Vitalik Buterin Son İki Günde 1.869 ETH Satışı Gerçekleştirdi

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, son 48 saatlik dönemde 1.869 adet Ethereum satışı gerçekleştirerek yaklaşık 3,67 milyon dolarlık bir işlem hacmine ulaştı. Bu satışlar, zincir üstü veriler üzerinden izlendi ve fiyatın belirgin bir hareketlilik kazandığı döneme denk geldi. Ethereum fiyatı bu süreçte yüzde 5,7 düşüşle 1.988 dolardan 1.875 dolara geriledi.

Satışlar ve Piyasa Hareketliliği

Vitalik Buterin, kripto para sektöründe Ethereum Projesi’nin kurucu isimlerinden biri olarak tanınıyor. Son dönemde yaptığı ETH satışları ise 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla 15,5 milyon doları aştı. Bu işlemlerden en sonuncusunda Buterin, CoW Protocol üzerinden satışlarını küçük partiler halinde gerçekleştirdi. Bu yöntem, satışların doğrudan piyasa üzerinde yarattığı baskıyı azaltma amacı taşıyor.

MEV Direnci ve Stablecoin Geçişleri

ETH satışları sırasında Buterin, Miner Extractable Value (MEV) riskini azaltan CoW Protocol’ü tercih etti. Bir başka dikkat çekici adım ise 22 Şubat’ta yaşandı; bu tarihte Buterin, 428 ETH’yi Aave platformunun stablecoin’i olan 850.178 GHO ile takas etti. Son satışlardan kısa süre önce ise 6.958 ETH’lik daha büyük bir likidasyon gerçekleşmiş ve ardından Ethereum fiyatında yüzde 22,7’lik keskin bir düşüş gözlenmişti.

Bu gelişmeler, Ethereum’un piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alması ve geniş yatırımcı kitlesi nedeniyle yakından takip edildi. Son satış dalgaları, başta stablecoin’lere yönelim ve piyasadaki oynaklık ile birlikte değerlendirilerek dikkat çekti.

Stratejik Likidite Planı ve Açıklamalar

Buterin’in yaptığı satışlar, kısa vadeli ya da plansız likidasyonlar olarak değerlendirilmiyor. 30 Ocak 2026 tarihinde açıklanan plan kapsamında kendisine ait cüzdanlardan toplamda 16.384 ETH çekileceği ve bu varlıkların farklı amaçlar için kullanılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Buterin, Ethereum ekosistemi bünyesindeki açık kaynak yazılımlar, mahremiyet teknolojileri ve biyomedikal araştırmalar gibi alanlarda faaliyet gösteren projeleri desteklemeyi amaçlıyor. Finansman desteği, yine kurucunun Kanro isimli hayır ve destek girişimi üzerinden dağıtılacak.

Bugüne dek planlanan ETH miktarının yarısından fazlası satıldı. Buna rağmen Buterin halen cüzdanları üzerinden yaklaşık 240.000’in üzerinde ETH tutmaya devam ediyor ve bireysel olarak en yüksek miktarda Ethereum bulunduranlar arasında yer almayı sürdürdüğü anlaşılıyor.

Buterin, 30 Ocak 2026’da yapılan duyuruda Ethereum Vakfı’nın “ılımlı bir tasarruf dönemi”ne gireceğini açıklamış ve portföyünden 16.384 ETH’yi uzun vadeli projelerin finansmanı için kullanacağını aktarmıştı.

Likidasyon artışına rağmen, piyasalardaki dalgalanmanın ve ETH fiyat hareketliliğinin yakından takip edildiği gözlendi. Özellikle MEV riskine karşı alınan önlemler ve stablecoin dönüşümlerinin, bu süreçte dikkat çeken stratejik hamleler arasında yer aldığı ifade edildi.

Ethereum topluluğu ve yatırımcıları, Buterin’in satışlarının ekosisteme etkisini ve piyasa davranışlarını izlemeye devam ediyor.