şokta! Ethereum’un Mimarı Kendi Gemisini mi Terk Ediyor?

Vitalik Buterin’den Beklenmedik Hamle: Ethereum’un Babası Satışa Geçti

Sharplink Kurumsal Ethereum Yatırımında Rekor Seviyeye Ulaştı

Bitcoin ve Ethereum’da Büyük Firar: 300 Milyon Dolara Yakın Kayıp Var

Ethereum’un Gizli Silahı FOCIL: Artık Hiçbir İşlem Yarıda Kalmayacak

Ether.fi, Kredi Kartı Altyapısını OP Mainnet’e Taşıyor

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Ethereum Yatırımlarında Kurumsal Baskı Artarken Uzun Vadeli Stratejiler Sorgulanıyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin, Düşüş Kanalında Sahte Kırılım Sonrası Yatay Seyrediyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Vitalik Buterin Son İki Günde 1.869 ETH Satışı Gerçekleştirdi
Kripto Para
Bitcoin, Düşüş Kanalında Sahte Kırılım Sonrası Yatay Seyrediyor
Kripto Para
Ethereum Yatırımlarında Kurumsal Baskı Artarken Uzun Vadeli Stratejiler Sorgulanıyor
Kripto Para
Bitcoin Destekli Dijital Kredi Ürünleri ile Geleneksel Kredi Piyasasında Fark Derinleşiyor
BITCOIN (BTC)
Kripto Kahini Yine Uyardı, Hedef Verdi (23 Şubat)
Kripto Para
Lost your password?