Bitcoin, Düşüş Kanalında Sahte Kırılım Sonrası Yatay Seyrediyor

Bitcoin, yılbaşından bu yana takip ettiği geniş çaplı alçalan kanalın alt sınırına yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Kripto para piyasasında teknik analizlerle tanınan GainMuse’un değerlendirmesine göre, önceki günlerde görülen ani düşüş ve sonrasında yaşanan hızlı toparlanma, fiyatın destek altına kalıcı biçimde yerleşmediğine işaret etti.

Destek Altında Sahte Kırılım

GainMuse, Bitcoin’in uzun vadeli grafiğinde, fiyatın yıl başında 95.000 dolara yakın seviyelerde reddedildikten sonra bir alçalan kanal içinde hareket ettiğini aktardı. Son olarak, kanalın alt sınırı kısa süreliğine aşağı kırıldı ve fiyat 65.000 dolarların ortalarına kadar indi. Ancak bu seviyede satış baskısı zayıflayınca, fiyat hızlıca yukarı dönerek yeniden kanal içine çekildi. GainMuse, bu tür hareketlerin “sahte kırılım” olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Sahte kırılımın, satıcıların destek altında momentumu sürdürememesi nedeniyle fiyatın aşağıda kalıcılaşmadığı durumları gösterdiği ifade ediliyor.

Yukarı Yönlü Dönüş Senaryosu Gündemde

Analizde, mevcut destek seviyesinin korunması halinde, fiyatın düşen kanal içindeki direnç çizgisine doğru yavaş yavaş yükselmeye başlayabileceği yorumu yer aldı. Bu bağlamda, fiyatın son görülen dip seviyesinin üzerinde tutunması; kısa vadede yukarı bir sıkışma (sıkışmadan çıkış) ihtimalini ön plana çıkarıyor.

Öngörülen senaryolarda üç ana adım öne çıkıyor: fiyatın son dip üzerinde denge bulması, kanal içinde yavaş yükselişe geçmesi ve ilerleyen dönemde düşen direnç trendine doğru hareketlenmesi.

GainMuse, fiyatın mevcut desteği koruduğu sürece, kanal içi yukarı yönlü hareketin teknik olarak geçerliliğini sürdüreceğine dikkat çekiyor.

Momentumun olumlu yönde güçlenmesi halinde, bu hareket daha büyük ölçekli bir toparlanma girişimi olarak da şekillenebilir. Fakat fiyatın son dip seviyesinin altına net bir kırılış yapması halinde, yukarı yönlü senaryonun geçerliliğini kaybedeceği ve düşüş trendinin yeniden etkin olabileceği vurgulanıyor.

Kısa Vadede Dalgalanma ve Toparlanma Eğilimi

45 dakikalık grafikte, düşüş sırasında anlık sert oynaklık yaşandığı ve yüksek işlem hacmiyle birlikte fiyatın hızla toparlandığı gözlemleniyor. Bu süreçteki hacim artışının, sürdürülebilir bir düşüşten ziyade zorunlu satışları ya da tasfiyeleri işaret ettiği ifade ediliyor.

Bitcoin, genel olarak aşağı yönlü bir yapıda seyretmeye devam ediyor. Ancak yaşanan başarısız kırılım sonrasında, kısa vadede yukarı hareket olasılığı gündeme taşındı. Teknik göstergeler, fiyatın şu anki dip seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü senaryonun öne çıktığını gösteriyor.